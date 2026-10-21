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Kvaracchelija z PSG si přetrhl vaz v kolenu a musí na operaci. Zřejmě má po sezoně

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  13:38
Nuceně střídal po hodině hry také útočník PSG Chviča Kvaracchelija.

Nuceně střídal po hodině hry také útočník PSG Chviča Kvaracchelija. | foto: AP

Čeká ho tak pauza na několik měsíců a dost možná má po sezoně.
Ze hřiště v 59. minutě odešel s pomocí dvou členů realizačního týmu a nemohl na...
Podle agentury AFP Kvaracchelijovi hrozí půlroční pauza, tedy prakticky konec...
Chviča Kvaracchelija si přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a musí na...
28 fotografií
Vlétl do souboje s mladičkým Španělem Xavim Espartem a překvapivě z něj odpadl. Když se pak na trávníku svíjel v bolestech, nemohl došlápnout na pravou nohu a odejít musel s pomocí dvou členů realizačního týmu, bylo jasné, že je zle. Fotbalista Chviča Kvaracchelija z Paris Saint-Germain si v úterním utkání Ligy mistrů proti Barceloně přetrhl přední zkřížený vaz v kolenu a musí na operaci.

Čeká ho tak pauza na několik měsíců. Podle agentury AFP Kvaracchelijovi hrozí půlroční pauza, tedy prakticky konec sezony.

Při výhře 4:2 nad španělskými mistry se úřadujícím šampionům LM zranili také Ousmane Dembélé a Marquinhos, kteří budou podle středečního klubového vyjádření mimo hru několik týdnů.

Brazilský kapitán týmu Marquinhos musel střídat v 59. minutě, stejně jako gruzínský reprezentant, a to kvůli zranění pravého stehna.

Loňský držitel Zlatého míče Dembélé šel ze hry už ve 20. minutě poté, co si bez cizího zavinění obnovil zranění zadního stehenního svalu na levé noze.

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Od dalšího zranění Dembélého neuchránilo ani to, že ho trenér Luis Enrique v minulé sezoně nasazoval do zápasů francouzské ligy sporadicky a v tomto ročníku ho už nechal ve dvou duelech Ligue 1 odpočívat.

Francouzský reprezentant má svalové potíže dlouhodobě, trpěl na ně už při předchozím angažmá v Barceloně. V sezoně 2024/25, jež mu zajistila zisk Zlatého míče, odehrál poprvé v kariéře přes 50 soutěžních utkání.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.41
  • 3.92
  • 2.80
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.23
  • 3.82
  • 3.16
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.27
  • 6.55
  • 10.70
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.71
  • 11.10
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.22
  • 7.18
  • 13.00
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.91
  • 4.45
  • 3.58
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.66
  • 4.66
  • 4.69
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.25
  • 3.82
  • 3.11
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.25
  • 6.95
  • 10.80

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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