Král přispěl Kodani v Konferenční lize k výhře, příští sok Jablonce stále beze ztráty

Bergamo doma pouze remizovalo s Kajratem Almaty 1:1. Freiburg porazil Trabzonspor 1:0. Ajax Amsterdam rozstřílel oslabený Midtjylland 6:1. Dvěma góly se na tom podílel nigerijský útočník Tolu Arokodare, jenž se tak se třemi brankami připojil k dalším pěti hráčům v čele střelecké tabulky.
Kodaň se ujala dvoubrankového vedení díky penaltě Elyonoussiho a vlastní brance Selimovice, hosté už se pak zmohli jen na Dzaganiovo snížení. Král nastoupil v základní sestavě a odehrál 63 minut. Kodaň je v tabulce sedmá o dva body za vedoucím Luganem.
Švýcarský lídr doma nasázel Žalgirisu Kaunas všechny tři branky v prvním poločase a za dva týdny do Jablonce přijede jako favorit bez ztráty bodu. Stoprocentními zůstaly rovněž Panathinaikos, jenž porazil 2:1 CSKA Sofia, Twente Enschede po výhře 3:1 nad Pafosem a Monako, které oslavilo domácí triumf 2:0 nad Nordsjaellandem. První ztrátu utrpěly St. Truiden a Brann Bergen, které spolu remizovaly 1:1.
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Riga - Jablonec 1:1, Nebyla srovnal, od porážky ale hosty uchránil odvolaný gól
Bergamo hasilo domácí pohromu až osm minut před koncem, kdy Atalantě alespoň bod zajistil Nikola Krstovič. Kajrat, který předtím poslal do vedení Gual, tak stále v Konferenční lize nezvítězil.
Jediný gól Freiburgu při triumfu v Trabzonu obstaral Lukas Kübler a připravil tureckému soupeři první bodovou ztrátu v soutěži. Oba týmy mají po šesti bodech a ztrácejí bod na deváté Mjällby.
Těsně za švédským klubem je i Ajax, jenž v Dánsku využil vyloučení domácího Wätjena ve 43. minutě a po pětigólovém druhém dějství zvítězil nad Midtjyllandem vysoko 6:1.
Brighton vyhrál v Getafe 1:0 gólem Malicka Yalcouyého a dosud ztratil jen při bezbrankové remíze v Jablonci. Španělský klub, mezi jehož náhradníky tradičně zůstal brankář Jiří Letáček, dosud v soutěži nezvítězil a je na děleném 30. místě.
CZ Bělehrad nedopustila senzaci a gólem v závěru porazila andorrský Inter Escaldes 2:1. Překvapivým výsledkem skončil zápas gibraltarského Lincolnu s Hajdukem Split, v němž domácí celek díky vlastní brance Hadžikaduniče z 89. minuty zvítězil 1:0. Neočekávané byly rovněž bezbrankové remízy finského Kuopia s Gentem a dánského Aarhusu s favorizovanou Bragou.
Prvního vítězství se dočkal Thun, jenž si doma poradil se skotskými Hearts 3:1. Premiérovou porážku po dvou remízách v úvodních kolech okusila albánská Egnatia Rrogozhine, jež podlehla Universitatee Craiova 0:2. Červenou kartu v týmu hostí obdržel bývalý hráč Baníku Eneo Bitri.
Christiansen – Mølgaard, Rösler, Callø – Carstensen (61. Emmery), Arnstad (C), M. Knudsen, Links (61. Andersen) – Jørgensen (85. M. Solbakken), McCowatt (70. Bech) – Tchamche (70. Bogere).
Bernardo – V. Gómez (90+1. Costa), Lagerbielke, Barišić, Travassos – Gorby, Dorgeles (63. Wind), Moutinho – G. Martínez (90+1. Arrey-Mbi), Victor (77. F. Navarro), Horta (C) (77. Rodrigues).
