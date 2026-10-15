Salah se poprvé zapsal do statistik po třech minutách, kdy přihrávkou připravil gólovou pozici pro nigerijského útočníka Onuachua. Minutu před přestávkou bývalý kanonýr Liverpoolu dorazil do branky střelu Simsira a od letního příchodu do tureckého klubu se v desátém soutěžním zápase podílel na dvanáctém gólu.
Po změně stran dvakrát zvýšil reprezentant Guineje-Bissau Franculino na tříbrankový rozdíl a Trabzonspor ukončil sérii devíti venkovních porážek v hlavní fázi evropských pohárů.
Ajax ve Splitu musel dotahovat manko po trefě Sanyanga, který ve 37. minutě zamířil přesně ke vzdálenější tyči Ter Stegenovy branky. Brzy po změně stran vyrovnal záložník Klaasen, ale vedení hostům vydrželo jen dvě minuty.
Záložník Šotiček, který připravil vedoucí gól Hajduku, využil ve spolupráci se Šegem chybu obrany Ajaxu a míč uklidil do odkryté branky.
Hajduk po návratu do hlavní fáze evropských pohárů po 15 letech prodloužil na dvanáct zápasů domácí neporazitelnost trvající od poloviny dubna.
Chorvatskému celku neuškodilo ani přerušení zápasu deset minut před koncem kvůli pyrotechnice domácích fanouškům. Ajax na hřištích soupeřů prohrál poprvé od března a po sérii deseti soutěžních zápasů.
Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce náhradníků remizovalo 1:1 na hřišti rumunské Craiovy. Bývalý gólman Baníku Ostrava nebo Pardubic na premiérový start v nové sezoně stále čeká.
76. Zwarts
3. Brunner
44. Fati
Lapouchov – Pastor, Almeida (85. Ivanov), F. Rodríguez, Martino – Ebong (85. Eto'o), Jordão (C), Sensi, Pereira (73. Itu) – Godoy (73. Zwarts), Pittas (85. Solet).
Hrádecký (C) – Teze, Sané, Salisu (58. Nazinho), Mawissa – Minamino (58. Golovin), L. Camara (58. Zakaria), Diop, Idumbo (64. Abline) – Fati (77. Soubeir), Brunner.
Jevtimov, Nikolov – Jordanov, Panajotov, Kajmakanov, Tunčev.
Köhn – Vanderson, Detourbet, Biereth, Cabral, M. Coulibaly, Touré.
51. Sensi, 69. Ebong, 90+5. Martino
78. E. Diop
Rozhodčí: Gonçalves (POR) – Ribeiro (POR), Costa (POR)
Počet diváků: 22025
41. Rutter
45+2. Hinshelwood
53. Rutter
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Dunk (C) (46. Vušković), Boscagli (46. De Cuyper) – Groß (59. Ayari), Hinshelwood (59. David), O'Riley – Osman, Rutter, Yalcouyé.
Švedkauskas (C) – Moutachy, Tolordava, Aldayr Hernández, Edokpolor – Baldassarra (59. Kalik) – Ourega (46. Lekiatas), Benchaib, Karašima, Ribeiro (46. Kreković) – Oliveira (59. Debeljuh).
McGill, Steele – Andrés, D. Gómez, Ibrahim, Kadıoğlu, Kostoulas, Nti.
Mikelionis – Burba, Fiolić, Kastrati, Konatar, Sirgėdas, Slivka.
11. Ourega
Rozhodčí: Redder
49. Elyounoussi
Ramaj – Meling, Markgráf, Beijmo, D. Suzuki – Král, Clem – Robert, Elyounoussi (C), Maseko – Dadason.
Bernardo (C) – Arrey-Mbi, Lagerbielke, Barcia – Travassos, Moutinho, Gorby, Horta – Tıknaz – Huseinbašić (60. G. Silva), Wind (60. Milošević).
Breum-Harild, Rúnarsson – Cornelius, Carrizo, Ndjee, A. Sørensen, M. López, Huescas, Németh, Nasnas, Delaney, Olsen.
