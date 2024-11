Legia Varšava zůstává v Konferenční lize stoprocentní, znovu nedostala gól

Tomáš Pekhart byl ve Varšavě opět jen mezi náhradníky. Po dvou gólech dali oba útočníci - Brazilec Luquinhas a Španěl Gual. Běloruský tým, který hraje jen díky benevolenci UEFA, je dál bez bodu.

Lugano, které před dvěma týdny zvítězilo v Mladé Boleslavi 1:0, utrpělo na hřišti srbského klubu TSC Bačka Topola debakl 1:4. Domácí ve dvou předchozích zápasech gól nedali, tentokrát si s chutí zastříleli. O branky se rovnou měrou podělili Stanič a Pantovič, který ještě trefil tyč. Frustrace švýcarského týmu vyvrcholila v nastavení, kdy Bottani strčil v přerušené hře do protihráče a dostal červenou kartu.

V Moldavsku zařídil Rapidu vedení maďarský obránce Bolla prvním gólem po přestupu ze Servette Ženeva. Další dva přidal po přestávce pětatřicetiletý veterán Burgstaller.

Shamrock Rovers o víkendu přišli o šanci získat pátý irský titul v řadě a ani zápas s velšský týmem The New Saints pro ně nezačal dobře. Inkasovali jako první, ale ještě do přestávky výsledek otočili. Tým, který v předkole Ligy mistrů vypadl se Spartou a neuspěl ani v kvalifikaci o Evropskou ligu, je ve třetí soutěži bez porážky se sedmi body.

Helsinky poprvé po čtyřech letech nezískaly doma titul a mohou se soustředit na Konferenční ligu, protože domácí soutěž skončila ve Finsku už v polovině října. Herní přestávka jim ale neprospěla a doma podlehly Olimpii Lublaň 0:2.

Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík : Borac Banja Luka Borac Banja Luka 2:0 (2:0) Góly:

17. N. Hansen

23. Gunnarsson Góly:

Sestavy:

I. Jónsson – Atlason (86. Fjóluson), Ekroth, Vatnhamar, Gunnarsson (71. Ibrahimagic) – Agnarsson (86. Gudjónsson), Andrason, Thórdarson – Thrándarson (86. Vilhjálmsson), N. Hansen (C) (58. Sigurpálsson), Djuric. Sestavy:

Manojlović – Kvržić (C) (78. Đajić), Meijers, Carolina, Herrera – Nikolov (68. Čavić), Savić, Skorup – Kulašin (46. Srećković), Despotović (68. Vranješ), Ogrinec. Náhradníci:

Magnusson, Arinbjörnsson – Thorkelsson, Aronsson, Hauksson, D. Jónsson, Björgvinsson. Náhradníci:

Šiškovski – Pihler, Hrelja, Grahovać, Subić, Šušić, Marčetić, Vukčević. Žluté karty:

80. Ekroth, 90+2. Sigurpálsson Žluté karty:

43. Kulašin Rozhodčí: Jan Petřík – Kamil Hájek, Marek Podaný (vš. Česká republika)

Pafos FC Pafos FC : FC Astana FC Astana 1:0 (0:0) Góly:

87. A. Silva Góly:

Sestavy:

Ivušić – Felipe, Luckassen, Goldar, Jonathan Silva (68. Correia) – Dragomir, Šunjić, Quina (57. Jajá) – Rodrigues (68. A. Silva), Jairo (C) (90+1. Name), Tanković. Sestavy:

Sejsen – Bystrov, Maročkin, Dosmagambetov, Bejsebekov (C) – Astanov, Osei, Kuat, Ahanonu, Basmanov (88. Žaksylykov) – Karimov (90+1. Mustafin). Náhradníci:

Theodoulou, Michail – Pileas, Vieira, Pontelo, Ilia. Náhradníci:

Zaruckij – Mamontov, Tokenov, Berezuckij, Anuarov. Žluté karty:

Žluté karty:

42. Kuat, 52. Sejsen Rozhodčí: Robertson – Roome, MacLeod (všichni Skotsko)

Bačka Topola Bačka Topola : FC Lugano FC Lugano 4:1 (1:0) Góly:

4. P. Stanić

59. N. Petrović

63. P. Stanić

83. Pantović Góly:

61. Mahmúd Sestavy:

Ilić – Stefan Jovanović, Djorjević, Stevanović, N. Petrović (C) – Radin – Djakovac (72. Pejić), P. Stanić – Banjac (82. Sós), Ćirković, Pantović (90+1. Mboungou). Sestavy:

