Chelsea vyhrála v Konferenční lize i šestý zápas, Guiu se blýskl hattrickem

Chelsea plní roli největšího favorita sázkových kanceláří, přestože hraje s náhradníky. I tentokrát se hvězdy šetřily na nedělní zápas s Evertonem, i tak domácí potvrdili, že mají nejproduktivnější útok v soutěži. Osmnáctiletý španělský mladík Guiu už během prvního poločasu zaznamenal hattrick. Ve dvou případech přitom pohotově využil nepovedenou „malou domů“. Útočník, který přišel v létě z Barcelony, má na kontě už šest branek a vede střeleckou tabulku.

Djurgaarden měl po dvou kolech jediný bod, ale výhra 3:1 nad Legií Varšava byl čtvrtá v řadě a znamenala postup do osmifinále. Zápas byl hned po zahájení na patnáct minut přerušen, protože pyrotechnika způsobila, že pod zataženou střechou nebylo vidět ani na krok. Legia s Tomášem Pekhartem na lavičce i přes porážku zůstala v elitní osmičce. Naopak Jagiellonia Bialystok s Michalem Sáčkem na pravém kraji obrany hrála s Olimpií Lublaň 0:0 a skončila pod hranicí přímého postupu.

Lugano, na jehož soupisce je Roman Macek, nemá vyhovující stadion a domácí zápasy hraje v 250 kilometrů vzdáleném Thunu, přesto tam po dnešní remíze s lídrem kyperské ligy Pafosem 2:2 vybojovalo postup. Vitória Guimaraes včetně předkol vyhrála deset z 12 zápasů, také nad Fiorentinou vedla, když se trefil Brazilec Cunha, ale Mandragora tři minuty před koncem srovnal.

Cercle Bruggy je v belgické lize v pásmu sestupu, ale na evropské scéně se mu daří, přestože hraje v hlavní fázi poprvé. Před dvěma týdny přišel rakouský trenér Feldhofer a dnes své svěřence díky remíze s Basaksehirem 1:1 dovedl k postupu. Ten si zajistil i Rapid Vídeň díky výhře nad Kodaní 3:0, na níž se dvěma brankami podílel osmnáctiletý Wurmbrand.

Heidenheim po dvou porážkách byl v utkání se St. Gallenem ještě čtvrthodiny před koncem mezi postupujícími. Hrdinou zápasu byl veterán Theuerkauf, který v 37 letech na svůj první gól v bundeslize stále čeká a ani v pohárech se dosud netrefil. Hosté ale vyrovnali a německý tým se propadl až na šestnácté místo.

