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Král přispěl Kodani v Konferenční lize k výhře, příští sok Jablonce stále beze ztráty

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  23:47
Mohamed Elyounoussi z Kodaně se raduje z gólu.

Mohamed Elyounoussi z Kodaně se raduje z gólu. | foto: AP

Jako by Ibrahim Osman z Brightonu nevěřil, že svou šanci proti Getafe minul.
Malick Yalcouyé z Brightonu během utkání proti Getafe.
Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu proti FC Riga.
Jablonecký obránce Jiří Sláma (vlevo) v souboji s Meissou Diopem z FC Riga.
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Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1. Lugano, příští soupeř Jablonce, zdolalo Žalgiris Kaunas 3:0 a zůstalo stoprocentní.

Bergamo doma pouze remizovalo s Kajratem Almaty 1:1. Freiburg porazil Trabzonspor 1:0. Ajax Amsterdam rozstřílel oslabený Midtjylland 6:1. Dvěma góly se na tom podílel nigerijský útočník Tolu Arokodare, jenž se tak se třemi brankami připojil k dalším pěti hráčům v čele střelecké tabulky.

Kodaň se ujala dvoubrankového vedení díky penaltě Elyonoussiho a vlastní brance Selimovice, hosté už se pak zmohli jen na Dzaganiovo snížení. Král nastoupil v základní sestavě a odehrál 63 minut. Kodaň je v tabulce sedmá o dva body za vedoucím Luganem.

Švýcarský lídr doma nasázel Žalgirisu Kaunas všechny tři branky v prvním poločase a za dva týdny do Jablonce přijede jako favorit bez ztráty bodu. Stoprocentními zůstaly rovněž Panathinaikos, jenž porazil 2:1 CSKA Sofia, Twente Enschede po výhře 3:1 nad Pafosem a Monako, které oslavilo domácí triumf 2:0 nad Nordsjaellandem. První ztrátu utrpěly St. Truiden a Brann Bergen, které spolu remizovaly 1:1.

Riga - Jablonec 1:1, Nebyla srovnal, od porážky ale hosty uchránil odvolaný gól

Bergamo hasilo domácí pohromu až osm minut před koncem, kdy Atalantě alespoň bod zajistil Nikola Krstovič. Kajrat, který předtím poslal do vedení Gual, tak stále v Konferenční lize nezvítězil.

Jediný gól Freiburgu při triumfu v Trabzonu obstaral Lukas Kübler a připravil tureckému soupeři první bodovou ztrátu v soutěži. Oba týmy mají po šesti bodech a ztrácejí bod na deváté Mjällby.

Těsně za švédským klubem je i Ajax, jenž v Dánsku využil vyloučení domácího Wätjena ve 43. minutě a po pětigólovém druhém dějství zvítězil nad Midtjyllandem vysoko 6:1.

Brighton vyhrál v Getafe 1:0 gólem Malicka Yalcouyého a dosud ztratil jen při bezbrankové remíze v Jablonci. Španělský klub, mezi jehož náhradníky tradičně zůstal brankář Jiří Letáček, dosud v soutěži nezvítězil a je na děleném 30. místě.

Jako by Ibrahim Osman z Brightonu nevěřil, že svou šanci proti Getafe minul.
Malick Yalcouyé z Brightonu během utkání proti Getafe.

CZ Bělehrad nedopustila senzaci a gólem v závěru porazila andorrský Inter Escaldes 2:1. Překvapivým výsledkem skončil zápas gibraltarského Lincolnu s Hajdukem Split, v němž domácí celek díky vlastní brance Hadžikaduniče z 89. minuty zvítězil 1:0. Neočekávané byly rovněž bezbrankové remízy finského Kuopia s Gentem a dánského Aarhusu s favorizovanou Bragou.

Prvního vítězství se dočkal Thun, jenž si doma poradil se skotskými Hearts 3:1. Premiérovou porážku po dvou remízách v úvodních kolech okusila albánská Egnatia Rrogozhine, jež podlehla Universitatee Craiova 0:2. Červenou kartu v týmu hostí obdržel bývalý hráč Baníku Eneo Bitri.