Saipi – Marques (64. Valenzuela), Hajdari, Papadopoulos, Brault – Mahmúd (64. Bottani), Grgic (82. Przybyłko) – Mahou (73. Cimignani), Dos Santos (64. Bislimi), Steffen (C) – Vladi. Náhradníci:

Jorgić – Bagnack, Krstić, Lazetić, Milosavljević, Gordić, Capan. Náhradníci:

Osigwe, Mina – Mai, Doumbia, El Wafi, Aliseda, Zanotti. Žluté karty:

46. Radin, 55. Ćirković, 70. Stefan Jovanović, 89. Sós Žluté karty:

57. Mahmúd, 69. Hajdari Červené karty:

Červené karty:

90. Bottani Rozhodčí: Sundberg – Skytte, Dahl (všichni DEN)

Shamrock Rovers Shamrock Rovers : The New Saints The New Saints 2:1 (2:1) Góly:

24. Kenny

38. Watts Góly:

15. J. Williams Sestavy:

Pöhls – Cleary, Lopes (C), Grace – Honohan, Watts (85. Nugent), A. McEneff (70. Burke), Poom (85. O'Neill), Burns (70. Byrne) – Farrugia, Kenny (79. Greene). Sestavy:

Roberts – Daniels, Davies, Bodenham, Redmond (C) – Brobbel, Smith, D. Williams, Holden (75. B. Clark) – McManus, J. Williams (83. Canavan). Náhradníci:

A. Noonan, Steacy – Clarke, C. Noonan, O'Sullivan. Náhradníci:

Edwards – Baker, Bradley, Cieślewicz, Doforo, Jones, McGahey, Pask, A. Wilson, Woollam. Žluté karty:

73. Cleary Žluté karty:

87. Davies Rozhodčí: Levi S.

Petrocub Hincesti Petrocub Hincesti : Rapid Vídeň Rapid Vídeň 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

13. Bolla

53. Burgstaller

79. Burgstaller Sestavy:

Șmalenea – I. Jardan, Mudrac, Potîrniche, Borș – Plătică (81. V. Jardan), Lungu (89. Diallo), Douanla, Lupan (63. Caruntu) – Ambros (C) (81. Nihaev), Pușcaș (63. Demian). Sestavy:

N. Hedl – Bolla (40. Böckle), Cvetković, Raux-Yao, Auer – Schaub, Sangare, Grgić (81. Gale), Seidl (C) (60. Kaygın) – Beljo (60. Bischof), Burgstaller (81. Wurmbrand). Náhradníci:

Covali, Dodon – Agyemang, Narh. Náhradníci:

Gartler, Orgler – Hofmann, Kerschbaum, C. Lang, Schöller. Žluté karty:

44. Borș Žluté karty:

Rozhodčí: Antoni Bandić – Amir Kadic, Marko Zelenika (BIH)

HJK Helsinky HJK Helsinky : Olimpija Lublaň Olimpija Lublaň 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

57. Brest

68. Agba Sestavy:

Nijhuis – Antzoulas (72. Lyons-Foster), Toivio (C), O'Shaughnessy – Ylitolva (72. Bandé), Kökçü, Kanellopoulos, Pallas – Möller (84. Tanaka), Erwin, Hostikka (72. Plange). Sestavy:

Vidovšek – Lasickas, Pedreño, Ratnik (C), Sualehe – Agba, Pinto (75. Thalisson) – Brest (75. Govea), Boultam (80. Blanco), Kojić (46. Muhamedbegović) – Durdov (89. Ristić). Náhradníci:

Öst – Halme, Lingman, Boamah, Kouassivi-Benissan, Meriluoto, Palumets, Albanese. Náhradníci:

Pintol, Lubej Fink – Jorge Silva, Florucz, Doffo, Aćimović, Marin. Žluté karty:

51. Kökçü, 79. Bandé, 89. Toivio Žluté karty:

31. Brest, 63. Lasickas Rozhodčí: Jones – Bennett, Robathan – Bond (VAR: Bankes, England)

Legia Varšava Legia Varšava : Dinamo Minsk Dinamo Minsk 4:0 (1:0) Góly:

10. Luquinhas

51. Gual

55. Luquinhas

59. Gual Góly:

Sestavy:

Kobylak – Wszołek, Pankov (60. Jędrzejczyk), Kapuadi, Vinagre (73. Kun) – Kapustka (C) (77. Çelhaka), Augustyniak, Morišita – Chodyna, Gual (60. Nsamé), Luquinhas (73. Alfarela). Sestavy:

Lapouchov – Pigas, Poljakov, Gavrylovič (64. Žerděv), Raí – Seljava (C) (82. Okoro), Děmčenko, Kalinin – Sedko (64. Adeola), Alfred, Podstrelov. Náhradníci:

Mendes – Pekhart, Barcia, Ziółkowski, Szczepaniak, Majchrzak, Adkonis. Náhradníci:

Šimakovič, Karataj – Chvasčinskij, Igor, Běgunov. Žluté karty:

90+2. Augustyniak Žluté karty:

13. Gavrylovič, 26. Alfred, 54. Podstrelov, 80. Pigas Rozhodčí: Karaoglan – Sesigüzel, Özkara (TUR)

Gent Gent : Omonia Nikósie Omonia Nikósie 1:0 (1:0) Góly:

32. Gandelman Góly:

Sestavy:

Roef – Samoise (76. De Meyer), Watanabe (C), Torunarigha, Araujo (85. Brown) – Ito, Gandelman, Delorge (85. Gerkens) – Surdez, Gudjohnsen (76. Dean), Sonko (76. Fadiga). Sestavy:

Fabiano (C) – Diounkou, Á. Lang, Panagiotou, Khammas (85. Kitsos) – Eraković (65. Stępiński), Marić (78. Kousoulos) – Masouras (78. Loizou), Charalampous, Alioum (64. V. Simić) – Kakoullis. Náhradníci:

Schmidt, Vanden Borre – de Vlieger, Fortuna, Vancsa, H. Varela. Náhradníci:

Kyriakides, Uzoho – Helander, Neophytou, Nikolaou. Žluté karty:

Žluté karty:

85. Kakoullis Rozhodčí: Bognár – Buzás, Kóbor (HUN)

Larne Larne : FC St. Gallen 1879 FC St. Gallen 1879 1:0 (-:-) Góly:

4. Diaby (vla.) Góly:

Sestavy:

Ferguson – Seary, Todd, Bolger (C), Want, Ives – Gallagher, Thomson, Sloan – Ryan, J. McEneff. Sestavy:

Ati-Zigi – Okoroji, Diaby, Vallci, Vandermersch – Csoboth, Stevanovič, Görtler (C), Toma – Akolo, Geubbels. Náhradníci:

Besant – McKendry, Donnelly, Randall, O’Neill, S. Graham, Magee, Lusty. Náhradníci:

Watkowiak – Witzig, Cissé, Faber, Yannick, Ruiz, Konietzke. Rozhodčí: Barbara – Vella, Portelli (všichni Malta)

Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok : Molde FK Molde FK 1:0 (-:-) Góly:

6. Pululu Góly:

Sestavy:

Abramowicz – Sáček, Stojinović, Diéguez, Moutinho – Imaz Ballesté, Romanczuk, Kubicki – K. Hansen, Pululu, Čurlinov. Sestavy:

Posiadała – Stenevik, Amundsen, Björnbak, Hagelskjaer, Lövik – Eriksen, Daehli, Breivik – Enggaard, Brynhildsen. Náhradníci:

Stryjek, Piekutowski – Haliti, Polak, Nené, Diaby-Fadiga, Villar, Kováčik, Listkowski, Nguiamba, Rybak, Tomás Silva. Náhradníci:

McDermott, Lervik – Lund, Hestad, Ihler, Haugan, Granaas, Haugen, Nyheim, Ødegaard. Rozhodčí: Miloš Milanović – Milan Pašajlić, Bojan Banovic

Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC : Heidenheim Heidenheim 0:0 (-:-) Sestavy:

Gordon – Forrester, Kent, Kingsley, Penrice – M. Boateng, Baningime, Spittal – Forrest, Shankland (C), Dhanda. Sestavy:

Müller – Busch, Mainka (C), Siersleben, Theuerkauf – Maloney – Conteh, Beck, Kerber, Kaufmann – Breunig. Náhradníci:

Z. Clark – Halkett, Oyegoke, Grant, McKay, Devlin, Rowles, J. Wilson, Tait, Boyce, Vargas, Salazar. Náhradníci:

Eicher, Feller – Schöppner, Gimber, Scienza, Wanner, Honsak, Pieringer, Föhrenbach, Traoré, Janes, Dorsch. Rozhodčí: Hagenes – Ytterland, Grønevik (NOR).