J. Hansen, van der Raad – M. Camara, Haugstrup, Jønsson, Kristjánsson.
J. Carvalho – Bajrami, Huseinbašić, Marqués, Milošević, Tıknaz, V. Carvalho.
67. M. Knudsen, 87. Rösler
28. Barišić, 73. Travassos
Rozhodčí: Badstübner – Waschitzki, Hüwe (GER)
82. Krstović
53. Gual
Carnesecchi – Idele, Scalvini, Obrić, Bernasconi (74. Zappacosta) – Elmas, Pašalić (C) – Sulemana (46. Éderson), Samardžić (58. De Ketelaere), Rowe (58. Zalewski) – Scamacca (67. Krstović).
Anarbekov – Mrynskij, Širobokov, Martynovič (C), Kasabulat (82. Bajbek), Mata – Tujakbajev (63. Jukkola), Mendonça (82. Sadybekov), Oksanen – Gual (73. Tapalov), Edmilson (63. Bekbolat).
Sonzogni, Sportiello – Isoa, Levak, A. Navarro, Steffanoni.
Kalmurza – Birkurmanov, Kurgin.
27. Sulemana, 39. Obrić, 57. Scamacca
20. Mendonça, 86. Mrynskij, 88. Bekbolat, 88. Jukkola
Rozhodčí: Weinberger – Heidenreich, Kolbitsch (AUT)
80. Lučić
90+2. Díaz (vla.)
62. Arellano
Matheus – Gaštarov, Veljković, Nakajama – Loizou (46. Bukari), Händel (46. Luckassen), Krunić, Kim Je-gon (46. Dieng, 78. Lučić) – Elšnik – Kostov (68. Ivanić), Katai (C).
Díaz – Pochettino, Sánchez (C), Anwar Hernández, Torres – D. López (81. Lafarge), Alonso (73. Diaby), Molina – Berlanga, Chouaib (81. Camára), Sidibe (58. Arellano).
Guteša – Bajo, Arnautović, Balov, Abú Fání, Uchenna, Cham.
Freixanet – M. Rodríguez, Prelado, Hermann.
72. Veljković, 90. Gaštarov
43. Berlanga, 45+3. Sánchez, 89. Torres, 90+1. Camára
35. Katai
51. Berlanga
Rozhodčí: Henrik Nalbandjan (ARM). Asistenti: Mesrop Ghazarjan (ARM), Sargis Hovhannisjan (ARM). Čtvrtý rozhodčí: Jura Mahtesjan (ARM). VAR: Gianluca Aureliano (ITA). AVAR: Zaven Hovhannisjan (ARM
Počet diváků: 12681
89. Hadžikadunić (vla.)
Hankins – Eersteling (61. Álvarez), Cardozo (86. Joe), Rutjens, Nano – Toledano (81. Á. Romero), Torrilla, B. Lopes (C), Mandi, Antonio García (81. Mula) – K. Gómez (86. Flalhi).
Silić – Acapandié, Hadžikadunić, Van Hoorenbeeck (68. Maresić), Hrgović – Fayad, del Moral – Sanyang (86. Šutalo), Dalisson (75. Livaja), Šotiček (86. Huram) – Šego (C) (68. C. Martín).
Santana, Hamm – Jolley, Pinto, Casciaro, Britto.
Stipica, Fesjuk – Gabric, Raçi, Melnjak, Brruti, Hodak.
29. Rutjens, 49. K. Gómez, 78. Torrilla, 90+5. Joe
58. Šotiček, 63. Sanyang, 90+5. Acapandié, 90+7. Maresić
Rozhodčí: Gryckiewicz – Boniek, Kaszyński (POL).
Počet diváků: 1309
Kreidl – Savolainen, Hämäläinen, Lötjönen, Kujasalo – Gasc, Pennanen (C) – Aiki (75. Heiskanen), Pasanen (75. Eskesen), Armah (22. Engvall) – Parzyszek (89. Jyry).
