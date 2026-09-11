Šéf Fenerbahce Aziz Yildirim ale jeho konec v klubu odmítl a všechny ujistil, že pětašedesátiletý kouč Kartal bude pokračovat. Ve třetím kole Ligy mistrů by tak měl vést istanbulský klub 20. října proti pražské Slavii.
Prezident přispěchal také s podivným vysvětlením celé situace. Prohlásil, že trenéra Kartala během utkání zasáhla do hlavy láhev hozená z hlediště. „Je to z toho rozrušený,“ uvedl. „Právě jsem s ním mluvil. Připomněl incident s lahví a také si stěžoval, že je pod tlakem,“ vysvětlil trenérova možná unáhlená slova o konci v klubu.
Na přímou otázku, zda se Kartal zmínil, že skutečně zůstává, šéf klubu odpověděl: „Není potřeba, aby veřejně říkal, že pokračuje. Jsem jeho nadřízený, řekl jsem mu, ať pokračuje, to je vše. Jsme rodina,“ dodal Yildirim.
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Fenerbahce ve čtvrtek večer s AS Řím prohrálo první poločas, ale krátce po přestávce zajistil remízu 1:1 Angličan Archie Brown. Kartal na tiskové konferenci tvrdil, že končí. „A už se nikdy nevrátím. Rozhodl jsem se tak, abych uvolnil klubu cestu,“ prohlásil Kartal, jenž coby hráč strávil ve Fenerbahce deset let a jako trenér ho vede již počtvrté. V domácí lize skončil tým v posledních pěti sezonách vždy druhý.