Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Shelbourne

Šín přišel do hry v 77. minutě za stavu 1:0 a připsal si třetí start v ligové fázi Konferenční ligy, opět z lavičky. Alkmaar rozhodl až v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve se prosadil po rohu De Wit a pojistku přidal Jensen střelou z dálky. AZ zvládl i druhé domácí utkání a v tabulce má šest bodů, Shelbourne zatím uhrál jedinou remízu.
První vítězství i čisté konto zaznamenala Omonia, jejíž obranu řídil Simič. V první půli proměnil Semedo penaltu a po hodině hry Neofytu dorazil svou vlastní ránu z voleje do břevna.
První body získal Slovan Bratislava, který doma otočil duel s dosud neporaženým Vallecanem. Obrat zařídili po změně stran během tří minut Kašija a nigerijský útočník Yirajang po Marcelliho přihrávce patou.
Gibraltarský Lincoln na hřišti Hamrunu vedl, v 65. minutě se ale nechal vyloučit Torrilla a domácí záhy využili přesilovku zásluhou El Fanise a Smajlagiče. Následně srovnala síly červená karta pro Polita, v závěru ale pojistil výsledek Čorič. Hamrun se stal prvním týmem z Malty, který zvítězil ve skupinové nebo ligové fázi evropského poháru.
67. Al Hamlawi
Isenko – Romančuk, Rus, Screciu – Mogoş, Mekvabišvili (90+4. Stevanović), Băluță (82. Crețu), Bancu (C) – Cicâldău (82. Teles), Baiaram (64. Etim) – Nsimba (64. Al Hamlawi).
Zentner (24. Rieß) – Kohr, Bell (46. Potulski), Hanche-Olsen – Widmer (C), Maloney (73. Sano), Amiri, Veratschnig – Bobzien (61. I Čä-song), Nordin (61. Nebel), Bøving.
Silviu Lung, Popescu – Badelj, Băsceanu, Matei, Houri, Ștefan.
Batz – da Costa, Gleiber, Hollerbach, Kawasaki, Sieb, Weiper.
41. Rus, 45+4. Baiaram, 72. Bancu, 90+2. Isenko
12. Bell, 57. Amiri
Rozhodčí: Bel – Pataki, Janić (vš. CRO)
Počet diváků: 24284
35. Gaćinović
de Gea – Pongračić, Comuzzo, Ranieri (C) – Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi – Gudmundsson, Džeko.
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Gaćinović, Pineda, Pereyra, Koita – Marin – Jović.
Lezzerini, Martinelli – Sohm, Marí, Kean, Fazzini, Košpo, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Piccoli.
Angelopoulos, Brignoli – Grujić, Mantalos, Vida, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos, Zini.
44. Gudmundsson
Rozhodčí: Jones – Davies, Smith
45. Nisbet
Mitov – Devlin (C), Milne, Knoester – Lobban, Polvara, Aouchiche, A. Jensen – Karlsson, Keskinen – Nisbet.
Fayulu – Sualehe, Saintini, Muradjan, Thorarinsson – Boakye – H. Ferreira (C), Sangaré, Eteki, A. Grgić – Mulahusejnović.
Suman, Vitols – Armstrong, Clarkson, Dorrington, Lazetić, Milanovic, Molloy, Nilsen, Palaversa, Shinnie, Yengi.
Čančarević – Avanesjan, Dašjan, Hambardzumjan, Jakoliš, Manveljan, Aiás, Ošima, G. Silva.
45+3. Keskinen
Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Sierant (všichni POL)
6. Ingvarsson
20. Mouandilmadji
A. Einarsson – Valgeirsson, Muminović, Margeirsson, Ingvarsson – V. Einarsson, Gunnlaugsson (C), Lúdvíksson – Ómarsson, Á. Thorsteinsson, Bjarnason.
Kocuk – Yavru (C), Borevković, van Drongelen, Tómasson – Çift – Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba – Mouandilmadji.
Snaehólm – Björgvinsson, Gunnleifsson, Hallsson, A. Jónsson, K. Jónsson, Kristinsson, Magnússon, Steindórsson, Thomsen, Úlfarsson, Yeoman.
Posiadała, Törüz – Atoen, Aydogdu, Bülbül, Gönül, J. Mendes, Yaldır.
Rozhodčí: Shurman – Shlonchak, Kutsev (vš. UKR)
78. Ćuže
82. Bilbija
40. S. Andersen
Ljubić – Memija, Jakovljević, Dujmović, Mamić (85. Sušak) – Savić, Filipović (67. Ćavar) – Ćuže, Djurasek (66. Surdanović), Šakota (58. Mikić) – Bilbija (C) (85. Ivančić).
Berisha – Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundkvist (85. Wembangomo) – S. Andersen, Rygaard, Gustafson (C) – Dahbo (61. Ngabo), Brusberg (62. Svanbäck), Layouni.