Roef (C) – Paskotši, Volckaert, Van der Heyden – Goore, de Vlieger, Delorge, Araújo – Kádrí (79. Seck), Sonko (79. De Meyer) – Vergara (85. K. Wilson).
Riihimäki – Adams, Antwi, Jorginho, Puukko, Touray.
Peersman, Vandenberghe – Ayinde, Bénes, Diallo, El Âdfaoui, L. Lopes, Omgba, Samoise.
52. Hämäläinen
54. Sonko, 90+2. de Vlieger
Rozhodčí: Harvey – Keegan, McDonnell (IRL)
28. F. Etim
9. Arokodare
52. Arokodare
59. Wijndal
67. Klaassen
75. Gloukh
82. Leonardo
N. Bakker – Bak, Diao, Bech Sørensen, R. Kristensen (C) – Wätjen, Castillo (47. Bravo), Billing (68. Hong Hjun-sok), Johannesen (68. Iheanacho) – F. Etim (47. Emefile), Čo Kju-song (47. Beni).
ter Stegen – Wijndal (68. Blind), Kehrer, Janse, Rosa – Mokio, Baas (77. Abdalla), Klaassen (C) (77. Torrents) – Gloukh, Arokodare (77. Leonardo), Wazán (68. Bounida).
Ejeheri, Ugboh – Ndiaye, Rajović, Uhre.
Heerkens, Paes – Berghuis, Bouwman, Pugno.
35. Wätjen, 45+1. Castillo
43. Wätjen
Rozhodčí: P. Raczkowski – Kupsik, Sierant
Počet diváků: 11068
54. Bergström
88. Enggaard
Lundin – Norén, Ikbál, Miettinen – Granath, Gustavsson /C/, Leandersson (57. Enggård), Gustafson, Nielsen (81. Samuelsen) – Kjær (81. Hoffmann), Bergström.
Jurkas – Cipetić, Meijers, Saničanin /C/, Herrera – Hiroš, Deket (89. Romera), Jojić – Roguljić, Juričić (76. Vuković), Savić (84. Vranješ).
Hansen, Wallinder – Agnarsson, Svanberg, Pettersson, Tidstrand, Lindberg, Júsuf.
Šiškovski, Ćetković – Pascual, Rogan, Carolina, Kukavica, Ogrinec, Riđan, Milak.
15. Roguljić, 64. Hiroš
Rozhodčí: Leibovic – Jakobov, Medina (ISR)
Počet diváků: 3155
22. McCart (vla.)
33. Labeau
57. Dursun
82. Findlay
N. Steffen – Dähler, Bamert, Bürki (C), Mambwa (78. Strannegaard) – Reichmuth (72. Zoukit), Roth, Käit, Maier (65. Kristal) – Labeau (72. Gutbub), Dursun (65. Christofferson).
Reus – Altena, Fagan-Walcott, Findlay, McCart, Kingsley (C) (62. Gillies) – Kerjota (76. Williams), L. Mendy, Guendouz (54. Kaboré), McPake (76. J. Wilson) – Braga.
Spycher – Bürgy, Derbaci, Braschi, Ilić, Fehr, Lengen.
Clark, Fulton – Stevenson, Pollock.
38. Maier, 45+2. Dursun, 59. Reichmuth, 82. Bamert
77. McCart
Rozhodčí: Athanasiou – Kalogirou, Sokratous (CYP)
14. Kübler
Onana – Pina, Nwaiwu, Özkacar, Eskihellaç (87. Búšúárí) – Fabinho – B. Mendy (58. Tufan), Muçi – Saláh (C), Saviolo, Onuachu.
Backhaus – Makengo, Lienhart, Ginter, Kübler (87. Treu) – Engelhardt, Eggestein (C) – Grifo (61. Scherhant), Gotó (61. J. Suzuki), Irié (72. Beste) – Matanović.
Yıldırım, Çolak – Akaydin, Stefan Savić, Kabasakal, Akçay, Ertem.
