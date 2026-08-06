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Kujme železo! Snad si do odvety vytvoříme dobrou pozici, přeje si jablonecký Kozel

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  6:55

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Jablonecký trenér Luboš Kozel v zápase se Sigmou. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Poslední tři zápasy zvládli fotbalisté Jablonce i přes velké rotace v sestavě vítězně, když po prvním evropském souboji postoupili dál a v české lize si užívají plného počtu šesti bodů. Výsledkovou pohodu z úvodu sezony chtějí potvrdit i ve čtvrtek od 18 hodin v prvním duelu 3. předkola Konferenční ligy, v němž nastoupí doma proti RFS Riga.

„Jsme na úspěšné vlně a je třeba kout železo, dokud je žhavé,“ přeje si jablonecký kouč Luboš Kozel.

Tým RFS ale nebude snadným sokem. V letech 2021, 2023 a 2024 získal titul, nyní je v čele lotyšské ligy, která se hraje systémem jaro podzim, a prohrál jediný z posledních 25 soutěžních zápasů.

„Někdo si může říct, že lotyšský soupeř bude lehčí než chorvatský, ale já jsem v tomhle hodně opatrný. Tým RFS je velice zkušený, vede tamní ligu, každý rok hraje poháry, je zvyklý na těžké zápasy a jde o směs zahraničních hráčů, Lotyšů v základní sestavě moc není. Nic lehkého nás opravdu nečeká a bude to o efektivitě,“ tvrdí Kozel. „Tentokrát ale hrajeme první zápas doma a chceme si samozřejmě vytvořit co nejlepší pozici do odvety. Přejeme si, aby nám fanoušci připravili stejnou atmosféru jako proti Varaždínu, kdy nás hnali za postupem.“

Jablonec - RFS Riga: Kde naladíte Konferenční ligu v TV, statistiky a informace

„Doma jsme silní, naladění jsme dobře. Věřím, že můžeme vyhrát,“ velí kapitán Nemanja Tekijaški.

Jablonečtí potřebují na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy vyřadit tři soupeře, v případě postupu přes RFS by se v závěrečném souboji play off utkali s horším z dvojice Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers, který vypadne z předkol Evropské ligy.

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3. předkolo

FC Inter Turku vs. FC Vaduz //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 1.89
  • 3.75
  • 3.74
FK Jablonec vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 1.73
  • 3.69
  • 5.15
Paide Linnameeskond vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 12.70
  • 7.03
  • 1.19
HJK Helsinky vs. Motherwell FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.35
  • 3.44
  • 2.85
Noah Armavir vs. FC Sion //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.71
  • 3.47
  • 2.45
CFR Kluž vs. Tromso IL //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:30
  • 2.73
  • 3.16
  • 2.61
VSC Debrecín vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 4.49
  • 3.83
  • 1.73
IFK Göteborg vs. Gent //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 2.99
  • 3.35
  • 2.31
Raków Čenstochová vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 2.23
  • 3.31
  • 3.16
Dynamo Kyjev vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 2.24
  • 3.41
  • 3.05
Kompletní los
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3. předkolo

2. předkolo

Kompletní los

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