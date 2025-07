Košice dostaly šanci jako další ve slovenské lize nejlépe umístěný klub. „Je to pro nás mírně nečekané, ale jsme rádi, že si nakonec zahrajeme v pohárové Evropě. Stejně nás těší, že Slovensko nakonec bude mít čtyři zástupce a my uděláme vše pro to, abychom reprezentovali naši zemi co nejlépe,“ uvedl sportovní ředitel Marek Sapara.

Dunajská Streda, jejímž vlastníkem je podnikatel Oszkár Világi, se měla ve druhém předkole Konferenční ligy utkat s Urartu, nebo Nemanem Grodno. Nyní na vítěze arménsko-běloruského duelu narazí Košice. V úvodním zápase prvního předkola zvítězilo Grodno na soupeřově hřišti 2:1.

Vedle Košic budou Slovensko na pohárové scéně reprezentovat mistrovský Slovan Bratislava (2. předkolo Ligy mistrů), vicemistr Žilina (2. předkolo Konferenční ligy) a držitel Slovenského poháru Trnava (1. předkolo Evropské ligy).