Huth – Jung, Höler, Jamamoto, Yılmaz, Günter, Rosenfelder, Tarnutzer.
28. Saviolo, 53. Nwaiwu
68. Eggestein, 81. Engelhardt, 84. Makengo
Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (všichni Estonsko)
Počet diváků: 26830
19. Elyounoussi
22. Selimovic (vla.)
30. Dzagania
Ramaj – D. Suzuki, A. Sørensen (46. Markgráf), M. López – Carrizo (77. Robert), Král (63. Myrie), Delaney (C), Németh (84. Madsen) – Elyounoussi (46. Clem), Dadason – Ndjee.
Makaridze – Kobuladze, Amisulašvili, Selimovic, Džindžolava (C) – Kardava, Dadiani (89. Čichradze), Tiboue (80. Alhassan) – Načkebia (89. Café), Dzagania, Sicharulašvili (74. Ende).
Rúnarsson, Breum-Harild – Huescas, Cornelius, Meling, Olsen.
Megrelišvili, Kurtanidze – Čančar, Kvarcchava, Kulijev, Kucia, Bočorišvili.
7. Ndjee
5. Načkebia, 18. Makaridze, 44. Dadiani, 76. Selimovic, 90+4. Café
Rozhodčí: Hennessy (IRL) – Broughton (IRL), Dynan (IRL)
Počet diváků: 18660
64. Yalcouyé
Soria – Femenía (74. Serrano), Boselli, Dakonam (C), Mojica – Mangala (74. M. Martín), N. Gudelj – Andrés García, Satriano (85. Mayoral), Terrats (71. Ünal) – Azón.
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Dunk (C) (46. Vušković), Hadžám (70. De Cuyper) – Groß (70. D. Gómez), Boscagli (78. Osman), Ayari – Yalcouyé, Rutter (89. O'Riley), Hinshelwood.
Letáček, Ferrer – Sazonov, Davinchi, Abqár, Valou, Risco.
Steele, McGill – Kostoulas, Nti, Ibrahim.
86. Mojica
33. Costinha, 58. Hadžám, 83. Svoboda, 84. Rutter
Rozhodčí: Glova – Poláček, Bednár (SVK)
11. Cimignani
24. Alioski
32. Dos Santos
von Ballmoos – Papadopoulos, Mai (46. Kelvin), Alioski (C) – Karimov, Kandúsí, Bislimi (70. Grgic), Dos Santos (46. Pihlström), Marques – Cimignani (77. B. Castro), A. Ajeti (70. Behrens).
Mikelionis (C) – Moutachy (81. Sirgėdas), Lekiatas, Tolordava, Aldayr Hernández, Edokpolor – Benchaib (46. Karašima), Kalik (61. Kastrati), Slivka – Debeljuh (61. Fiolić), Kreković (46. Burba).
Gebhardt, Mina – Raffa, Zanotti, Bichsel.
Švedkauskas – Ribeiro, Pocius, Ourega, Užkurnys.
58. Kelvin
13. Kalik, 51. Tolordava
Rozhodčí: Frid – Koltunoff, Talis (všichni ISR)
33. Detourbet
51. Minamino
90+1. Abline
Hrádecký – Touré (58. Vanderson), Teze, Dier (58. Sané), Mawissa – Minamino, Zakaria (C), E. Diop (58. Golovin), Detourbet – Balogun (78. Abline), Brunner (70. M. Coulibaly).
A. Hansen – Nelsson, Salquist (C), Markmann – Walker (70. Norheim), Heyde (86. Røjkjaer), Brink, Lähteenmäki – O. Solbakken (70. Boe), Sadio (61. Amoako), Berthelsen (61. Ádel).
Köhn, Stawiecki – L. Camara, Biereth, Cabral, Nazinho, Salisu.
Busk, Eriksson – Ankersen, Rutkjaer, Acquah, Gustafsen, Faber.