Sá – Bajrami, Barišić, Dorgeles, V. Gómez, Marqués, F. Navarro, Rodrigues, Victor, V. Carvalho.
Rozhodčí: Joey Kooij
37. Sanyang
55. Šotiček
53. Klaassen
Silić – Acapandié, Hadžikadunić, Maresić, Hrgović (82. Melnjak) – Fayad (90+2. Van Hoorenbeeck), del Moral (69. Dendoncker) – Sanyang (82. Šutalo), Dalisson, Šotiček – Šego (C) (90+2. C. Martín).
ter Stegen – Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents (76. Gloukh) – Klaassen (C) (75. Mokio), Amrábat, Brandt – Cygankov (76. Rosa), Arokodare, Wazán (76. Leonardo).
Fesjuk, Stipica – Hodak, Huram, Livaja, Raçi, Gabric.
Paes, El Hani – Bounida, Abdalla, Edvardsen, Janse, Wijndal.
45+1. del Moral, 60. Šego
Rozhodčí: Ciochirca – Weiss, Obritzberger (všichni AUT)
54. Pennanen
90+6. Engvall
3. Onuachu
44. Saláh
47. Djú
90+1. Djú
Kreidl – Puukko, Adams, Lötjönen, Kujasalo – Pasanen (74. Touray), Pennanen (C) (64. Jyry) – Luyeye-Lutumba (64. Engvall), Eskesen, Armah (64. Aiki) – Parzyszek (74. Moreno).
Onana – Pina, Özkacar, Akaydin, Kabasakal – Búšúárí, B. Mendy (55. Fabinho), Tufan (55. Jabol-Folcarelli) – Saláh (C) (55. Saviolo), Onuachu (10. Djú), Şimşir (74. Muçi).
Riihimäki – Antwi, Gasc, Hämäläinen, Jorginho, Magassa, Savolainen.
Yıldırım, Çolak – Akçay, Çubukcu, Ertem.
22. Eskesen, 85. Adams
24. Akaydin, 51. B. Mendy
Rozhodčí: Barbara – Portelli, Spencer (všichni MLT)
33. McEntee
Reus – Borchgrevink, Fagan-Walcott, McCart, Milne (C) – McEntee, L. Mendy – Miller, Braga, McPake – J. Wilson.
A. Hansen – Nelsson, Salquist (C), Markmann – Norheim (64. Sadio), Janssen, Brink (64. Røjkjaer), Lähteenmäki – Ádel, Lind, Amoako.
Clark, Fulton – Kingsley, Williams, Kaboré, Findlay, Guendouz, Altena, Kerjota, Pollock, Mato, Gillies.
Busk, Eriksson – Ankersen, O. Solbakken, Acquah, Heyde, Walker, Berthelsen, Boe, Faber.
5. Braga, 47. J. Wilson
43. Nelsson, 55. Ádel
Rozhodčí: Kos – Heinig, Zakrzewski (POL)
10. Dessers
70. Kangwa
80. Jojić
Peña – Calabria, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Kangwa, E. Camara, Únáhí (80. Jagušić) – Taborda (67. Garcia), Dessers, Andino (80. Rastoder).
Jurkas – Cipetić (84. Vuković), Meijers, Saničanin (C), Herrera – Jojić, Roguljić (74. Deket), Ogrinec – Hiroš (74. Rogan), Juričić (87. Vranješ), Stefan Savić.
Kotsaris, Geitonas – Tetteh, Palmer-Brown, Kontouris, Tsapras, Lúzá, Pellistri, Kristiansen.
Šiškovski – Pascual, Esiti, Ridjan, Kukavica, Carolina, Romera, Milak.
6. Herrera, 10. Meijers, 29. Hiroš
Rozhodčí: Csonka – Buzás, Bornemissza (všichni HUN)
Počet diváků: 21363
1. Elmas
19. Raspadori
44. Scamacca
Carnesecchi – Zappacosta, T. Kristensen, Kolašinac, Bernasconi – Pašalić (C), Gaetano – Raspadori (21. De Ketelaere), Elmas, Zalewski – Scamacca.
