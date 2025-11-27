Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Shelbourne

  21:32
Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k domácí výhře 2:0 nad Shelbourne ve 4. kole Konferenční ligy. Stoper Stefan Simič odehrál celý zápas při vítězství Omonie Nikósie 2:0 s Dynamem Kyjev.

Fotbalisté Alkmaaru oslavují gól proti Shelbourne. | foto: Reuters

Šín přišel do hry v 77. minutě za stavu 1:0 a připsal si třetí start v ligové fázi Konferenční ligy, opět z lavičky. Alkmaar rozhodl až v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve se prosadil po rohu De Wit a pojistku přidal Jensen střelou z dálky. AZ zvládl i druhé domácí utkání a v tabulce má šest bodů, Shelbourne zatím uhrál jedinou remízu.

První vítězství i čisté konto zaznamenala Omonia, jejíž obranu řídil Simič. V první půli proměnil Semedo penaltu a po hodině hry Neofytu dorazil svou vlastní ránu z voleje do břevna.

První body získal Slovan Bratislava, který doma otočil duel s dosud neporaženým Vallecanem. Obrat zařídili po změně stran během tří minut Kašija a nigerijský útočník Yirajang po Marcelliho přihrávce patou.

Gibraltarský Lincoln na hřišti Hamrunu vedl, v 65. minutě se ale nechal vyloučit Torrilla a domácí záhy využili přesilovku zásluhou El Fanise a Smajlagiče. Následně srovnala síly červená karta pro Polita, v závěru ale pojistil výsledek Čorič. Hamrun se stal prvním týmem z Malty, který zvítězil ve skupinové nebo ligové fázi evropského poháru.

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
Universitatea Craiova Universitatea Craiova : Mohuč Mohuč 1:0 (0:0)
Góly:
67. Al Hamlawi
Góly:
Sestavy:
Isenko – Romančuk, Rus, Screciu – Mogoş, Mekvabišvili (90+4. Stevanović), Băluță (82. Crețu), Bancu (C) – Cicâldău (82. Teles), Baiaram (64. Etim) – Nsimba (64. Al Hamlawi).
Sestavy:
Zentner (24. Rieß) – Kohr, Bell (46. Potulski), Hanche-Olsen – Widmer (C), Maloney (73. Sano), Amiri, Veratschnig – Bobzien (61. I Čä-song), Nordin (61. Nebel), Bøving.
Náhradníci:
Silviu Lung, Popescu – Badelj, Băsceanu, Matei, Houri, Ștefan.
Náhradníci:
Batz – da Costa, Gleiber, Hollerbach, Kawasaki, Sieb, Weiper.
Žluté karty:
41. Rus, 45+4. Baiaram, 72. Bancu, 90+2. Isenko
Žluté karty:
12. Bell, 57. Amiri

Rozhodčí: Bel – Pataki, Janić (vš. CRO)

Počet diváků: 24284

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Fiorentina Fiorentina : AEK Atény AEK Atény 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
35. Gaćinović
Sestavy:
de Gea – Pongračić, Comuzzo, Ranieri (C) – Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi – Gudmundsson, Džeko.
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Gaćinović, Pineda, Pereyra, Koita – Marin – Jović.
Náhradníci:
Lezzerini, Martinelli – Sohm, Marí, Kean, Fazzini, Košpo, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Piccoli.
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Grujić, Mantalos, Vida, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos, Zini.
Žluté karty:
44. Gudmundsson
Žluté karty:

Rozhodčí: Jones – Davies, Smith

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Aberdeen FC Aberdeen FC : Noah Armavir Noah Armavir 1:0 (1:0)
Góly:
45. Nisbet
Góly:
Sestavy:
Mitov – Devlin (C), Milne, Knoester – Lobban, Polvara, Aouchiche, A. Jensen – Karlsson, Keskinen – Nisbet.
Sestavy:
Fayulu – Sualehe, Saintini, Muradjan, Thorarinsson – Boakye – H. Ferreira (C), Sangaré, Eteki, A. Grgić – Mulahusejnović.
Náhradníci:
Suman, Vitols – Armstrong, Clarkson, Dorrington, Lazetić, Milanovic, Molloy, Nilsen, Palaversa, Shinnie, Yengi.
Náhradníci:
Čančarević – Avanesjan, Dašjan, Hambardzumjan, Jakoliš, Manveljan, Aiás, Ošima, G. Silva.
Žluté karty:
45+3. Keskinen
Žluté karty:

Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Sierant (všichni POL)

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Breidablik Breidablik : Samsunspor Samsunspor 1:1 (1:1)
Góly:
6. Ingvarsson
Góly:
20. Mouandilmadji
Sestavy:
A. Einarsson – Valgeirsson, Muminović, Margeirsson, Ingvarsson – V. Einarsson, Gunnlaugsson (C), Lúdvíksson – Ómarsson, Á. Thorsteinsson, Bjarnason.
Sestavy:
Kocuk – Yavru (C), Borevković, van Drongelen, Tómasson – Çift – Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba – Mouandilmadji.
Náhradníci:
Snaehólm – Björgvinsson, Gunnleifsson, Hallsson, A. Jónsson, K. Jónsson, Kristinsson, Magnússon, Steindórsson, Thomsen, Úlfarsson, Yeoman.
Náhradníci:
Posiadała, Törüz – Atoen, Aydogdu, Bülbül, Gönül, J. Mendes, Yaldır.

