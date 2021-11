Tohle mrzí. Zase rozhodly individuální schopnosti hráčů Lyonu, litoval Krejčí

Kdyby jeho střelu z malého vápna protivník nenadzvedl nad břevno. Nebo kdyby při hlavičce z deseti metrů nemířil přímo do brankáře. Kdyby...

Krejčí byl blízko k tomu, aby se zapsal mezi střelce jako před dvěma týdny ve vzájemném utkání v Praze (3:4).

Ale jelikož šance neproměnil, Sparta souboj s elitním francouzským klubem tentokrát ani nezdramatizovala.

„Přišlo mi, že ten náš výkon byl po organizační stránce lepší než v prvním zápase. Ale porážka je vyšší. To mě vzhledem k našemu výkonu mrzí,“ poznamenal Krejčí.

Proč jste prohráli?

Zase rozhodly individuální schopnosti hráčů Lyonu. Mají skvělou útočnou fázi. Paquetá, Slimaní, Ekambi. Všichni mají formu, jsou sehraní, dokážou si vyhovět a tou kvalitou soupeře přehrají.

I v Lyonu jste zvládli první poločas stejně jako doma, ale po půli jste opět třikrát inkasovali. Co jste si o přestávce říkali?

Ať se držíme svého stylu, ať soupeře napadáme. Jejich pohyb a prolínání útočníků se záložníky jsou ukázkové. Myslím si, že se nám to většinu času dařilo. Ale po našich chybách v rozehrávce oni dokázali dát dva góly. To nás mrzí hodně.

Pak jste měl dvě šance vy. Co jste udělal špatně, že z toho nebyly branky?

Při té první mi tam soupeř stihl dát nohu a míč zvedl nad bránu. A ta hlavička? Už předtím jsem tam se stopery sváděl tři čtyři souboje. Soustředil jsem se, abych byl v co nejvýhodnější pozici a už jsem neměl čas na to, abych líp zamířil.

Poprvé od červencového zranění jste hrál v základní sestavě. Jaké to bylo?

Fyzicky hodně náročné. Hrálo se hodně intenzivně, já se snažil při našich útočných akcích být u nich ve vápně, doplňovat to, což mi bralo hodně sil. Ale jsem rád, že jsem zvládl celý zápas.

Lyon si díky výhře zajistil s předstihem první místo. Vy máte po čtyřech kolech čtyři body stejně jako Rangers, kteří remizovali na stadionu posledního Bröndby. Ten výsledek z Kodaně vám nahrál, souhlasíte?

Za tu remízu jsme rádi, ale dopředu bylo jasné, že se o našem postupu bude rozhodovat v posledních dvou zápasech.