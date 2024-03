Byla by škoda jen stát a bránit. Poznali jsme největší kvalitu, řekl kapitán Krejčí

Sparta šla do souboje s lídrem Premier League s otevřeným hledím. Odmítla zalézt a ustoupit od svého herního stylu. A za odvahu tak trochu i pykala.

„Ale když už se dostanete do téhle fáze, byla by velká škoda jen někde stát, bránit a čekat na brejky. Pokud bychom doufali, že dostaneme nula dva, nějak to uhrajeme a nic si z takového zápasu nevezmeme, bylo by to špatně,“ zdůraznil Krejčí. „Chtěli jsme si to s Liverpoolem rozdat. Poznali jsme, kde je realita a největší kvalita. Pro nás všechny jde o velkou zkušenost.“

A poučení do budoucna?

Už jsme se o tom s klukama v kabině bavili. Přes výsledek si musíme dál vzít hlavně pozitiva. Neustoupili jsme od naší hry. Také šance jsme si vytvořili, i když jsme jich mohli proměnit víc. Liverpool nám ukázal, jak se před bránou chovat.

Jaké bylo zezadu sledovat, jak spoluhráči pálí šance?

Řekl bych, že jsme vzadu měli svých starostí dost. Stejně jako kluci vpředu. Tohle je rozdíl mezi top hráči na světové úrovni a námi. Ale už jsem zmiňoval: pro nás jde o skvělé porovnání. Před dvěma lety bychom s Liverpoolem nebo týmem na jeho úrovni podobně otevřenou partii určitě nehráli. Věřím, že i v příští sezoně se budeme na evropské scéně rovnat s nejlepšími. A jsem přesvědčený, že rozdíly už budou menší.

Co se stalo v úvodu? Předpokládám, že jste chtěli na soupeře i s podporou fanoušků vletět, místo toho přišla rychlá chyba, vzápětí druhá a penalta.

Musíte brát ohled i na to, že proti takovým soupeřům nehrajeme a nikdy jsme nehráli. Je to úplně něco jiného. Jejich presink byl extrémně rychlý, na to běžně nenarazíte.

Snažili jste se aspoň přizpůsobit.

A myslím, že jsme se z rychlého gólu poměrně oklepali, nebo oklepali... Spíš jsme dokázali přepnout a vytvořit si pár šancí. Postupnými kroky jsme se dostávali do herního tempa. Ale vážně: všechny tyhle věci si musíte prožít. Nejde jen lusknutím prstu začít hrát jinak, protože víte, že čelíte obří kvalitě.

Když za stavu 1:4 nastupoval na hřiště Mohamed Salah, co vás napadlo?

Že to bude fičák. A byl. Když jsem sledoval, jak mu Van Dijk z kroku dává kříže přes celé hřiště... Bez jediného pohledu, neskutečná kvalita. A nejen od něj, ale i od všech ostatních.