Friis vtipkoval: Jsem jen nudný chlápek z Dánska. Feyenoord? To by mě bavilo!

„Víte co? Já jsem jen normální nudný chlápek z Dánska,“ rozesmál sál při jedné z odpovědí. „Když jsem ve fotbale začínal, dal jsem si jednu zásadu: každý den se musím podívat do zrcadla a vědět, že dělám pro úspěch maximum. Když se to daří a udržíte si pokoru, můžete uspět.“

A vám se to teď podařilo. Jak vám je?

Asi mi to ještě všechno nedochází. Ale jsem opravdu hrdý a šťastný. Kvůli všem sparťanům, kvůli kolegům z realizáku, hráčům, vedení. Od chvíle, kdy jsem do Sparty dorazil, jsem tenhle příběh o Lize mistrů prožíval a mám opravdu radost, že jsme ho teď dotáhli do konce. Je úžasné, že se nám to povedlo, ale nezačnu si teď o sobě myslet, že jsem nejlepší trenér na světě. Druhý den zase vyjde slunce a my musíme dřít dál. Jsem nadšený, to mi věřte, jsem i rád, že si tenhle úspěch můžu napsat do životopisu, ale hlavně mám radost za všechny sparťany.

Cítíte, jak moc je pro ně Liga mistrů důležitá?

Rozhodně. Vím, co to znamená pro lidi, kteří byli na stadionu, ale i pro ty, kteří se sem nedostali. A my v kabině nemusíme už teď tolik poslouchat Tomáše Sivoka (smích). Pořád nám zdůrazňoval, že on se Spartou Ligu mistrů hrál.

Co Spartu do Ligy mistrů dovedlo? Správná mentalita?

Ano, to je to, o čem denně mluvím. Velká součást mé trenérské filozofie. Jsme tým, tak se všichni chováme. Když se někomu nedaří, ostatní pomůžou. Když někdo dá gól a rozhodne, nehraje si na hrdinu. Síla týmu je úžasná a pomáhá nám vyhrávat.

Sparťanští fotbalisté oslavují s fanoušky postup do Ligy mistrů.

Co ještě?

Intenzita. To, jak presujeme bez míče, s tím se soupeři těžko srovnávají. A dáváme góly: v tomhle roce jsme jen třikrát odehráli zápas bez vstřelené branky. Doufám, že se nám to bude dařit i dál, ale jsem realista, v Lize mistrů to bude těžké. Jádro úspěchu je pro nás zůstat sparťanskou rodinou plus každodenní práce v tréninkovém centru na Strahově. A o to se nebojím. Nemáme tu nikoho, kdo by byl víc než tým, můžeme se na sebe spolehnout. Potřebujeme samozřejmě mít kvalitní hráče a máme je tu, ale dřina je to, co nás drží nahoře.

Jste na top úroveň připravení?

Těžká otázka. Co znamená být ready? Chystáme se na soutěž, kterou hrají absolutně nejlepší týmy, jsou na jiné úrovni než my. Ale o to větší výzva nás čeká. Uděláme všechno, co půjde, abychom sparťanským barvám v Lize mistrů udělali čest.

Jak moc vám pomáhá nabitá Letná?

Ohromně. Je to takový náš zámek. Už když jsem do Sparty přišel, cítil jsem, že to je něco extra. A teď během posledních dvou týdnů jsem to poznal i ve městě, když jsem se byl projít. Potkával jsem sparťany a viděl, jak moc si Ligu mistrů přejí a jak moc nám chtějí pomoct. Řeknu vám, hrát na Letné proti nám a našim fanouškům, to není snadné pro nikoho.

Ale teď musíte řešit, jak ustát přestupové okno. Tušíte, kolik hráčů odejde?

Měl jsem teď tolik práce s týmem, abych ho dobře připravil, že jsem na to vážně nemyslel. Doufal jsem, že hráče udržíme, ale soustředil jsem se na Ligu mistrů. A teď taky můžu jen držet palce, aby všichni zůstali.

Jakého soupeře byste si přál? Co třeba Feyenoord s vaším předchůdcem Brianem Priskem na lavičce?

Jo, to by byla legrace, to by mě bavilo. Ale v osudí bude tolik týmů, od kterých se můžeme učit a inspirovat... Zkoumat jak hrají, čím se liší, co si od nich můžeme vzít. Nedokážu asi říct jednoho. Liverpool jsem si taky na jaře přál, měl jsem radost, když nám ho nalosovali, ale pak nám dali dohromady jedenáct gólů. Byla to dobrá, nebo špatná zkušenost? Tak se teď necháme překvapit. Co přijde, to přijde.

Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský oslavuje v čestné lóži na Letné postup svého klubu do Ligy mistrů.

Kam se můžete dál posouvat?

Vždycky se najde něco, co můžeme překonat. Hlavní je, abychom zůstali hladoví. Vyhráli jsme dvakrát ligu, ale nestačí nám to. Teď jsme ukázali, že pořád hladoví jsme. Že chceme dokázat ještě víc. A to je nejdůležitější.

Po prvním zápase jste si povzdechl, že jste unavený. Kdy si chcete orazit?

Nebyl jsem unavený dlouhodobě, jen po zápase jsem se cítil vyčerpaný. V sobotu máme hodně důležitý zápas, potřebujeme ho vyhrát, není čas odpočívat. Teď si chvíli můžeme užít úspěch s úsměvem a trochu slavit, ale od čtvrtka už jedeme zase naplno. Pak bude repre pauza, během té si na relax najdu čas.