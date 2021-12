Sparťan Krejčí před Bröndby: Beru, že musím hrát vzadu. Ale ofenziva mi chybí

Dozadu ze středu pole ho trenér Pavel Vrba stáhl kvůli zranění klíčového stopera Ondřeje Čelůstky.

A nejinak tomu bude i ve večerním rozhodujícím pohárovém souboji s Bröndby Kodaň o účast v jarní části Konferenční ligy.

„Situace se vyvinula tak, že musím hrát vzadu, abych týmu co nejvíc pomohl. Takhle to beru,“ říká dvaadvacetiletý fotbalista.

Když dánskému soupeři v závěrečném duelu skupiny Evropské ligy sparťané nepodlehnou, vybojují si poháry i pro jaro. A trenérovi Vrbovi dají opožděný dárek k osmapadesátinám, které oslavil v pondělí.

„Těšíme se moc. Víme, o co hrajeme, jdeme do zápasu s jasným cílem,“ zdůraznil Krejčí.

Tím je co? Stačí vím i remíza.

Cílem je vítězství.

V září jste v Kodani, kde jste kvůli zranění chyběl, hráli 0:0. Víte, jak urputného protivníka porazit?

Hrát svou hru, být lepší jak soupeř. Na tréninku jsme si ukazovali různé situace, něco jsme nacvičovali a sledovali právě náš zápas v Kodani.

Sparta - Bröndby čtvrtek 18.45 rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Anglie) Do hlediště může maximálně 1000 diváků.

Od něj utekly takřka tři měsíce. V minulých týdnech jste neměli ideální výsledky, ale poslední dva ligové zápasy vyhráli.

Je to určitě lepší, než když bychom do takového utkání šli po porážkách, to je jasné. Ale celková atmosféra v kabině je dobrá. Doufám, že to potvrdíme na hřišti.

Po sobotní výhře v Karviné vám trenér dal na neděli volno. Hodilo se?

V tom našem programu je každý volný den příjemný. Na Karvinou to byla i motivace. Trenér říkal, že když uděláme tři body, tak nám volno dá. A slib splnil.

Proti Bröndby hrajete o účast v jarní části pohárů. Když to nevyjde, nesplníte cíl...

To si uvědomujeme.

Byla příprava něčím mimořádná, třeba motivační řečí od zkušených spoluhráčů?

Bavíme se před a po každém zápase. Určitě jsme všechno probírali, ale musíme to ukázat na hřišti.

Stačí vám remíza. Je to tak trochu úleva?

Já jdu na hřišti vždycky s tím, že chci vyhrát. Takhle k tomu přistupuju.