APOEL Nikósie APOEL Nikósie : Fiorentina Fiorentina 0:0 (-:-) Sestavy:

Belec (C) – Chebake, R. Petrović, Laifis, Sušić – Kostadinov – Donis, Abagna, Tejera, Quintilla – el-Arabí. Sestavy:

Terracciano – Kayode, Moreno, Martínez Quarta, Biraghi (C) – Mandragora, Adli, Richardson – Ikoné, Kouamé, Parisi. Náhradníci:

Christodoulou, Michos – Dvali, Meyer, Satsias, Corbu, Polykarpou, Marquinhos, Bah, Ndongala. Náhradníci:

Martinelli, de Gea – Dodô, Pongračić, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Bove, Colpani, Sottil, Beltrán, Rubino. Rozhodčí: F. Letexier – C. Mugnier, M. Rahmouni (všichni FRA)

Djurgärdens Djurgärdens : Panathinaikos FC Panathinaikos FC 0:1 (-:-) Góly:

Góly:

17. Djuričić Sestavy:

O. Jansson – Staahl, Une Larsson, Danielson (C), Kosugi – Šabović, Stensson – Wikheim, Gulliksen, Nguen – Hümmet. Sestavy:

Drągowski – Vagiannidis, Jedvaj, Ingason, Mladenović – Bakasetas, Arão, Únáhí – Tetê, Djuričić – Ioannidis (C). Náhradníci:

Rinne, Croon – Bergh, Aaslund, Eriksson, Fallenius, Haarala, Priske, Tenho, Radetinac, Therkildsen. Náhradníci:

Lilo, Lodygin – Gnezda Čerin, Jeremejeff, Kotsiras, Maksimović, Max, Mancini, Ntampizas, Pellistri, Šporar, Schenkeveld. Žluté karty:

13. Staahl Žluté karty:

Rozhodčí: Pajac – Mihajl, Ðurak

Real Betis Real Betis : NK Celje NK Celje 0:0 (-:-) Sestavy:

Adrián – Sabaly, Bartra (C), de Souza, Rodríguez – Diao, Cardoso, Flores, Fornals – Bakambu, Ávila. Sestavy:

Štubljar – Nieto, Zec (C), Vuklišević, Karničnik – Sešlar, Zabukovnik, Svetlin – Matko, Kučys, Brnić. Náhradníci:

R. Silva – Altimira, Ezalzúlí, Juanmi, Llorente, Mendy, Perraud, Rodriguez, Roque, Ortiz. Náhradníci:

Kolar, Rozman – Dulca, Edmilson, Kvesić, Lhernault, Nemanič. Rozhodčí: N. Simović – Djorovič, M. Simovič

LASK Linz LASK Linz : Cercle Bruggy Cercle Bruggy 0:0 (-:-) Sestavy:

Siebenhandl – Stojković, Ziereis, Smolčić, Bello – Jovičić, Žulj (C), Bogarde – Horvath, Ljubičić, Beriša. Sestavy:

Delanghe – Diakité, Ravych, Utkus – Efekele, Van der Bruggen, Francis, Magnee – Minda, Somers (C) – Denkey. Náhradníci:

Jungwirth – Galvez, Talověrov, Entrup, Flecker, Taoui. Náhradníci:

Langenbick, De Bel – Agyekum, Augusto, Brunner, Olaigbe, Nazinho, De Wilde, Lietaert. Rozhodčí: Gidzhenov – Kolev, Mitrev (všichni Bulharsko)

FC Kodaň FC Kodaň : Basaksehir Basaksehir 0:0 (-:-) Sestavy:

Trott – Huescas, Gabriel Pereira, Diks, López – Clem, Lerager (C) – Elyounoussi, Froholdt, Mattsson – Onugcha. Sestavy:

Şengezer – Duarte (C), Ba, Opoku, Lima – Özcan, Ergün, Özdemir – Kény, Figueiredo, Davidson. Náhradníci:

Sander, Rúnarsson – Garananga, Claesson, Larsson, Cornelius, Chiakha, Gočoleišvili, Achouri, Höjer. Náhradníci:

Babacan, Dilmen – Gürler, Piątek, Crespo, Pelkas, Güreler, Türüç, Karaal, Şahiner, Kaplan. Žluté karty:

10. Diks, 13. López Žluté karty:

Rozhodčí: Kooij – van Zuilen, Inia (NED)