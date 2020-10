12:00

Za normálních časů by se ve čtvrtek večer postavil na jeviště, v divadle Ungelt zahrál letištního sekuriťáka Toma a pak spěchal k televizi, aby u fotbalu fandil milovanému Liberci. Jenže divadla mají zavřeno. „Snažím se nefňukat,“ řekl populární herec Ladislav Hampl, když se po poledni vrátil do dejvické hospody The Pub. Dvě hodiny rozvážel objednané jídlo, za což dostane čtyři stovky plus oběd.