Majecki – N. Ioannou, Luiz (C) (37. Sema), Máí, Felipe (46. Correia) – Dragomir, Lelê, Biel – Pêpê, Quina, Šunjić.
Sportiello, Sonzogni – Éderson, Krstović, Rowe, Obrić, Samardžić, Idele.
Papastylianou, Petrou – A. Silva, Brito, Evzonas, Guga, K. Ioannou, Kais.
Rozhodčí: Ladebäck – Culum, Yng
59. Al Hamlawi
81. N. Gudelj
Popescu – Romančuk, Stevanović, Screciu – Teles, Lameira (75. Crețu), Băluță, Bancu (C) – Cicâldău (85. Băsceanu), Al Hamlawi (75. Elisor), Baiaram (70. Matei).
Soria – Andrés García (46. Femenía), Dakonam (C), Valou, Davinchi (60. Mojica) – N. Gudelj, Serrano – Terrats (82. Boselli), M. Martín (69. Risco), Satriano – Mayoral.
Maxim, Sava – Roux, Nsimba, Tavares, Webster.
Letáček, Ferrer – Sazonov, Abqár.
27. Romančuk, 51. Lameira, 56. Cicâldău
72. Mojica
Rozhodčí: Šmajc – Vidali, Gabrovec (SVN)
25. A. Ajeti
84. Moncada
90. Grgic
32. Elšnik
67. Krunić
von Ballmoos – Papadopoulos, Mai, Delcroix (80. Alioski) – Karimov (73. Moncada), Bislimi, Grgic, Dos Santos (80. B. Castro), Cimignani – Steffen (63. Pihlström), A. Ajeti (63. Behrens).
Matheus – Nakajama, Gaštarov, S. Gudelj – Ristić (75. Strika), Elšnik, Krunić (81. Bajo), Händel (64. Cham) – Lučić (75. Balov), Kostov – Dieng (81. Arnautović).
Gebhardt, Mina – Kelvin, Kandúsí, Marques.
Radanović, Guteša – Veljković, Kim Je-gon, Uchenna, Šarić.
53. R. Steffen, 55. Mai
33. Kostov, 82. S. Gudelj, 88. Bajo, 90+4. Gaštarov
Rozhodčí: Badstübner – Waschitzki, Hüwe (vš. GER)
87. Goore
Roef (C) – Paskotši, Burgess, Van der Heyden (46. Diallo), Araújo – Volckaert (66. Goore), Delorge (77. L. Lopes), de Vlieger – Balikwisha, Cissé, Sonko.
Christiansen – Rösler, Grétarsson (46. Mølgaard), Kahl (77. Tingager) – Andersen, M. Solbakken (77. Jønsson), Arnstad (C) (62. M. Knudsen), Anderson (21. Emmery) – Bogere, McCowatt – Tchamche.
Peersman – Ayinde, Bénes, El Âdfaoui, Kádrí, Omgba, Samoise, Seck, K. Wilson.
J. Hansen, van der Raad – Bech, Callø, Carstensen, Jørgensen, Serra.
74. Delorge, 86. de Vlieger
58. Bogere, 76. M. Solbakken
Rozhodčí: Sarijev – Vassjutin, Labašov (KAZ)
Počet diváků: 11839
12. Oulad M'Hand
5. Gual
Pirić – Jurkovskis (C), Musah, Wassom, Toņiševs – Ankrah, Siqueira – Oulad M'Hand, Diop (86. Saco) – Awání (85. Pedro), Badamosi (62. Ramires).
Anarbekov – Mata, Širobokov, Martynovič (C), Tapalov – Oksanen, Mendonça (79. Kasabulat) – Jukkola, Gual, Mrynskij (79. Tujakbajev) – Edmilson (73. Bekbolat).
Kazainis, Orols – Taiwo, Černomordijs.
Kalmurza – Kurgin, Sadybekov, Bajbek, Birkurmanov, Abiš.
23. Oksanen, 56. Tapalov, 90+3. Martynovič
Rozhodčí: Lata – Burgu, Tartaraj (všichni Albánie)
54. Bergström
65. Norén
Lundin – Ikbál (89. Pettersson), Norén, Miettinen – Agnarsson, Enggaard (62. Samuelsen), Gustavsson (C), Gustafson (75. Lindberg), Granath – Bergström – Kjaer (89. Tidstrand).
