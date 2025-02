Mbappé chválu pro sebe odmítal. Skvělý týmový výkon, řekl. A příště radši Atlético

10:53 , aktualizováno 11:19

Bylo jasné, že cenu pro hráče zápasu dostane on. Kdo jiný taky. „Ale jestli chcete vědět, jestli to byl nejlepší zápas za Real, tak tím ideálním člověkem, který by to vyhodnotil, nejsem,“ říkal Kylian Mbappé se smíchem. Bylo pár minut poté, co hattrickem vyprovodil z Ligy mistrů Manchester City (3:1).