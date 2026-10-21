Čeká ho tak pauza na několik měsíců. Podle agentury AFP Kvaracchelijovi hrozí půlroční pauza, tedy prakticky konec sezony.
Při výhře 4:2 nad španělskými mistry se úřadujícím šampionům LM zranili také Ousmane Dembélé a Marquinhos, kteří budou podle středečního klubového vyjádření mimo hru několik týdnů.
acabo de ver esta jugada para ver cómo aguanta Espart y me he fijado en la rodilla derecha de Kvara. sin ser yo doctor, apunta a que este tio no vuelve a pisar un campo de fútbol en los próximos 6 meses. pobre chaval. https://t.co/E0aPa597Pg— Alex Chiner (@AlexChiner) October 21, 2026
Brazilský kapitán týmu Marquinhos musel střídat v 59. minutě, stejně jako gruzínský reprezentant, a to kvůli zranění pravého stehna.
Loňský držitel Zlatého míče Dembélé šel ze hry už ve 20. minutě poté, co si bez cizího zavinění obnovil zranění zadního stehenního svalu na levé noze.
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Od dalšího zranění Dembélého neuchránilo ani to, že ho trenér Luis Enrique v minulé sezoně nasazoval do zápasů francouzské ligy sporadicky a v tomto ročníku ho už nechal ve dvou duelech Ligue 1 odpočívat.
Francouzský reprezentant má svalové potíže dlouhodobě, trpěl na ně už při předchozím angažmá v Barceloně. V sezoně 2024/25, jež mu zajistila zisk Zlatého míče, odehrál poprvé v kariéře přes 50 soutěžních utkání.