G. Karačić – Burey, D. Karačić, Majić, Mašić, Pranjić.
O. Jansson, Linde – Hammar, Dembe, Lode, Madsen, Nioule.
73. Savić, 90+2. Sušak
8. Brusberg, 45. Dahbo, 71. Rygaard
49. Kašia
52. Yirajang
24. Pérez
Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Pokorny, Danylo Ignatěnko – Mak (79. Tolić), Weiss (C) (83. R. Ibrahim), Marcelli (90+1. Savvidis) – Šporar (46. Yirajang).
Batalla – Balliu (32. Rațiu), Lejeune, Vertrouwd (83. Camello), Espino – Palazón (C) (57. Álvaro García), Ciss (57. Valentín), Gumbau (46. U. López) – De Frutos, Alemão, Pérez.
Trnovský, Macík – Gajdoš, Fogning, Mustafić, Lichý, Maroš.
Cárdenas, Gil – Felipe, Chavarría, de las Sias, Becerra.
34. Bajrić, 45+1. Danylo Ignatěnko, 63. Mak, 73. Pokorny, 87. Tolić
15. Palazón, 23. Gumbau, 39. Ciss, 77. Valentín, 90+6. Batalla
Rozhodčí: Lawrence Visser (BEL). Asistenti: Ruben Wyns (BEL), Thibaud Nijssen (BEL). Čtvrtý rozhodčí: Kevin Van Damme (BEL). VAR: Jan Boterberg (BEL). AVAR: Ella De Vriesová (BEL)
Počet diváků: 16502
Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Rállis, Romanczuk (C), Mazurek – A. Pozo, Pululu, Pietuszewski.
Kreidl – Hämäläinen, Cissé, Miettinen, Antwi – Ruoppi, Arifi, Oksanen, Pennanen (C) – Toure, Parzyszek.
Damasiewicz, Piekutowski – Kobajaši, Polak, Drachal, Y. Sylla, Prip, Lozano, Jackson, Flach, Hirosawa.
Hakala, Pitkänen – Ricardo, Voutilainen, Sadiku, Luyeye-Lutumba, Konate, Lötjönen, Armah, Seidu, Golubickas.
Rozhodčí: Correia – Nogueira Dias, Costa
70. de Wit
87. I. Jensen
Owusu-Oduro – Dijkstra (66. Chávez), Goes, Penetra, de Wit (90. van Duijl) – Koopmeiners, Mijnans (C), Kwakman (46. Smit) – Patati (77. Šín), Parrott, Bouziane (66. I. Jensen).
Speel – Mbeng (76. Gannon), Coyle (C), P. Barrett, Ledwidge – McInroy, Lunney (61. Caffrey), Henry-Francis (77. Chapman) – Kelly, Odubeko (84. Boyd), Wood (61. Martin).
Verhulst, Zoet – Dekker, Sadiq, Zeefuik.
L. Healy, Topcu – Wilson, Temple.
40. Kwakman, 90+3. I. Jensen
15. Henry-Francis, 25. Wood, 67. P. Barrett, 76. Martin
Rozhodčí: Očenáš – Jekkel, Pacák
67. Ismaheel
90+5. Agnero
Mrozek – Pereira (59. Gumny), Skrzypczak, Mońka, Gurgul – Kozubal, Jagiełło (75. Thórdarson) – Gholízádeh (59. Ismaheel), Rodríguez (59. Bengtsson), Palma – Ishak (C) (85. Agnero).
Letica – Soppy, Mouanga (C), Okoh, Poaty (82. Fofana) – Sigua (70. Custodio), Roche, Beloko (70. Butler-Oyedeji) – Lekweiry (82. Kana-Biyik) – Bair, Ajdini (61. Diakité).
Pruchniewski – Moutinho, Milić, Fiabema, Barański, Lisman.
Castella, Hottiger – Abdallah, N'Diaye, Lippo, K. Sow, Ál Saad.
79. Gumny
38. Lekweiry, 40. Beloko, 80. Butler-Oyedeji
Rozhodčí: Kringstad – Langseth, Rossland (vš. NOR)
35. Mitchell
Penders – Doué, Høgsberg (43. Chilwell), M. Sarr, Barco – Doukouré, El Mourabet – Moreira, Enciso, Nanasi – Emegha (C).
Henderson – Canvot, Lacroix, Guéhi (C) – D. Muñoz, Hughes (31. Wharton), Lerma, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino.
Bajic, Kerckaert – Omobamidele, Panichelli, Páez, Amougou, Godo, Amo-Ameyaw, Nzingoula, Lemaréchal, Luís.
R. Matthews, Benítez – Nketiah, Uche, Clyne, Kamada, Esse, Richards, Devenny, Cardines.
Rozhodčí: Alberola – A. Rodríguez, C. Álvarez (ESP).