Rozhodčí: Shurman – Shlonchak, Kutsev (vš. UKR)

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
HŠK Zrinjski Mostar HŠK Zrinjski Mostar : BK Häcken BK Häcken 2:1 (0:1)
Góly:
78. Ćuže
82. Bilbija
Góly:
40. S. Andersen
Sestavy:
Ljubić – Memija, Jakovljević, Dujmović, Mamić (85. Sušak) – Savić, Filipović (67. Ćavar) – Ćuže, Djurasek (66. Surdanović), Šakota (58. Mikić) – Bilbija (C) (85. Ivančić).
Sestavy:
Berisha – Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundkvist (85. Wembangomo) – S. Andersen, Rygaard, Gustafson (C) – Dahbo (61. Ngabo), Brusberg (62. Svanbäck), Layouni.
Náhradníci:
G. Karačić – Burey, D. Karačić, Majić, Mašić, Pranjić.
Náhradníci:
O. Jansson, Linde – Hammar, Dembe, Lode, Madsen, Nioule.
Žluté karty:
73. Savić, 90+2. Sušak
Žluté karty:
8. Brusberg, 45. Dahbo, 71. Rygaard
Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
Slovan Bratislava Slovan Bratislava : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2:1 (0:1)
Góly:
49. Kašia
52. Yirajang
Góly:
24. Pérez
Sestavy:
Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Pokorny, Danylo Ignatěnko – Mak (79. Tolić), Weiss (C) (83. R. Ibrahim), Marcelli (90+1. Savvidis) – Šporar (46. Yirajang).
Sestavy:
Batalla – Balliu (32. Rațiu), Lejeune, Vertrouwd (83. Camello), Espino – Palazón (C) (57. Álvaro García), Ciss (57. Valentín), Gumbau (46. U. López) – De Frutos, Alemão, Pérez.
Náhradníci:
Trnovský, Macík – Gajdoš, Fogning, Mustafić, Lichý, Maroš.
Náhradníci:
Cárdenas, Gil – Felipe, Chavarría, de las Sias, Becerra.
Žluté karty:
34. Bajrić, 45+1. Danylo Ignatěnko, 63. Mak, 73. Pokorny, 87. Tolić
Žluté karty:
15. Palazón, 23. Gumbau, 39. Ciss, 77. Valentín, 90+6. Batalla

Rozhodčí: Lawrence Visser (BEL). Asistenti: Ruben Wyns (BEL), Thibaud Nijssen (BEL). Čtvrtý rozhodčí: Kevin Van Damme (BEL). VAR: Jan Boterberg (BEL). AVAR: Ella De Vriesová (BEL)

Počet diváků: 16502

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok : Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura 0:0 (0:0)
Sestavy:
Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Rállis, Romanczuk (C), Mazurek – A. Pozo, Pululu, Pietuszewski.
Sestavy:
Kreidl – Hämäläinen, Cissé, Miettinen, Antwi – Ruoppi, Arifi, Oksanen, Pennanen (C) – Toure, Parzyszek.
Náhradníci:
Damasiewicz, Piekutowski – Kobajaši, Polak, Drachal, Y. Sylla, Prip, Lozano, Jackson, Flach, Hirosawa.
Náhradníci:
Hakala, Pitkänen – Ricardo, Voutilainen, Sadiku, Luyeye-Lutumba, Konate, Lötjönen, Armah, Seidu, Golubickas.

Rozhodčí: Correia – Nogueira Dias, Costa

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : Shelbourne FC Shelbourne FC 2:0 (0:0)
Góly:
70. de Wit
87. I. Jensen
Góly:
Sestavy:
Owusu-Oduro – Dijkstra (66. Chávez), Goes, Penetra, de Wit (90. van Duijl) – Koopmeiners, Mijnans (C), Kwakman (46. Smit) – Patati (77. Šín), Parrott, Bouziane (66. I. Jensen).
Sestavy:
Speel – Mbeng (76. Gannon), Coyle (C), P. Barrett, Ledwidge – McInroy, Lunney (61. Caffrey), Henry-Francis (77. Chapman) – Kelly, Odubeko (84. Boyd), Wood (61. Martin).
Náhradníci:
Verhulst, Zoet – Dekker, Sadiq, Zeefuik.
Náhradníci:
L. Healy, Topcu – Wilson, Temple.
Žluté karty:
40. Kwakman, 90+3. I. Jensen
Žluté karty:
15. Henry-Francis, 25. Wood, 67. P. Barrett, 76. Martin

