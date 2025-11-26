Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

„Čeká nás velmi nepříjemný soupeř. Plzeň hraje s obrovským zaujetím a fyzicky náročným stylem. Jsou velmi zaměření na osobní souboje a vysokým presinkem se snaží nutit soupeře k chybám,“ řekl Schuster.
„Ukázali, že dovedou konkurovat i velmi známým a věhlasným týmům. Dokázali zvítězit třeba na půdě AS Řím. Klíčové bude zvládat souboje v obraně, musíme být po celý zápas pevní,“ prohlásil Schuster.
Nově bude postrádat trojici lehce zraněných hráčů - obránce Jordyho Makenga s Maxem Rosenfelderem a útočníka Erena Dinkciho. „Je to spíše z preventivních důvodů, o víkendu by už mohli být k dispozici. Několik příštích týdnů je velmi nabitých a před námi jsou velmi náročné úkoly. Jsme proto vděční, že máme široký kádr a tyto možnosti. Myslím, že většina našich hráčů je v dobré kondici,“ uvedl Schuster.
V Plzni bude jeho tým podporovat zhruba 900 fanoušků. „Těšíme se na každý mezinárodní zápas, zvlášť ty venkovní mívají speciální kouzlo. Umístěním v minulé sezoně jsme se zasloužili o to, abychom si mohli takové večery užívat,“ řekl trenér pátého celku minulého ročníku bundesligy.