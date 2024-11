Friis: Udělali jsme spoustu chyb. Ale Brest není žádný Mickey Mouse tým

„Udělali jsme spoustu chyb. V Lize mistrů si to nesmíte dovolit,“ uznal Friis. „Nemluvím jen o gólech, těch situací bylo moc. Na druhou stranu: nemůžu říct, že by do toho kluci nedali všechno. Viděl jsem sparťanskou DNA, hráči byli hladoví, data ukazují, že toho spoustu naběhali. Ale přiznejme si, že naše kvalita a rozhodování tentokrát nebyly na úrovni Ligy mistrů.“

Nepřišlo vám, že tým nebyl na zápas úplně správně psychicky nastavený?

Předně chci říct, že Brest není žádný Micky Mouse tým, ale mančaft, který má fakt úroveň. Hrají v jedné z top pěti soutěží, v Lize mistrů jsou vysoko, mají výborný kádr. My jsme zkrátka dělali chyby, které normálně neděláme. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je vrátit se k základům.

To znamená?

Ukázat srdce, vůli, hlad. Lépe se rozhodovat. Musíme pracovat mnohem, mnohem víc. Víme to.

Ukázalo se, že je Sparta závislá na některých hráčích, kteří teď chybí?

Samozřejmě, že když vám vypadne sedm osm hráčů, není to snadné. Ale kluci, kteří byli na hřišti, do toho dali sto procent. Byl to zápas chyb, my jsme jich udělali moc a dvě soupeř potrestal. I pro tým jako je Sparta je těžké konkurovat, když chybí tolik hráčů. Není to výmluva, nechci kluky bránit. Je to realita. Pro mě je důležité, že jsem v přístupu viděl sparťanskou DNA. Nejsem celkově spokojený, to ani nejde. Ale s tímhle ano.

Neměl jste do týmu dřív sáhnout a vystřídat?

Nemyslím si. Řekl bych, že to bylo OK. Možná mi dokážete, že to tak nebylo, třeba najdete nějaký konkrétní případ, kdy se dalo reagovat jinak. Ale celkově si myslím, že v tom chyba nebyla.

Ale do ofenzivy jste toho předvedli opravdu málo. Souhlasíte?

V sezoně jsme dali docela dost gólů, ale musíme si vytvářet víc šancí, to je jasné. Ale věřte mi, že co se týče taktiky, nic jsme neměnili. Dál pracujeme na základech. Určitě nechceme najednou být defenzivnější. Musíme si připomínat, co nás vedlo k úspěchům. Jsme dobrý tým, máme dobré hráče, jen nám teď chybí větší sebevědomí.

Sparťanský útočník Victor Olatunji (7) střílí gól v závěru zápasu s Brestem.

Jak se díváte na pozici v tabulce Ligy mistrů? Od prvního zápasu klesáte.

Víme, že teď nemáme dost bodů, musíme je zkrátka urvat. Čekají nás těžcí soupeři, ale uděláme všechno, co půjde, abychom to zvládli. Nikdy se nevzdáváme.

Kritika míří na gólmana Vindahla. Neriskoval při rozehrávce až moc? Nebo mu obránci neměli balon tak často vracet?

Byl to mix obojího. Někdy jsme hráli moc dozadu, když jsme se dostali pod tlak, vedlo to k chybám. A když ji udělá brankář, je jasné, že nás to mnohem víc bolí. Kiksů jsme vyrobili moc, to platí pro všechny, rozhodně nechci kritizovat jednoho hráče. To není cesta.