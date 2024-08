Menší hřiště, agresivní soupeř. Bude to super, těší se Havel do Skotska

„Čeká nás velice bouřlivé prostředí a těžký zápas. Je tam trošku menší hřiště, určitě budou hodně agresivní. Bude to super, je tam fotbalové prostředí, kvůli takovým zápasům fotbal hrajeme. Já se na to hrozně těším,“ hlásil před úterním odletem do Skotska Havel.

Krajní bek by v odvetě 4. předkola Evropské ligy mohl v sestavě nastoupit ve stoperské trojici místo opory Robina Hranáče, který o víkendu přestoupil do Hoffenheimu. „Jsem připravený naskočit i v brance,“ reagoval s nadsázkou. Neprozradil, zda se tým právě na tuto variantu chystal. Nicméně se očekává, že by ve středu stoperské trojice mohl Hranáče nahradit Dweh a napravo by se přesunil právě Havel.

Pozice na stoperu by pro něj nebyla nová, nastoupil na ní třeba v posledním kole minulé ligové sezony na Spartě. „V přípravě jsem si to v několika zápasech vyzkoušel. Je to post jako každý jiný. Já jsem odmala hrával všude.“

Hranáčovi odchod do německé ligy přeje. „Myslím, že můžu mluvit i za ostatní kluky. Zasloužil si to, podával skvělé výkony. O tom fotbal prostě je, že když na to hráč má, jde dál. Pro něj je to určitě velký posun. Věřím, že ho dokážeme nahradit," uvedl Havel.

Viktorii k postupu stačí remíza, před týdnem doma rozhodla o nejtěsnější výhře v poslední minutě nastavení díky vlastnímu gólu Skotů. „Pro nás je důležité, že jsme si přivezli vítězství, které jsme si myslím zasloužili. Teď nás čeká trošku jiný zápas než v Plzni. Oni si přijeli pro remízu, zalezli a zdržovali, teď to bude jiné. Ale my jsme rozjeli sezonu skvěle a věříme si,“ prohlásil bývalý hráč Bohemians Praha 1905.

Plzeňský Milan Havel lituje neproměněné příležitosti v utkání se Slováckem.

Loni v létě si na tréninku utrhl achilovku a musel na operaci. Po vážném zranění se až nyní zabydluje v základní sestavě. „Jsem rád, že jsem zdravý, cítím se skvěle. Byl to opravdu náročný rok. Před rokem jsem ležel na posteli a nemohl se skoro hýbat... ,“ ulevil si. „Teď opět můžu hrát poháry, ligu, velký dík patří hlavně rodině a klukům, kteří mě dali do kupy. Pro mě je to fotbalové znovuzrození,“ řekl Havel.

