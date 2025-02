Nejvíc startů za Liberec? Mikula prodloužil smlouvu, bude atakovat Nezmarův rekord

Slovan Liberec si pojistil služby defenzivního univerzála Jana Mikuly do léta 2026. „Budu opakovat to, co už jsem řekl po předchozích podpisech. Jsem v Liberci s rodinou spokojený, nemám proto důvod...