Rozhodčí: Očenáš – Jekkel, Pacák

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
Góly:
67. Ismaheel
90+5. Agnero
Góly:
Sestavy:
Mrozek – Pereira (59. Gumny), Skrzypczak, Mońka, Gurgul – Kozubal, Jagiełło (75. Thórdarson) – Gholízádeh (59. Ismaheel), Rodríguez (59. Bengtsson), Palma – Ishak (C) (85. Agnero).
Sestavy:
Letica – Soppy, Mouanga (C), Okoh, Poaty (82. Fofana) – Sigua (70. Custodio), Roche, Beloko (70. Butler-Oyedeji) – Lekweiry (82. Kana-Biyik) – Bair, Ajdini (61. Diakité).
Náhradníci:
Pruchniewski – Moutinho, Milić, Fiabema, Barański, Lisman.
Náhradníci:
Castella, Hottiger – Abdallah, N'Diaye, Lippo, K. Sow, Ál Saad.
Žluté karty:
79. Gumny
Žluté karty:
38. Lekweiry, 40. Beloko, 80. Butler-Oyedeji

Rozhodčí: Kringstad – Langseth, Rossland (vš. NOR)

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
RC Štrasburk RC Štrasburk : Crystal Palace Crystal Palace 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
35. Mitchell
Sestavy:
Penders – Doué, Høgsberg (43. Chilwell), M. Sarr, Barco – Doukouré, El Mourabet – Moreira, Enciso, Nanasi – Emegha (C).
Sestavy:
Henderson – Canvot, Lacroix, Guéhi (C) – D. Muñoz, Hughes (31. Wharton), Lerma, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino.
Náhradníci:
Bajic, Kerckaert – Omobamidele, Panichelli, Páez, Amougou, Godo, Amo-Ameyaw, Nzingoula, Lemaréchal, Luís.
Náhradníci:
R. Matthews, Benítez – Nketiah, Uche, Clyne, Kamada, Esse, Richards, Devenny, Cardines.

Rozhodčí: Alberola – A. Rodríguez, C. Álvarez (ESP).

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
KF Drita KF Drita : Škendija Tetovo Škendija Tetovo 1:0 (1:0)
Góly:
21. Manaj
Góly:
Sestavy:
Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulaj, Pëllumbi, Ovouka – Broja (C) – Ajzeraj, Limaj, Dabiqaj, Šeji – Manaj.
Sestavy:
Gaye – Webster, Cake (C), Fetai, Trumçi – Alhassan, R. Ramadani – Latifi, Endrit Krasniqi, Spahiu – Tamba.
Náhradníci:
Behluli, Rexhepi – Balaj, S. Ibrahim, Blerim Krasniqi, Soumahoro, Morina, Mustafa, Sylejmani, Abazaj, Arthur.
Náhradníci:
Amzai – Belica, Ibraimi, F. Ramadani, Ademi, Murati, Zejnullai, Mazari, Ajetovikj, Meliqi, Kaba, Qaka.

Rozhodčí: Redder – Yurdakul, Risum (všichni Dánsko)

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
Hamrun Spartan FC Hamrun Spartan FC : Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 3:1 (0:0)
Góly:
65. El Fanis
74. Smajlagič
90+2. Ćorić
Góly:
57. B. Lopes
Sestavy:
Bonello (C) – Compri, Emerson, Polito, Camenzuli – Mbong (85. Ćorić), Bjeličić, Éder (46. El Fanis), M. García – Thioune (46. Smajlagič), Koffi (90+1. Xerri).
Sestavy:
Hankins – B. Lopes (C) (90+1. al-Ghúbáší), Kolega, Nano – Rutjens, Torrilla, De Barr, Dabo (82. R. Muñoz), Gómez (67. N. Pozo) – A. García, Mandi (82. Juanje).
Náhradníci:
Célio – Micallef, Attard, S. Camilleri, Čadjenović, Šimkus, Hadzi, Meijer.
Náhradníci:
N. Santana – Casciaro, Clinton, Joe, Chipolina, Peacock.
Žluté karty:
13. Éder, 45. Bjeličić, 51. Koffi, 56. Polito
Žluté karty:
41. Torrilla, 65. Hankins
Červené karty:
79. Polito
Červené karty:
63. Torrilla

Rozhodčí: Kačevski – Putilin, Jovcevski (MKD)