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
AGF Aarhus AGF Aarhus : SC Braga SC Braga 0:0 (0:0)
Sestavy:
Christiansen – Mølgaard, Rösler, Callø – Carstensen (61. Emmery), Arnstad (C), M. Knudsen, Links (61. Andersen) – Jørgensen (85. M. Solbakken), McCowatt (70. Bech) – Tchamche (70. Bogere).
Sestavy:
Bernardo – V. Gómez (90+1. Costa), Lagerbielke, Barišić, Travassos – Gorby, Dorgeles (63. Wind), Moutinho – G. Martínez (90+1. Arrey-Mbi), Victor (77. F. Navarro), Horta (C) (77. Rodrigues).
Náhradníci:
J. Hansen, van der Raad – M. Camara, Haugstrup, Jønsson, Kristjánsson.
Náhradníci:
J. Carvalho – Bajrami, Huseinbašić, Marqués, Milošević, Tıknaz, V. Carvalho.
Žluté karty:
67. M. Knudsen, 87. Rösler
Žluté karty:
28. Barišić, 73. Travassos

Rozhodčí: Badstübner – Waschitzki, Hüwe (GER)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 1:1 (0:0)
Góly:
82. Krstović
Góly:
53. Gual
Sestavy:
Carnesecchi – Idele, Scalvini, Obrić, Bernasconi (74. Zappacosta) – Elmas, Pašalić (C) – Sulemana (46. Éderson), Samardžić (58. De Ketelaere), Rowe (58. Zalewski) – Scamacca (67. Krstović).
Sestavy:
Anarbekov – Mrynskij, Širobokov, Martynovič (C), Kasabulat (82. Bajbek), Mata – Tujakbajev (63. Jukkola), Mendonça (82. Sadybekov), Oksanen – Gual (73. Tapalov), Edmilson (63. Bekbolat).
Náhradníci:
Sonzogni, Sportiello – Isoa, Levak, A. Navarro, Steffanoni.
Náhradníci:
Kalmurza – Birkurmanov, Kurgin.
Žluté karty:
27. Sulemana, 39. Obrić, 57. Scamacca
Žluté karty:
20. Mendonça, 86. Mrynskij, 88. Bekbolat, 88. Jukkola

Rozhodčí: Weinberger – Heidenreich, Kolbitsch (AUT)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : Inter Escaldes Inter Escaldes 2:1 (0:0)
Góly:
80. Lučić
90+2. Díaz (vla.)
Góly:
62. Arellano
Sestavy:
Matheus – Gaštarov, Veljković, Nakajama – Loizou (46. Bukari), Händel (46. Luckassen), Krunić, Kim Je-gon (46. Dieng, 78. Lučić) – Elšnik – Kostov (68. Ivanić), Katai (C).
Sestavy:
Díaz – Pochettino, Sánchez (C), Anwar Hernández, Torres – D. López (81. Lafarge), Alonso (73. Diaby), Molina – Berlanga, Chouaib (81. Camára), Sidibe (58. Arellano).
Náhradníci:
Guteša – Bajo, Arnautović, Balov, Abú Fání, Uchenna, Cham.
Náhradníci:
Freixanet – M. Rodríguez, Prelado, Hermann.
Žluté karty:
72. Veljković, 90. Gaštarov
Žluté karty:
43. Berlanga, 45+3. Sánchez, 89. Torres, 90+1. Camára
Červené karty:
35. Katai
Červené karty:
51. Berlanga

Rozhodčí: Henrik Nalbandjan (ARM). Asistenti: Mesrop Ghazarjan (ARM), Sargis Hovhannisjan (ARM). Čtvrtý rozhodčí: Jura Mahtesjan (ARM). VAR: Gianluca Aureliano (ITA). AVAR: Zaven Hovhannisjan (ARM

Počet diváků: 12681

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps : HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1:0 (0:0)
Góly:
89. Hadžikadunić (vla.)
Góly:
Sestavy:
Hankins – Eersteling (61. Álvarez), Cardozo (86. Joe), Rutjens, Nano – Toledano (81. Á. Romero), Torrilla, B. Lopes (C), Mandi, Antonio García (81. Mula) – K. Gómez (86. Flalhi).
Sestavy:
Silić – Acapandié, Hadžikadunić, Van Hoorenbeeck (68. Maresić), Hrgović – Fayad, del Moral – Sanyang (86. Šutalo), Dalisson (75. Livaja), Šotiček (86. Huram) – Šego (C) (68. C. Martín).
Náhradníci:
Santana, Hamm – Jolley, Pinto, Casciaro, Britto.
Náhradníci:
Stipica, Fesjuk – Gabric, Raçi, Melnjak, Brruti, Hodak.
Žluté karty:
29. Rutjens, 49. K. Gómez, 78. Torrilla, 90+5. Joe
Žluté karty:
58. Šotiček, 63. Sanyang, 90+5. Acapandié, 90+7. Maresić

Rozhodčí: Gryckiewicz – Boniek, Kaszyński (POL).

