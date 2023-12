Kapitáne, není nuda hrát v Česku? Pohled z Kypru sparťana Krejčího pobavil

Pohled z Kypru na tabulku Fortuna ligy nejspíš hodně zkresluje. Jinak by si místní nemysleli, že kromě derby se Slavií tam sparťané hrají jen snadné mače. A že vyhrávají titul každý druhý rok.

„Naše liga nejsou jen dva týmy. Každý zápas je tam nesmírně těžký, což vám dosvědčí i trenér. Soustředím se na to, abychom získali další titul a uspěli v Evropě,“ prohlásil Krejčí. Ligu sparťané vyhráli po devíti letech...

Aris – Sparta ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

Než ve středu v podvečer Krejčí usedl v tiskovém sále, prošel chodbami zbrusu nového stadionu, který na severozápadním předměstí Limassolu slavnostně otevřeli před rokem.

Sparťanské mužstvo na něm touží vybojovat postup ze skupiny Evropské ligy.

Proti Arisu Limassol potřebuje výhru, aby obsadilo nejhůř druhou příčku. Remíza a porážka o gól znamená, že se Sparta na jaro přesune do Konferenční ligy. Porážka o dvě a víc branek přinese v pohárech konec.

„Jednoznačně chceme zůstat v Evropské lize,“ zdůraznil Krejčí.

Je líp hodnocená, týmy z druhých míst narazí na soupeře z třetích příček Ligy mistrů. „To všichni vidíme a víme. Chceme se porovnávat s těmi nejlepšími a doufám, že to tady bude vidět.“

Proti kyperskému šampionovi odehrál jeden z nejrozporuplnějších zápasů kariéry. V září na Letné proti Arisu Limassol dal dvě branky, ale také po jeho přehmatech soupeř dvakrát skóroval. Druhý den ho fanoušci na portálu Evropské fotbalové unie (UEFA) zvolili mužem úvodního hracího kola Evropské ligy.

„Nechci, aby to ode mě vyznělo špatně, ale pro mě to byl zápas jeden z řady. Zápasy jdou rychle za sebou. Jeden odehrajeme, za tři čtyři dny máme další. Ať se mi povede, nebo ne, já pracuju pořád stejně.“

Něco přece jen musí sparťané změnit, aby uspěli. Na hřištích soupeřů v pohárech vyhráli naposled před třemi lety na Celtiku. Během následujících dvanácti utkání uhráli jen dvě remízy.

„Jasně, ty výsledky nejsou nic, za co bychom se mohli chválit. Ale zase té sérii nepřikládám velkou váhu. Třeba na Betisu jsme to odehráli slušně, jen to nevyšlo výsledkově,“ přemítal Krejčí.

„Víc se nám daří doma, tak to prostě je. Ale tady na Kypru máme jasný cíl a plán. Chceme zůstat v Evropské lize i na jaře. Tu sérii neberu jako odstrašující příklad a něco, co bychom měli rozebírat. Důležitější je, jak ten zápas odehrajeme.“

V září na Letné sparťané poznali, jak složité může být Aris porazit. Prohrávali, postupně skóre otočili na 3:1 a v závěru inkasovali na konečných 3:2. „Mají zajímavý styl, rozestavení, rozehrávku, rotaci hráčů a taky způsob protiútoku. V ofenzivě mají hodně rychlé hráče, to je jejich nejsilnější stránka,“ varoval Krejčí.

K vítězství nad Arisem přidali druhé před třemi týdny proti Betisu Sevilla a díky tomu, že kyperský klub vzal body Rangers (1:1), mají sparťané svůj osud v Evropské lize pořád ve svých rukách.

„Jednoznačně věřím, že to zvládneme. Jsem upřímně rád, že šanci máme až do konce. Z minulé sezony víme, že se vyplatí bojovat do poslední chvíle. Každý si to uvědomuje. Věřím, že k tomu tak přistoupíme.“