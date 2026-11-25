Denia vede českou reprezentaci od nové sezony a má v týmu řadu hráčů Slavie. Villarreal ho však o informace nepožádal. „Se Santim jsem nemluvil, měli jsme vlastní analýzu. Ne že bych mu nevěřil, ale neměli jsme čas s ním něco řešit. Víme, že Slavia umí hrát týmově, mají také dobré individuality,“ řekl Pérez.
Villarreal získal v první polovině základní fáze Ligy mistrů tři body za vítězství nad Neapolí. Prohrál s Dortmundem, Liverpoolem a obhájcem trofeje Paris St. Germain. Slavia, která má v tabulce jen jeden bod, by pro španělský celek měla být prvním papírově slabším soupeřem.
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„Je to tým, který většina fanoušků u nás nezná, ale my profesionálové a další spousta lidí, kteří se fotbalem zabývají, sledujeme trenéry působící delší čas v jednom klubu, což je právě případ našeho soupeře,“ poukázal Pérez na Jindřicha Trpišovského, který se Slavie ujal před devíti lety.
„Sledujeme, jak se takové týmy vyvíjejí, jak hrají, které hráče přivádějí. Slavia je určitě zajímavý, silný soupeř. Hrají agresivně, přímočaře, jsou skvěle fyzicky připravení. Moc lidí je možná nezná, ale víme, jak dobře umějí hrát a co nás v Praze čeká,“ řekl rodák z Pamplony, který na jaře dovedl Vallecano do finále Konferenční ligy.
Pokud chce jeho tým pomýšlet na postup do vyřazovací fáze, musí v Edenu zabodovat. „Ano, potřebujeme vyhrát. Ligová fáze se chýlí ke konci, co získáme tady, to nám nikdo nevezme. Pak máme utkání doma (se Sabahem), duel na Slavii je důležitý zápas o postup,“ uvedl Pérez.