Díaz – Pochettino, Sánchez (73. Lafarge), Anwar Hernández, Torres (89. Dacu) – Alonso (73. Diaby) – Berlanga, D. López, Sidibe (61. Arellano), Chouaib – Molina (89. Hermann).
S. Hansen, Wallinder – Hoffmann, Svanberg.
Freixanet – Camára, M. Rodríguez.
26. Enggaard, 55. Gustafson, 58. Granath
18. Torres
Rozhodčí: Menelaos – Pavlos, Petros (CYP)
Počet diváků: 2691
Drommel – van Rooij, Nijstad, Pröpper (C), Adelgaard – Zerrúqí, Weidmann – Taha – Rots, Weghorst, Ørjasaeter.
Steffen – Mambwa, Bamert (C), Bürgy, Fehr – Kristal, Käit, Roth, Reichmuth – Dursun, Labeau.
Pasveer, Gerritsen – Rosiak, Pjaca, Hlynsson, Thorvaldsen, Bawuah, van den Belt, Kurowski, Vennegoor of Hesselink, Meilink, Nagel.
Wälti, Spycher – Zoukit, Strannegaard, Braschi, Derbaci, Christofferson, Maier, Dähler, Passavant, Lengen.
43. Nijstad
30. Fehr
60. Kristal
Rozhodčí: Nuza – Hyseni, Sekiraqa (všichni KOS)
59. K. Gómez
Vidtun Nilsen – Pedersen, F. Knudsen, Kasanwirjo, Soltvedt – K. Ingason, J. Sørensen, Gudmundsson – Wassberg, S. Magnússon, N. Castro.
Hankins – Nano, Rutjens, Cardozo, Eersteling – Mandi, Torrilla, Joe, Antonio García – K. Gómez, Á. Romero.
Hellesøy, Dyngeland – Cornic, Finne, Torsvik, Eriksen, Dragsnes, Holm, Laegreid, Wilhelmsen, Haugen.
Santana, Hamm – Jolley, Pinto, B. Lopes, Casciaro, Mula, Flalhi, Britto, Álvarez, Toledano.
6. Kasanwirjo
56. Cardozo
23. Kasanwirjo
Rozhodčí: Černý – Paták, Malimánek (vš. CZE)
12. Vanwesemael
Kokubo – Vanwesemael, Musliu, Taniguči (C), Pupe – Merlen, Sissako, Išiwatari – Sabáwí, Baždar, Mbuku.
Makaridze – Amisulašvili, Selimovic, Čančar, Džindžolava (C) – Kardava, Dadiani, Sicharulašvili – Café, Dzagania, Načkebia.
Lendfers, Ngoy – Hata, Takai, Soèllé Soèllé, Janssens, Mbambi, Diriken, Macuzawa, Araki, Diouf, Shinkawa.
Megrelišvili, Kurtanidze – Bartišvili, Alhassan, Ende, Figueredo, Kulijev, Kucia, Čichradze, Bočorišvili, Tiboue, Kobuladze.
36. Išiwatari
Rozhodčí: Türkmen – Usta, Duran
26. Gruda
33. Čo Kju-song
Dajsinani – Yago, Bitri, Sota, G. Loukili (66. Smajli) – Kryeziu, Aleksi (C), K. Loukili (82. N. Ajeti) – Gruda (82. Medeiros), Adjessa (72. Montenegro), Albanese (66. Diabaté).
N. Bakker – R. Kristensen (C), Diao, Bech Sørensen – D. Martínez (46. Iheanacho), Castillo (77. Uhre), Billing, Hong Hjun-sok (46. Wätjen) – Čo Kju-song (46. F. Etim), Rajović (57. Johannesen), Emefile.
Puja, Tandilašvili – Alijev, Kacbufi, Ndreca.
Ejeheri, Ugboh – Brumado, Bravo, Ndiaye.
86. Diabaté
Rozhodčí: Ebner – Höfler, Kolbitsch (RAK)