Počet diváků: 1309

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura : Gent Gent 0:0 (0:0)
Sestavy:
Kreidl – Savolainen, Hämäläinen, Lötjönen, Kujasalo – Gasc, Pennanen (C) – Aiki (75. Heiskanen), Pasanen (75. Eskesen), Armah (22. Engvall) – Parzyszek (89. Jyry).
Sestavy:
Roef (C) – Paskotši, Volckaert, Van der Heyden – Goore, de Vlieger, Delorge, Araújo – Kádrí (79. Seck), Sonko (79. De Meyer) – Vergara (85. K. Wilson).
Náhradníci:
Riihimäki – Adams, Antwi, Jorginho, Puukko, Touray.
Náhradníci:
Peersman, Vandenberghe – Ayinde, Bénes, Diallo, El Âdfaoui, L. Lopes, Omgba, Samoise.
Žluté karty:
52. Hämäläinen
Žluté karty:
54. Sonko, 90+2. de Vlieger

Rozhodčí: Harvey – Keegan, McDonnell (IRL)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
FC Midtjylland FC Midtjylland : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 1:6 (1:1)
Góly:
28. F. Etim
Góly:
9. Arokodare
52. Arokodare
59. Wijndal
67. Klaassen
75. Gloukh
82. Leonardo
Sestavy:
N. Bakker – Bak, Diao, Bech Sørensen, R. Kristensen (C) – Wätjen, Castillo (47. Bravo), Billing (68. Hong Hjun-sok), Johannesen (68. Iheanacho) – F. Etim (47. Emefile), Čo Kju-song (47. Beni).
Sestavy:
ter Stegen – Wijndal (68. Blind), Kehrer, Janse, Rosa – Mokio, Baas (77. Abdalla), Klaassen (C) (77. Torrents) – Gloukh, Arokodare (77. Leonardo), Wazán (68. Bounida).
Náhradníci:
Ejeheri, Ugboh – Ndiaye, Rajović, Uhre.
Náhradníci:
Heerkens, Paes – Berghuis, Bouwman, Pugno.
Žluté karty:
35. Wätjen, 45+1. Castillo
Žluté karty:
Červené karty:
43. Wätjen
Červené karty:

Rozhodčí: P. Raczkowski – Kupsik, Sierant

Počet diváků: 11068

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
Mjällby AIF Mjällby AIF : Borac Banja Luka Borac Banja Luka 2:0 (0:0)
Góly:
54. Bergström
88. Enggaard
Góly:
Sestavy:
Lundin – Norén, Ikbál, Miettinen – Granath, Gustavsson /C/, Leandersson (57. Enggård), Gustafson, Nielsen (81. Samuelsen) – Kjær (81. Hoffmann), Bergström.
Sestavy:
Jurkas – Cipetić, Meijers, Saničanin /C/, Herrera – Hiroš, Deket (89. Romera), Jojić – Roguljić, Juričić (76. Vuković), Savić (84. Vranješ).
Náhradníci:
Hansen, Wallinder – Agnarsson, Svanberg, Pettersson, Tidstrand, Lindberg, Júsuf.
Náhradníci:
Šiškovski, Ćetković – Pascual, Rogan, Carolina, Kukavica, Ogrinec, Riđan, Milak.
Žluté karty:
Žluté karty:
15. Roguljić, 64. Hiroš

Rozhodčí: Leibovic – Jakobov, Medina (ISR)

Počet diváků: 3155

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
FC Thun FC Thun : Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC 3:1 (2:0)
Góly:
22. McCart (vla.)
33. Labeau
57. Dursun
Góly:
82. Findlay
Sestavy:
N. Steffen – Dähler, Bamert, Bürki (C), Mambwa (78. Strannegaard) – Reichmuth (72. Zoukit), Roth, Käit, Maier (65. Kristal) – Labeau (72. Gutbub), Dursun (65. Christofferson).
Sestavy:
Reus – Altena, Fagan-Walcott, Findlay, McCart, Kingsley (C) (62. Gillies) – Kerjota (76. Williams), L. Mendy, Guendouz (54. Kaboré), McPake (76. J. Wilson) – Braga.
Náhradníci:
Spycher – Bürgy, Derbaci, Braschi, Ilić, Fehr, Lengen.
Náhradníci:
Clark, Fulton – Stevenson, Pollock.
Žluté karty:
38. Maier, 45+2. Dursun, 59. Reichmuth, 82. Bamert
Žluté karty:
77. McCart

