Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

  21:59
Přestože jsou fotbalisté Freiburgu před čtvrtečním zápasem 5. kola Evropské ligy v Plzni mírným favoritem, jejich trenér Julian Schuster je velmi obezřetný. Čtyřicetiletý kouč varoval, že Viktoria v pohárech dokáže způsobit problémy věhlasným soupeřům a že se proti ní velmi špatně hraje.
„Čeká nás velmi nepříjemný soupeř. Plzeň hraje s obrovským zaujetím a fyzicky náročným stylem. Jsou velmi zaměření na osobní souboje a vysokým presinkem se snaží nutit soupeře k chybám,“ řekl Schuster.

„Ukázali, že dovedou konkurovat i velmi známým a věhlasným týmům. Dokázali zvítězit třeba na půdě AS Řím. Klíčové bude zvládat souboje v obraně, musíme být po celý zápas pevní,“ prohlásil Schuster.

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Nově bude postrádat trojici lehce zraněných hráčů - obránce Jordyho Makenga s Maxem Rosenfelderem a útočníka Erena Dinkciho. „Je to spíše z preventivních důvodů, o víkendu by už mohli být k dispozici. Několik příštích týdnů je velmi nabitých a před námi jsou velmi náročné úkoly. Jsme proto vděční, že máme široký kádr a tyto možnosti. Myslím, že většina našich hráčů je v dobré kondici,“ uvedl Schuster.

V Plzni bude jeho tým podporovat zhruba 900 fanoušků. „Těšíme se na každý mezinárodní zápas, zvlášť ty venkovní mívají speciální kouzlo. Umístěním v minulé sezoně jsme se zasloužili o to, abychom si mohli takové večery užívat,“ řekl trenér pátého celku minulého ročníku bundesligy.

5. kolo

PAOK Soluň vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.54
  • 4.36
  • 6.03
FC Viktoria Plzeň vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 3.30
  • 3.44
  • 2.30
Ludogorec Razgrad vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 5.01
  • 3.74
  • 1.73
Lille vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.53
  • 4.46
  • 5.96
Feyenoord Rotterdam vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.74
  • 4.17
  • 4.41
Fenerbahce Istanbul vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.59
  • 4.43
  • 5.27
FC Porto vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.41
  • 4.85
  • 7.69
Aston Villa vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.21
  • 7.14
  • 12.60
AS Řím vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.45
  • 4.76
  • 6.85
Glasgow Rangers vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 3.21
  • 3.43
  • 2.26
4. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 4 4 0 0 11:3 12
2. FreiburgFreiburg 4 3 1 0 8:3 10
3. FerencvárosFerencváros 4 3 1 0 8:4 10
4. Celta VigoCelta Vigo 4 3 0 1 9:4 9
5. SC BragaBraga 4 3 0 1 8:4 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 6:2 9
7. Olympique LyonLyon 4 3 0 1 5:2 9
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 2 2 0 6:2 8
9. Real BetisBetis 4 2 2 0 6:2 8
10. PAOK SoluňPAOK 4 2 1 1 9:6 7
11. Brann BergenBrann 4 2 1 1 5:2 7
12. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 4 2 1 1 7:6 7
13. KRC GenkGenk 4 2 1 1 5:4 7
14. FC PortoPorto 4 2 1 1 4:4 7
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 2 1 1 4:4 7
16. Panathinaikos AtényPanathinaikos 4 2 0 2 7:6 6
17. FC BasilejBasilej 4 2 0 2 6:5 6
18. AS ŘímAS Řím 4 2 0 2 5:4 6
19. LilleLille 4 2 0 2 6:6 6
20. StuttgartStuttgart 4 2 0 2 4:4 6
21. Go Ahead EaglesGA Eagles 4 2 0 2 4:5 6
22. Young Boys BernYoung Boys 4 2 0 2 6:10 6
23. NottinghamNottingham 4 1 2 1 6:5 5
24. BoloňaBoloňa 4 1 2 1 3:3 5
25. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 4 1 1 2 3:5 4
25. Sturm GrazSturm Graz 4 1 1 2 3:5 4
27. Celtic GlasgowCeltic 4 1 1 2 4:7 4
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 0 3 4:6 3
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 3:6 3
30. Ludogorec RazgradLudogorec 4 1 0 3 5:9 3
31. FCSBFCSB 4 1 0 3 3:7 3
32. FC UtrechtUtrecht 4 0 1 3 1:5 1
33. Malmö FFMalmö 4 0 1 3 2:7 1
34. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1:8 1
35. OGC NiceNice 4 0 0 4 4:9 0
36. Glasgow RangersRangers 4 0 0 4 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