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
Omonia Nikósie Omonia Nikósie : Dynamo Kyjev Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)
Góly:
34. Semedo
59. Neophytou
Góly:
Sestavy:
Uzoho – Masouras, Simič, Agouzoul, Kitsos – Ewandro, Marić (C) (83. Kousoulos), Eraković (83. Eiting) – E. Andreou, Neophytou (72. Jovetić), Semedo (72. Chatzigiovanis).
Sestavy:
Neščeret – Karavajev (C), Popov (46. Dubinčak), Thiare, Mychavko – Pichaljonok (79. Jacyk), Mychajlenko, Rubčynskij (60. Bujalskij) – Kabajev, Vološyn (79. Ponomarenko), Ogundana (63. Guerrero).
Náhradníci:
Freitas, Kyriakidis – Diounkou, Sennou Coulibaly, Khammas, Panagiotou, P. Andreou, Konstantinidis.
Náhradníci:
Morgun, Denys Ignatěnko – Vivčarenko, Burtnyk, Tymčyk, Blănuță.
Žluté karty:
4. Marić, 75. Uzoho
Žluté karty:
33. Popov, 45+2. Mychajlenko, 45+2. Kabajev, 57. Thiare, 79. Guerrero

Rozhodčí: Gidzhenov – Maksimov, Mitrev

Počet diváků: 8979

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Shamrock Rovers Shamrock Rovers : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
23. Elias
Sestavy:
McGinty – Cleary, R. Lopes (C), Grace – Grant, Watts, Nugent, M. Healy, C. O'Sullivan – McGovern, Gaffney.
Sestavy:
Fesjun – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), Azarovi – Nazaryna – L. Ferreira, Kryskiv, Isaque, Newerton – Elias.
Náhradníci:
Steacy, A. Noonan – A. Matthews, Greene, Burke, Kavanagh, Clarke, C. Barrett, Malley, M. Noonan.
Náhradníci:
Tvardovskij – Marlon, Gomes, Eguinaldo, Henrique, Hluščenko, Bondarenko, Konoplja, Očeretko, Meirelles, Faryna.

Rozhodčí: Filip Glova (SVK). Asistenti: Daniel Poláček (SVK), Peter Bednár (SVK). Čtvrtý rozhodčí: Bálint Kišš (SVK). VAR: Piotr Lasyk (POL). AVAR: Lukasz Kuzma (POL)

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
Raków Čenstochová Raków Čenstochová : Rapid Vídeň Rapid Vídeň 4:1 (2:0)
Góly:
27. Brunes
40. Diaby-Fadiga
51. Diaby-Fadiga
53. Diaby-Fadiga
Góly:
75. Antiste
Sestavy:
Zych – Tudor (C) (46. Konstantopoulous), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Baráth, Repka (87. Mircetić), Amorim (61. Bulat) – Diaby-Fadiga (61. Pieńko), Brunes (75. I. López), Makuch.
Sestavy:
Gartler – Demir (80. Roka), Ahoussou, Cvetković (C) (80. Gröller), Horn – Gulliksen (65. Schaub), Amane, Ndzie (66. Seidl), Auer – Antiste, Kara (66. Wurmbrand).
Náhradníci:
Trelowski, Mądrzyk – Seck, Rondić.
Náhradníci:
Hedl, Göschl – Tilio, Dahl, Brunnhofer, Weixelbraun, Radulović.
Žluté karty:
60. Makuch
Žluté karty:
90. Schaub, 90+3. Horn

Rozhodčí: Strukan – Jakšić, Tomas

Vstoupit do diskuse
4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 4 3 0 1 8:4 9
3. MohučMohuč 4 3 0 1 4:2 9
4. Raków ČenstochováRaków 4 2 2 0 7:2 8
5. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
6. Rayo VallecanoRayo Vallecano 4 2 1 1 8:6 7
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 1 0 5:3 7
8. FC Lausanne-SportLausanne 4 2 1 1 5:3 7
9. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 5:5 7
10. Universitatea CraiovaU Craiova 4 2 1 1 3:3 7
11. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
12. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 2 0 2 9:6 6
13. Crystal PalaceCrystal Palace 3 2 0 1 5:2 6
14. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
15. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 2 0 2 7:8 6
16. AZ AlkmaarAlkmaar 4 2 0 2 4:7 6
17. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 1 2 1 4:3 5
19. KF DritaDrita 3 1 2 0 3:2 5
19. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 2 0 3:2 5
21. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
22. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
23. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
24. HNK RijekaRijeka 3 1 1 1 2:2 4
25. Škendija TetovoŠkendija 3 1 1 1 2:3 4
26. Lincoln Red ImpsLincoln 4 1 1 2 4:10 4
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 4 1 0 3 6:7 3
28. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 1 0 3 4:7 3
30. Hamrun Spartan FCHamrun 4 1 0 3 3:6 3
31. BK HäckenHäcken 4 0 2 2 4:6 2
32. Shelbourne FCShelbourne 4 0 1 3 0:4 1
33. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
34. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
35. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 4 0 0 4 2:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

