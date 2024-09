Nadšený Friis: Nemohli jsme si přát víc. Proti nejlepším nesmíme být naivní

Dánského kouče vychválil i protějšek Pepijn Lijnders: „Lars postavil silný tým, skvěle fyzicky připravený, chladnokrevný. Jdou správným směrem a určitě nadělají problémy i dalším soupeřům.“

Ve středu večer nedal Friisův tým Salcburku šanci. Vedl po necelých dvou minutách, druhý gól dal před pauzou, po hodině bylo hotovo.

Čekal jste tak snadný průběh, trenére?

Věřte mi, že jednoduché to nebylo. Byl bych hlupák, kdybych takhle mluvil o zápase v Lize mistrů. Mám k Salcburku velký respekt, ale hlavní je, že my jsme to zvládli fakt dobře. Nepouštěli jsme je do velkých šancí, před kluky smekám. Salcburk hraje hodně agresivně, chtěli jsme proti nim hrát víc přímočaře, což zafungovalo.

Je porážka o tři góly pro Salcburk až moc krutá?

Kdyby dali gól ze situace, která se ukázala jako ofsajdová, mohlo být leccos jinak. My navíc vstřelili první gól v pravý čas, pomohlo nám to. Ale nebudu rozebírat, co oni udělali špatně, jsem hlavně rád za nás, jak se nám zápas povedl. Nemohli jsme si přát víc. Všechna čest pro hráče i realizák, všichni tvrdě pracovali, abychom byli takhle připravení. Mám radost i za fanoušky, že si mohli zápas užít se vším všudy.

Potěšilo vás, jakou vytvořili atmosféru?

Byla magická! Při rozcvičce jsem se divil, že byl stadion skoro poloprázdný, ale pak jsem zjistil, že to bylo zřejmě kvůli dopravě a že spousta fanoušků dorazila na poslední chvíli. Jakmile jsem pak vyšel pod tribuny, bylo to něco úžasného. Když se nám v některých pasážích tolik nedařilo, cítil jsem, jak nám lidi dodávají energii. Jsem nadšený, jak si vzájemně pomáháme. Ani to nedokážu slovy docenit. Jestli si někdo vítězství fakt zasloužil, byli to fanoušci.

Rozhodly zápas zkušenosti? Salcburk nasadil hodně mladou sestavu, s věkovým průměrem 22 let.

Nevím, těžko soudit. Mají mladé hráče, ale taky zkušenosti z Evropy, Ligu mistrů hrají pravidelně a do týmu si vybírají ty nejlepší. Asi zůstanu u toho, že jsem hlavně rád, jak se předvedli naši hráči. Věk bych tolik neřešil: když jste dobří, jste prostě dobří a je jedno, kolik vám je let.

Hráči v mixzóně vysvětlovali, že hodně pracujete na presinku z hlubšího bloku. Může to být v Evropě velká zbraň?

Velmi důležitá. V české lize presujeme hodně vysoko, v Lize mistrů narazíme na jinou kvalitu, musíme hrát trochu odlišně. Loni jsme dostali lekci od Liverpoolu, když jsme presink spouštěli moc vysoko, tentokrát jsme to zvládli mnohem lépe. Vždycky budeme tým, který chce útočit, hrát vysoko, v intenzitě. Ale nemůžeme být naivní, když hrajeme proti nejlepším týmům na světě.

Jak moc vám tohle vítězství zvedne sebevědomí?

Potřebujeme se pořád zlepšovat. Chceme být tak ofenzivní, jak to jen jde, jen někdy musí zvítězit rozum. Ale určitě jsme si sebevědomí zvedli, nejen hráči v základní sestavě, ale i náhradníci. Víme, co umíme. Ale klíčem k úspěchu je to, jak jsme pospolití. Máme skvělé hráče, ale hlavně držíme za všech okolností pospolu, baví nás potkávat se na Strahově každý den a zlepšovat se. Toho se musíme držet. To nás podrží i když přijdou horší časy.