21. Manaj
Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulaj, Pëllumbi, Ovouka – Broja (C) – Ajzeraj, Limaj, Dabiqaj, Šeji – Manaj.
Gaye – Webster, Cake (C), Fetai, Trumçi – Alhassan, R. Ramadani – Latifi, Endrit Krasniqi, Spahiu – Tamba.
Behluli, Rexhepi – Balaj, S. Ibrahim, Blerim Krasniqi, Soumahoro, Morina, Mustafa, Sylejmani, Abazaj, Arthur.
Amzai – Belica, Ibraimi, F. Ramadani, Ademi, Murati, Zejnullai, Mazari, Ajetovikj, Meliqi, Kaba, Qaka.
Rozhodčí: Redder – Yurdakul, Risum (všichni Dánsko)
65. El Fanis
74. Smajlagič
90+2. Ćorić
57. B. Lopes
Bonello (C) – Compri, Emerson, Polito, Camenzuli – Mbong (85. Ćorić), Bjeličić, Éder (46. El Fanis), M. García – Thioune (46. Smajlagič), Koffi (90+1. Xerri).
Hankins – B. Lopes (C) (90+1. al-Ghúbáší), Kolega, Nano – Rutjens, Torrilla, De Barr, Dabo (82. R. Muñoz), Gómez (67. N. Pozo) – A. García, Mandi (82. Juanje).
Célio – Micallef, Attard, S. Camilleri, Čadjenović, Šimkus, Hadzi, Meijer.
N. Santana – Casciaro, Clinton, Joe, Chipolina, Peacock.
13. Éder, 45. Bjeličić, 51. Koffi, 56. Polito
41. Torrilla, 65. Hankins
79. Polito
63. Torrilla
Rozhodčí: Kačevski – Putilin, Jovcevski (MKD)
34. Semedo
59. Neophytou
Uzoho – Masouras, Simič, Agouzoul, Kitsos – Ewandro, Marić (C) (83. Kousoulos), Eraković (83. Eiting) – E. Andreou, Neophytou (72. Jovetić), Semedo (72. Chatzigiovanis).
Neščeret – Karavajev (C), Popov (46. Dubinčak), Thiare, Mychavko – Pichaljonok (79. Jacyk), Mychajlenko, Rubčynskij (60. Bujalskij) – Kabajev, Vološyn (79. Ponomarenko), Ogundana (63. Guerrero).
Freitas, Kyriakidis – Diounkou, Sennou Coulibaly, Khammas, Panagiotou, P. Andreou, Konstantinidis.
Morgun, Denys Ignatěnko – Vivčarenko, Burtnyk, Tymčyk, Blănuță.
4. Marić, 75. Uzoho
33. Popov, 45+2. Mychajlenko, 45+2. Kabajev, 57. Thiare, 79. Guerrero
Rozhodčí: Gidzhenov – Maksimov, Mitrev
Počet diváků: 8979
23. Elias
McGinty – Cleary, R. Lopes (C), Grace – Grant, Watts, Nugent, M. Healy, C. O'Sullivan – McGovern, Gaffney.
Fesjun – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), Azarovi – Nazaryna – L. Ferreira, Kryskiv, Isaque, Newerton – Elias.
Steacy, A. Noonan – A. Matthews, Greene, Burke, Kavanagh, Clarke, C. Barrett, Malley, M. Noonan.
Tvardovskij – Marlon, Gomes, Eguinaldo, Henrique, Hluščenko, Bondarenko, Konoplja, Očeretko, Meirelles, Faryna.
Rozhodčí: Filip Glova (SVK). Asistenti: Daniel Poláček (SVK), Peter Bednár (SVK). Čtvrtý rozhodčí: Bálint Kišš (SVK). VAR: Piotr Lasyk (POL). AVAR: Lukasz Kuzma (POL)
27. Brunes
40. Diaby-Fadiga
51. Diaby-Fadiga
53. Diaby-Fadiga
75. Antiste
Zych – Tudor (C) (46. Konstantopoulous), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Baráth, Repka (87. Mircetić), Amorim (61. Bulat) – Diaby-Fadiga (61. Pieńko), Brunes (75. I. López), Makuch.
Gartler – Demir (80. Roka), Ahoussou, Cvetković (C) (80. Gröller), Horn – Gulliksen (65. Schaub), Amane, Ndzie (66. Seidl), Auer – Antiste, Kara (66. Wurmbrand).
Trelowski, Mądrzyk – Seck, Rondić.
Hedl, Göschl – Tilio, Dahl, Brunnhofer, Weixelbraun, Radulović.
60. Makuch
90. Schaub, 90+3. Horn
Rozhodčí: Strukan – Jakšić, Tomas