17. Touré
29. Markmann, 66. Nelsson
Rozhodčí: Bandić – Kadic, Žugić
41. Calabria
68. Taborda
44. Almeida
Peña – Calabria, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Lúzá (64. E. Camara), Kangwa, Taborda – Garcia (76. Dessers), Rastoder (64. Tetteh), Andino (85. Jagušić).
Lapouchov – Pastor (55. Ouorou), Ivanov, Gbamin, Almeida, Martino – Pittas (46. Ebong), Solet (46. Jordão), Sensi (70. Brahimi), Jordanov (80. Zwarts) – Godoy.
Geitonas, Kotsaris – Chirivella, Katris, Kontouris, Palmer-Brown, Pellistri, Tsapras.
Jevtimov – Eto'o, Itu, Kajmakanov, Panajotov, F. Rodríguez, Tunčev.
45. van Drongelen, 54. Lúzá, 77. E. Camara, 81. Andino
Rozhodčí: Mohammed Al-Hakim (Švédsko)
47. Išiwatari
79. Mathisen
Kokubo – Vanwesemael, Taniguči (C), Musliu, Pupe – Išiwatari, Shinkawa (59. Merlen), Sissako – Sabáwí, Soèllé Soèllé (77. Baždar), Mbuku (64. Muja).
Vidtun Nilsen – Torsvik (62. Soltvedt), Pedersen (C) (46. Eriksen), F. Knudsen, Cornic – Wassberg, Kasanwirjo, K. Ingason – N. Castro (62. S. Magnússon), Holm, Mathisen (87. Dragsnes).
Lendfers, Ngoy – Hata, Janssens, Mbambi, Benášúr, Macuzawa, Araki, Diouf.
Dyngeland, Hellesøy – Finne, Laegreid, Haugen, Blumenfeld Vindenes.
77. Muja
89. S. Magnússon
Rozhodčí: Reitala – Honkanen, Jantunen (všichni FIN)
62. Nijstad
76. Ørjasaeter
82. Weidmann
40. Lelê
Drommel – van Rooij, Pröpper (C), Nijstad, Adelgaard (85. Rosiak) – Zerrúqí, Weidmann (85. Bawuah) – Rots (77. Vennegoor of Hesselink), Taha (81. van den Belt), Ørjasaeter (85. Pjaca) – Weghorst.
Majecki – Felipe, Máí, Luiz (C), N. Ioannou – Correia (69. A. Silva), Brito (81. Guga), Šunjić, Dragomir (81. Quina), Sema – Lelê.
Pasveer, Gerritsen – Hlynsson, Kurowski, Nagel, Meilink.
Papastylianou, Petrou – Michael, Evzonas, Kais, K. Ioannou.
34. Nijstad
40. Lelê
64. Lelê
Rozhodčí: Michal Očenáš (SVK). Asistenti: Adam Jekkel (SVK), Tobiáš Pacák (SVK). Čtvrtý rozhodčí: Bálint Kišš (SVK). VAR: André Narciso (POR). AVAR: Martin Dohal (SVK)
Počet diváků: 28500
27. Cicâldău
32. Bancu
Popescu – Romančuk, Stevanović (84. Rus), Screciu – Mora, Lameira, Băluță, Bancu (C) – Cicâldău (76. Matei), Al Hamlawi (64. Elisor), Baiaram (64. Teles).
Dajsinani – Yago, N. Ajeti (61. Alijev), Bitri, G. Loukili (61. Smajli) – Albanese (85. Diabaté), Aleksi (C), Kryeziu – Adjessa (72. Montenegro), Medeiros, K. Loukili (61. Beqja).
Maxim, Sava – Băsceanu, Crețu, Tavares, Nsimba, Webster.
Puja, Tandilašvili – Kacbufi, Ndreca.
35. Stevanović, 75. Cicâldău, 79. Elisor
79. Bitri
83. Bitri
Rozhodčí: Donald Robertson