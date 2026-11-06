Kováč po první výhře v Evropě: Potřebovali jsme bodovat, chceme potěšit proti Spartě

Západočeši tak udrželi naději na postup do vyřazovací části a prodloužili vítěznou sérii na tři zápasy. Trenér Radoslav Kováč ocenil především zlepšenou defenzivu, mrzely ho však nevyužité příležitosti. „Měli jsme šance zápas zabít dřív, ale vážím si toho, že jsme ho dokázali dohrát s nulou,“ pochvaloval si plzeňský kouč.
Jak moc se vám po první evropské výhře ulevilo?
Samozřejmě jsme rádi. Už před zápasem jsme říkali, že je pro nás hodně důležitý, pokud si chceme udržet šanci na postup. Měli jsme velmi dobrý začátek, dali jsme gól a vytvořili si ještě dvě nebo tři velké příležitosti, kterými jsme mohli rozhodnout. Vážím si ale toho, že jsme to zvládli s čistým kontem. Výsledek 1:0 je pro nás pozitivní i v tom, že jsme pevnější v obraně a dokážeme takové utkání dotáhnout do vítězného konce.
Ve druhém poločase jste se dostali pod tlak. Co se změnilo?
Nevstoupili jsme do něj úplně ideálně. Přestali jsme sbírat druhé míče, nedokázali déle podržet balon a soupeř nás trochu zatlačil. Na druhou stranu jsme si i potom vytvořili možnosti, ze kterých jsme mohli přidat druhý gól. Takhle jsme se museli strachovat až do konce, protože ve fotbale se může stát cokoliv.
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Prince Adu se po návratu do týmu znovu prosadil. Jak hodnotíte jeho výkon?
Rozhodl zápas. Dokud měl síly, byl velmi dobrý, a to nejen směrem dopředu. Výborně pracoval bez míče, skvěle chodil do presinku. Potom už mu trochu docházely síly. Věřím, že na to naváže, ale pořád je to o každodenní práci. Už v neděli nás čeká velmi těžký zápas a potřebujeme, aby znovu podal takový výkon jako v prvním poločase.
Ponechal jste stejnou základní sestavu jako proti Baníku. Nechtěl jste měnit vítězné složení?
Chtěli jsme zachovat automatismy, které si kluci v posledních zápasech vytvořili. Nechtěli jsme do sestavy příliš zasahovat, protože se nám to už několikrát nevyplatilo. Ideální složení jsme nějakou dobu hledali a neříkám, že už jsme ho našli definitivně. Některé hráče jsme předtím šetřili a počítali jsme s tím, že podle průběhu utkání budeme sestavu postupně obměňovat.
Po závěrečném hvizdu na vás byla vidět velká radost. Spadl vám kámen ze srdce?
Určitě. Pořád to bylo jen 1:0 a mohlo se stát cokoliv. Nakonec jsme to ubránili. Florian (Wiegele) dobře chytil dva nebezpečné přímé kopy a celý tým odvedl výbornou práci, především bez míče. Držení balonu jsme neměli nijak vysoké, ale dnes na tom tolik nezáleželo. Myslím, že jsme byli nebezpečnější, měli víc střel i vyložených šancí. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě.
Co vám chybělo ke vstřelení druhé branky?
Rozhodovaly detaily ve finální třetině. Vzpomínám si třeba na krásnou přihrávku Cheicka Souarého na Pirgiče, který mohl jít sám na branku. Také Memič se dostal do dobré situace. Někdy nám chybělo trochu přesnosti, jindy možná i štěstí. Musíme takové akce lépe dohrávat.
Střídal jste i kvůli nedělnímu zápasu se Spartou?
Samozřejmě jsme na to mysleli. V prvním poločase jsme měli hru pod kontrolou, ale potom jsme v tom polevili a zápas se otevřel. Chtěli jsme příchodem Pirgiče hru trochu oživit. Zároveň jsme šetřili Patrika Hrošovského, který odehrál předchozí zápas devadesát minut. Zápas byl znovu hodně intenzivní, takže jsme chtěli rozložit síly.
Potvrzuje třetí výhra v řadě, že se mužstvo stabilizovalo?
To ukáže hlavně neděle, kdy nás čeká další těžký test. Několikrát jsem říkal, že doma se nám nedaří získávat tolik bodů jako venku. Potřebujeme to změnit. Věřím, že nám i tohle vítězství pomůže. Strašně bychom chtěli našim fanouškům udělat v domácím prostředí radost, protože si to zaslouží. Vyhráli jen tam jen pár zápasů a potřebujeme lidi znovu dostat do varu. Vždycky je to ale především o našem výkonu.