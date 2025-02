A teď ten míč pozlatit, Kyliane. Doba hájení skončila a Mbappé to ví

Když si pro Zlatý míč nepřišel před sedmi lety jako největší hvězda mistrů světa, na prestižní anketu lehce zanevřel: „Nevím, co bych měl udělat víc. Každopádně mě to utvrdilo v názoru, že týmové úspěchy jsou prostě daleko víc.“

Láry fáry, na blyštivou kouli, která je pokrytá osmnáctikarátovým zlatem, Mbappé samozřejmě myslí. Kdyby se mu letos podařilo s Realem Madrid vyhrát Ligu mistrů, jistě bude žhavým kandidátem. Bývá pravidlem, že favorité pocházejí právě z řad šampionů. A protože fotbal v kalendářním roce 2025 větší událost nenabízí, dá se předpokládat, že nejvíc hlasů dostanou hrdinové Ligy mistrů.

Kylian Mbappé ukazuje, kdo je hlavní hvězdou utkání Realu se City.

Ve středu si Mbappé vytvořil slušný náskok. V bitvě gigantů sestřelil Manchester City třemi góly. Na památku si vzal balon a kynul tribunám. Ovace slyšel hned dvakrát. Poprvé v 78. minutě, když střídal. V tu dobu už bylo zřejmé, že zdemolovaný soupeř se na nic nevzmůže. Bylo to 3:0, v součtu obou zápasů dokonce 6:2. Druhý aplaus nastal hned po utkání.

„Je úžasný. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho Kylian ovlivní. Jen ho musíme dostat do správných pozic,“ pravil anglický parťák Jude Bellingham.

Když se to sejde jako ve středu, je Real líbivý, hravý a díky Mbappému prakticky nebránitelný. Bellingham rozjížděl akce, tykadla Vinícius s Rodrygem žonglovala na křídlech, Mbappé zakončoval a nejúspěšnější klub všech dob se těší na osmifinále. Teprve během dnešního losu se dozví, koho potká, nicméně si může být jistý, kdo bude v hlavní roli. Superman Kylian. Je mu šestadvacet a dva měsíce, přitom už dosáhl na pětistovku soutěžních gólů. Buď je vstřelil sám, nebo zařídil asistencí.

Po letním bombastickém přestupu z Paříže se krapet trápil. Byl zvyklý s míčem tancovat, nezadržitelně se hnát kupředu, jenže v Madridu se zprvu necítil komfortně. „Neděláme mu dost dobrý servis,“ hájil ho trenér Carlo Ancelotti.

Sám Mbappé však věděl, že chyba je hlavně v něm. Ne že by nesbíral plusové body, ale ten pravý bombarďák se objevil až po Novém roce. V průměru gól na zápas, dvakrát zvládl hattrick. „Nepřišel jsem jen kvůli tomu, abych si plnil své sny. Chci psát s Realem historii. Období, které jsem potřeboval pro adaptaci, skončilo,“ řekl – a soupeři aby se začali obávat, co s nimi provede.

Na Manchesteru si při odvetě zgustl a posunul se ve střeleckém žebříčku Ligy mistrů na osmou příčku. Zatím má 55 branek, hned příště může dorovnat mnichovskou stálici Müllera a bombarďáka Van Nistelrooye. Výš jsou jen Raúl, Benzema, Lewandowski, Messi a zdánlivě nepřekonatelný Cristiano Ronaldo (140). Kdo ví, třeba i jeho může Mbappé dohonit. Pokud bude hrát jako naposledy, tak vlastně určitě.

Kylian Mbappé se po kontaktu s brankářem Edersonem hroutí k zemi.

První gól mu kolmým pasem připravil z dálky Asencio. Zatímco hostující stoper Dias neodhadl let míče a při spěšném návratu směsně škobrtl, Mbappé vymyslel dokonalý oblouček přes brankáře. Podruhé mu na hraně šestnáctky pomohl Rodrygo, načež Mbappé zasekávačkou ztrapnil obránce Gvardiola a zblízka zvýšil. Před třetí trefou oblafl Fodena, z pravé strany si navedl míč a praštil do něj levou placírkou. Kde by jiný použil sílu, Mbappé pálil mazaně po zemi.

To byl zážitek. Jako téměř pokaždé, když je Mbappé plný energie a pokory. Taky už zažil časy, kdy se ze všeho nejvíc vztekal, že chce víc peněz a uznání. V Paříži, aby se mu zavděčili, z něj dokonce udělali součást klubového vedení. Teď se zdá, že po lehce rozpačitém podzimu chytil vítr do zad. Jestli vydrží, může s Realem zaútočit na titul v Lize mistrů. Mimochodem, ten mu chybí stejně jako Zlatý míč.