Rozhodčí: Athanasiou – Kalogirou, Sokratous (CYP)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 18:45
Trabzonspor Trabzonspor : Freiburg Freiburg 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
14. Kübler
Sestavy:
Onana – Pina, Nwaiwu, Özkacar, Eskihellaç (87. Búšúárí) – Fabinho – B. Mendy (58. Tufan), Muçi – Saláh (C), Saviolo, Onuachu.
Sestavy:
Backhaus – Makengo, Lienhart, Ginter, Kübler (87. Treu) – Engelhardt, Eggestein (C) – Grifo (61. Scherhant), Gotó (61. J. Suzuki), Irié (72. Beste) – Matanović.
Náhradníci:
Yıldırım, Çolak – Akaydin, Stefan Savić, Kabasakal, Akçay, Ertem.
Náhradníci:
Huth – Jung, Höler, Jamamoto, Yılmaz, Günter, Rosenfelder, Tarnutzer.
Žluté karty:
28. Saviolo, 53. Nwaiwu
Žluté karty:
68. Eggestein, 81. Engelhardt, 84. Makengo

Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (všichni Estonsko)

Počet diváků: 26830

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
FC Kodaň FC Kodaň : FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 2:1 (2:1)
Góly:
19. Elyounoussi
22. Selimovic (vla.)
Góly:
30. Dzagania
Sestavy:
Ramaj – D. Suzuki, A. Sørensen (46. Markgráf), M. López – Carrizo (77. Robert), Král (63. Myrie), Delaney (C), Németh (84. Madsen) – Elyounoussi (46. Clem), Dadason – Ndjee.
Sestavy:
Makaridze – Kobuladze, Amisulašvili, Selimovic, Džindžolava (C) – Kardava, Dadiani (89. Čichradze), Tiboue (80. Alhassan) – Načkebia (89. Café), Dzagania, Sicharulašvili (74. Ende).
Náhradníci:
Rúnarsson, Breum-Harild – Huescas, Cornelius, Meling, Olsen.
Náhradníci:
Megrelišvili, Kurtanidze – Čančar, Kvarcchava, Kulijev, Kucia, Bočorišvili.
Žluté karty:
7. Ndjee
Žluté karty:
5. Načkebia, 18. Makaridze, 44. Dadiani, 76. Selimovic, 90+4. Café

Rozhodčí: Hennessy (IRL) – Broughton (IRL), Dynan (IRL)

Počet diváků: 18660

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
Getafe Getafe : Brighton Brighton 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
64. Yalcouyé
Sestavy:
Soria – Femenía (74. Serrano), Boselli, Dakonam (C), Mojica – Mangala (74. M. Martín), N. Gudelj – Andrés García, Satriano (85. Mayoral), Terrats (71. Ünal) – Azón.
Sestavy:
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Dunk (C) (46. Vušković), Hadžám (70. De Cuyper) – Groß (70. D. Gómez), Boscagli (78. Osman), Ayari – Yalcouyé, Rutter (89. O'Riley), Hinshelwood.
Náhradníci:
Letáček, Ferrer – Sazonov, Davinchi, Abqár, Valou, Risco.
Náhradníci:
Steele, McGill – Kostoulas, Nti, Ibrahim.
Žluté karty:
86. Mojica
Žluté karty:
33. Costinha, 58. Hadžám, 83. Svoboda, 84. Rutter

Rozhodčí: Glova – Poláček, Bednár (SVK)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
FC Lugano FC Lugano : FK Kauno Žalgiris FK Kauno Žalgiris 3:0 (3:0)
Góly:
11. Cimignani
24. Alioski
32. Dos Santos
Góly:
Sestavy:
von Ballmoos – Papadopoulos, Mai (46. Kelvin), Alioski (C) – Karimov, Kandúsí, Bislimi (70. Grgic), Dos Santos (46. Pihlström), Marques – Cimignani (77. B. Castro), A. Ajeti (70. Behrens).
Sestavy:
Mikelionis (C) – Moutachy (81. Sirgėdas), Lekiatas, Tolordava, Aldayr Hernández, Edokpolor – Benchaib (46. Karašima), Kalik (61. Kastrati), Slivka – Debeljuh (61. Fiolić), Kreković (46. Burba).
Náhradníci:
Gebhardt, Mina – Raffa, Zanotti, Bichsel.
Náhradníci:
Švedkauskas – Ribeiro, Pocius, Ourega, Užkurnys.
Žluté karty:
58. Kelvin
Žluté karty:
13. Kalik, 51. Tolordava

