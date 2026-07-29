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Sáček gólem vystřelil naději, Górnik ale v kvalifikaci Ligy mistrů končí

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  22:35

Michal Sáček z Górniku Zabrze u balonu v v odvetě 2. předkola Ligy mistrů proti Fenerbahce. | foto: Profimedia.cz

Český fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě 2. předkola Ligy mistrů proti Fenerbahce, Górnik Zabrze ale po domácí remíze 1:1 a předchozí venkovní porážce 0:1 v soutěži končí. V základní sestavě polského celku nastoupil i záložník Lukáš Sadílek, obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce.

Fenerbahce poslal do vedení v 25. minutě z penalty Talisca. V dlouhém nastavení prvního poločasu si Sáček našel ve vápně odražený míč a zblízka zakončil. Devětadvacetiletý pravý bek nebo záložník vstřelil premiérovou branku za Górnik.

Polští vicemistři a vítězové tamního poháru další gól nepřidali a budou pokračovat ve 3. předkole Evropské ligy. V něm se utkají s lepším z dvojzápasu mezi Twente a Ferencvárosem, který vyhrál úvodní duel na hřišti soupeře 2:1. Fenerbahce ve 3. předkole Ligy mistrů čeká Štýrský Hradec.

V kvalifikaci milionářské soutěže pokračuje i Slovan Bratislava. Slovenským šampionům proti celku Iberia 1999 stačila domácí remíza 1:1, před týdnem v Gruzii uspěli 2:0. Ve 3. předkole se střetnou se švédskými mistry Mjällby.

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