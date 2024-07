Sparta je v Irsku tahák. Kanaďan s českými kořeny o Shamrocku i návratu domů

Dost možná vám jeho jméno nic neříká, ale věřte, že hrál v českých mládežnických reprezentacích. Třeba se sparťanem Jan Kuchtou. Teď sedmadvacetileté křídlo táhne Atlético Ottawa, vedoucí tým kanadské ligy.

Svůj pozoruhodný příběh vám představí sám.

Narodil jste se v Kanadě. Jak jste se ocitl v české mládežnické reprezentaci?

Můj táta pochází z Bohumína, ale na konci 80. let emigroval přes Rakousko do Kanady, kde poznal moji mamku. Pak jsme se narodili brácha a já. Bylo mi asi devět, když jsme navštívili Česko. Vzpomínám, jak tu všichni žili fotbalem, nároďák hrál na nějakém velkém šampionátu.

Nejspíš na mistrovství světa 2006.

To bude ono. Líbila se mi ta vášeň a zápal, začal jsem obdivovat Pavla Nedvěda a vysnil si, že se stanu profesionálním fotbalistou. V Evropě byly mládežnické akademie na lepší úrovni, tak jsem se v šestnácti přesunul do Anglie a taky zkusil poslat na FAČR své video. A pozvali si mě na kemp do Písku.