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Kozel před Varaždínem: Že jsme papírový favorit? Já vidím šance vyrovnaně

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  21:41

Kouč Luboš Kozel na tréninku fotbalistů Jablonce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před dvojzápasem 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu vidí šance obou týmů na postup zcela vyrovnaně. Pětapadesátiletý kouč připustil, že první soutěžní utkání vždy přináší určité otazníky. Na tiskové konferenci varoval před rychlými hráči chorvatského soupeře.

Bookmakeři považují Jablonec za favorita, Kozel je ale opatrnější. „Šance na postup vidím padesát na padesát. Ve čtvrtek to bude důležité, budeme si chtít vytvořit dobrou výchozí pozici pro domácí odvetu,“ pronesl.

Severočechy v Chorvatsku čeká úvodní soutěžní duel po letní přípravě, v níž utrpěli jedinou porážku. „Pro oba týmy to bude první ostrý zápas v sezoně. Z tohoto důvodu je trochu otazník, jak na tom týmy vlastně jsou,“ přemítal Kozel.

Soupeř, který v minulé sezoně chorvatské ligy skončil třetí, na něj udělal dobrý dojem. „Varaždín jsme viděli v mnoha zápasech. Mají svoji kvalitu, vždyť loni skončili čtvrtí, letos třetí. Pohárovou zkušenost mají už z loňska,“ připomněl Kozel.

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„Trenéra tu mají dlouho. Mají rychlý přechod do útoku a zdobí je kvalita útočných hráčů. Mají vysoké a silné fotbalisty do soubojů. Rychlá křídla, která jsou svým somatotypem nebezpečná i ve vzduchu. Bude záležet, jak se s tímhle vším dokážeme vyrovnat,“ řekl Kozel, jehož svěřenci na cestě do hlavní fáze soutěže potřebují bez zaváhání vyřadit tři soupeře.

Na zápas by mělo dorazit podle odhadů zhruba čtyři až pět tisíc diváků. Jablonec odcestovalo do Chorvatska podpořit asi 150 fanoušků. „Tímto bych jim chtěl už dopředu poděkovat, že za námi vyráží. Moc si té podpory vážíme,“ doplnil Kozel.

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1:1
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Jagiellonia Bělostok
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