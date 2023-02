Neměl hrát, ale nemohl se na to dívat. Jak Mbappé změnil hru, ne výsledek

Mdlý nezáživný výkon, hra o ničem, nepříznivý stav 0:1. Krátce po inkasované brance, kterou v 54. minutě vstřelil Kingsley Coman, vletěl Mbappé na hřiště.

Změna, kdy vystřídal Solera, měla na průběh utkání obrovský vliv, chyběl jen gól.

Mbappé sice dvakrát skóroval, ale ani jedna z branek platit nemohla. Poprvé byl v dvoumetrovém ofsajdu, v druhém případě u přihrávajícího Nuna Mendese přestupek odhalila až technologie, šlo o centimetry. To byla pro domácí smůla.

„Tak to v současném fotbalu prostě je. Když video ukáže ofsajd, musíme to vzít a zase přepnout a soustředit se na hru,“ zdůraznil Mbappé.

A když další možnosti Paris St. Germain neproměnil, za tři týdny začne Bayern domácí odvetu s náskokem 1:0.

„Když budeme hrát náš útočný fotbal a Bayern zatlačíme, můžeme postoupit. V druhém poločase se ukázalo, že ani Bayernu se nehraje pod tlakem dobře, ale musíme na to navázat,“ citovala Mbappého agentura AFP.

Čtyřiadvacetiletý útočník, na svém postu nejlepší na světě, nastoupil k zápasu po dvou týdnech.

První únorový den v ligovém duelu v Montpellieru se zranil a původní prognózy naznačovaly, že se svalovými potížemi bude marodit několik týdnů a osmifinále Champions League nestihne.

Mimo hru zůstal jen ve třech utkáních, přičemž St. Germain vypadl z osmifinále Francouzského poháru v Marseille a naposledy podlehl v lize v Monaku.

Třetí porážku za sebou sice tým zaznamenal už s Mbappém, ale po jeho příchodu do hry mohl skóre zvrátit.

„Z lavičky se mi na to nedívalo dobře,“ přiznal.

Sice absolvoval předzápasový trénink a trenér Christophe Galtier ho pak nominoval k utkání, ale mělo to být spíš jen gesto, které mělo Bayernu nahnat strach. Mbappé měl být hrozbou, která do hry nezasáhne.

„Nebylo to v plánu,“ podotkl Mbappé. „Ale chtěl jsem spoluhráčům pomoct. Samozřejmě, kdo by nechtěl hrát od začátku, ale po takovém zranění by to asi nebylo ideální. Doktoři udělali všechno pro to, abych mohl naskočit aspoň na pár minut.“

To je odpověď na četné dotazy novinářů i fanoušků, proč Mbappé nebyl v základní sestavě.

„V první půli se nám nedařilo držet míč, bylo to pro nás hodně složité. A když jsme do hry chtěli poslat Kyliana, tak jsme těsně předtím inkasovali,“ poznamenal kouč Galtier.

Odveta se hraje 8. března v Mnichově.