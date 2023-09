Mužem kola byl zvolen Krejčí. Dostal přednost před hráči Leverkusenu či Ajaxu

Krejčí dal v prvním poločase dva góly a sám otočil skóre z 0:1 na 2:1. Vyhrál spoustu osobních soubojů s protivníky, statistici mu napočítali devět získaných míčů a devadesátiprocentní úspěšnost přihrávek.

Nikdo další z hráčů, kteří ve čtvrtek nastoupili v Evropské lize, se takovou bilancí pochlubit nemohl.

⚽️⚽️ Ladislav Krejčí's double earns him Player of the Week 🥇@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/OBphD0b2my — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 22, 2023

Krejčí byl v nominaci na hráče kola společně s Adlim z Leverkusenu, Truffertem z Rennes a Borgesem z Ajaxu. Všichni dali po gólu a Adli s Borgesem přidali ještě asistenci, Truffert měl osm vybojovaných míčů.

Dva góly vstřelili Kudus z West Hamu a El Kaabi z Olympiakosu Pireus.

Krejčí měl zásadní podíl na sparťanském vítězství. Jenže čtyřiadvacetiletý stoper byl také u dvou branek, které Sparta inkasovala.

„S výsledkem i s tím, jak jsme to uhráli týmově, jsem spokojený. Sám se sebou ne,“ prohlásil Krejčí.

„V mojí pozici ty situace takhle řešit nemůžu. Bohužel, stalo se. Někdy to přijde. Hlavní je, že jsme vyhráli.“

Nejdřív ve vlastním pokutovém území fauloval a z penalty dal Aris gól na 1:0. V poslední minutě chyboval v rozehrávce, čehož hosté využili ke snížení na konečných 3:2.

„Co se týče penalty, tak chtěl získat míč, takové situace fotbal nabízí. Nespokojení jsme s tou druhou situací. Bylo to ke konci utkání a my si to zbytečně zkomplikovali. Je i mojí zodpovědností, že se pouštíme do věcí, které jsou riskantní,“ řekl trenér Brian Priske.