Rozhodčí: Frid – Koltunoff, Talis (všichni ISR)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
AS Monaco AS Monaco : FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 2:0 (1:0)
Góly:
33. Detourbet
51. Minamino
90+1. Abline
Góly:
Sestavy:
Hrádecký – Touré (58. Vanderson), Teze, Dier (58. Sané), Mawissa – Minamino, Zakaria (C), E. Diop (58. Golovin), Detourbet – Balogun (78. Abline), Brunner (70. M. Coulibaly).
Sestavy:
A. Hansen – Nelsson, Salquist (C), Markmann – Walker (70. Norheim), Heyde (86. Røjkjaer), Brink, Lähteenmäki – O. Solbakken (70. Boe), Sadio (61. Amoako), Berthelsen (61. Ádel).
Náhradníci:
Köhn, Stawiecki – L. Camara, Biereth, Cabral, Nazinho, Salisu.
Náhradníci:
Busk, Eriksson – Ankersen, Rutkjaer, Acquah, Gustafsen, Faber.
Žluté karty:
17. Touré
Žluté karty:
29. Markmann, 66. Nelsson

Rozhodčí: Bandić – Kadic, Žugić

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : CSKA Sofia CSKA Sofia 2:1 (1:1)
Góly:
41. Calabria
68. Taborda
Góly:
44. Almeida
Sestavy:
Peña – Calabria, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Lúzá (64. E. Camara), Kangwa, Taborda – Garcia (76. Dessers), Rastoder (64. Tetteh), Andino (85. Jagušić).
Sestavy:
Lapouchov – Pastor (55. Ouorou), Ivanov, Gbamin, Almeida, Martino – Pittas (46. Ebong), Solet (46. Jordão), Sensi (70. Brahimi), Jordanov (80. Zwarts) – Godoy.
Náhradníci:
Geitonas, Kotsaris – Chirivella, Katris, Kontouris, Palmer-Brown, Pellistri, Tsapras.
Náhradníci:
Jevtimov – Eto'o, Itu, Kajmakanov, Panajotov, F. Rodríguez, Tunčev.
Žluté karty:
45. van Drongelen, 54. Lúzá, 77. E. Camara, 81. Andino
Žluté karty:

Rozhodčí: Mohammed Al-Hakim (Švédsko)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
Sint-Truiden VV Sint-Truiden VV : Brann Bergen Brann Bergen 1:1 (0:0)
Góly:
47. Išiwatari
Góly:
79. Mathisen
Sestavy:
Kokubo – Vanwesemael, Taniguči (C), Musliu, Pupe – Išiwatari, Shinkawa (59. Merlen), Sissako – Sabáwí, Soèllé Soèllé (77. Baždar), Mbuku (64. Muja).
Sestavy:
Vidtun Nilsen – Torsvik (62. Soltvedt), Pedersen (C) (46. Eriksen), F. Knudsen, Cornic – Wassberg, Kasanwirjo, K. Ingason – N. Castro (62. S. Magnússon), Holm, Mathisen (87. Dragsnes).
Náhradníci:
Lendfers, Ngoy – Hata, Janssens, Mbambi, Benášúr, Macuzawa, Araki, Diouf.
Náhradníci:
Dyngeland, Hellesøy – Finne, Laegreid, Haugen, Blumenfeld Vindenes.
Žluté karty:
77. Muja
Žluté karty:
89. S. Magnússon

Rozhodčí: Reitala – Honkanen, Jantunen (všichni FIN)

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
Twente Enschede Twente Enschede : Pafos FC Pafos FC 3:1 (0:1)
Góly:
62. Nijstad
76. Ørjasaeter
82. Weidmann
Góly:
40. Lelê
Sestavy:
Drommel – van Rooij, Pröpper (C), Nijstad, Adelgaard (85. Rosiak) – Zerrúqí, Weidmann (85. Bawuah) – Rots (77. Vennegoor of Hesselink), Taha (81. van den Belt), Ørjasaeter (85. Pjaca) – Weghorst.
Sestavy:
Majecki – Felipe, Máí, Luiz (C), N. Ioannou – Correia (69. A. Silva), Brito (81. Guga), Šunjić, Dragomir (81. Quina), Sema – Lelê.
Náhradníci:
Pasveer, Gerritsen – Hlynsson, Kurowski, Nagel, Meilink.
Náhradníci:
Papastylianou, Petrou – Michael, Evzonas, Kais, K. Ioannou.
Žluté karty:
34. Nijstad
Žluté karty:
40. Lelê
Červené karty:
Červené karty:
64. Lelê

