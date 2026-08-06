Kujme železo! Snad si do odvety vytvoříme dobrou pozici, přeje si jablonecký Kozel

„Jsme na úspěšné vlně a je třeba kout železo, dokud je žhavé,“ přeje si jablonecký kouč Luboš Kozel.
Tým RFS ale nebude snadným sokem. V letech 2021, 2023 a 2024 získal titul, nyní je v čele lotyšské ligy, která se hraje systémem jaro podzim, a prohrál jediný z posledních 25 soutěžních zápasů.
„Někdo si může říct, že lotyšský soupeř bude lehčí než chorvatský, ale já jsem v tomhle hodně opatrný. Tým RFS je velice zkušený, vede tamní ligu, každý rok hraje poháry, je zvyklý na těžké zápasy a jde o směs zahraničních hráčů, Lotyšů v základní sestavě moc není. Nic lehkého nás opravdu nečeká a bude to o efektivitě,“ tvrdí Kozel. „Tentokrát ale hrajeme první zápas doma a chceme si samozřejmě vytvořit co nejlepší pozici do odvety. Přejeme si, aby nám fanoušci připravili stejnou atmosféru jako proti Varaždínu, kdy nás hnali za postupem.“
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„Doma jsme silní, naladění jsme dobře. Věřím, že můžeme vyhrát,“ velí kapitán Nemanja Tekijaški.
Jablonečtí potřebují na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy vyřadit tři soupeře, v případě postupu přes RFS by se v závěrečném souboji play off utkali s horším z dvojice Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers, který vypadne z předkol Evropské ligy.