Rozhodčí: Michal Očenáš (SVK). Asistenti: Adam Jekkel (SVK), Tobiáš Pacák (SVK). Čtvrtý rozhodčí: Bálint Kišš (SVK). VAR: André Narciso (POR). AVAR: Martin Dohal (SVK)

Počet diváků: 28500

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
Universitatea Craiova Universitatea Craiova : Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2:0 (2:0)
Góly:
27. Cicâldău
32. Bancu
Góly:
Sestavy:
Popescu – Romančuk, Stevanović (84. Rus), Screciu – Mora, Lameira, Băluță, Bancu (C) – Cicâldău (76. Matei), Al Hamlawi (64. Elisor), Baiaram (64. Teles).
Sestavy:
Dajsinani – Yago, N. Ajeti (61. Alijev), Bitri, G. Loukili (61. Smajli) – Albanese (85. Diabaté), Aleksi (C), Kryeziu – Adjessa (72. Montenegro), Medeiros, K. Loukili (61. Beqja).
Náhradníci:
Maxim, Sava – Băsceanu, Crețu, Tavares, Nsimba, Webster.
Náhradníci:
Puja, Tandilašvili – Kacbufi, Ndreca.
Žluté karty:
35. Stevanović, 75. Cicâldău, 79. Elisor
Žluté karty:
79. Bitri
Červené karty:
Červené karty:
83. Bitri

Rozhodčí: Donald Robertson

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

4. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC LuganoLugano 3 3 0 0 11:4 9
2. Panathinaikos AtényPanathinaikos 3 3 0 0 9:3 9
3. Twente EnschedeTwente 3 3 0 0 8:2 9
4. AS MonacoMonaco 3 3 0 0 7:1 9
5. BrightonBrighton 3 2 1 0 5:0 7
6. Brann BergenBrann 3 2 1 0 7:3 7
7. FC KodaňKodaň 3 2 1 0 7:3 7
8. Universitatea CraiovaU Craiova 3 2 1 0 6:2 7
9. Mjällby AIFMjällby 3 2 1 0 5:1 7
10. Sint-Truiden VVSint-Truiden 3 2 1 0 4:1 7
11. Ajax AmsterdamAjax 3 2 0 1 9:3 6
12. TrabzonsporTrabzonspor 3 2 0 1 6:3 6
13. HNK Hajduk SplitHajduk Split 3 2 0 1 3:2 6
14. FreiburgFreiburg 3 2 0 1 4:5 6
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 3 1 1 1 6:6 4
16. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 4:4 4
17. SC BragaBraga 3 1 1 1 2:3 4
18. GentGent 3 1 1 1 1:2 4
19. Riga FCRiga FC 3 0 3 0 3:3 3
20. FC ThunThun 3 1 0 2 3:3 3
21. Borac Banja LukaBanja Luka 3 1 0 2 3:4 3
22. Lincoln Red ImpsLincoln 3 1 0 2 3:6 3
23. FK JablonecJablonec 3 0 2 1 3:4 2
24. AGF AarhusAarhus 3 0 2 1 1:2 2
25. FC NordsjaellandNordsjaelland 3 0 2 1 3:5 2
26. Egnatia RrogozhinëEgnatia 3 0 2 1 2:4 2
27. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 2 1 3:7 2
28. CSKA SofiaCSKA Sofia 3 0 1 2 4:6 1
29. FC Iberia 1999Iberia 3 0 1 2 2:5 1
30. Pafos FCPafos 3 0 1 2 3:7 1
31. GetafeGetafe 3 0 1 2 3:7 1
32. Heart of Midlothian FCHearts 3 0 1 2 2:6 1
33. Kuopion PalloseuraKuPS 3 0 1 2 2:6 1
34. FC MidtjyllandMidtjylland 3 0 1 2 2:8 1
35. Inter EscaldesInter Escaldes 3 0 0 3 2:7 0
36. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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