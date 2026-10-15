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Salah přispěl k výhře Trabzonsporu v Konferenční lize. Hajduk přetlačil Ajax

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  22:14
Fotbalisté Trabzonsporu s Mohamedem Salahem oslavují gól do sítě Kuopion...

Fotbalisté Trabzonsporu s Mohamedem Salahem oslavují gól do sítě Kuopion Palloseura (KuPS) v zápase Konferenční ligy. | foto: Reuters

Mohamed Salah z Trabzonsporu zahrává přímý volný kop v zápase Konferenční ligy...
Hráči Hajduku Split slaví vítězství nad Ajaxem Amsterodam v Konferenční lize.
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5 fotografií
Hvězdný egyptský útočník Mohamed Salah pomohl fotbalistům Trabzonsporu ve svém prvním zápase v Konferenční lize gólem a asistencí k vítězství 4:2 na hřišti úřadujícího finského mistra Kuopia. Ajax Amsterdam na úvod ligové fáze prohrál 1:2 na hřišti Hajduku Split a po sedmi měsících neuspěl na stadionu soupeře.

Salah se poprvé zapsal do statistik po třech minutách, kdy přihrávkou připravil gólovou pozici pro nigerijského útočníka Onuachua. Minutu před přestávkou bývalý kanonýr Liverpoolu dorazil do branky střelu Simsira a od letního příchodu do tureckého klubu se v desátém soutěžním zápase podílel na dvanáctém gólu.

Po změně stran dvakrát zvýšil reprezentant Guineje-Bissau Franculino na tříbrankový rozdíl a Trabzonspor ukončil sérii devíti venkovních porážek v hlavní fázi evropských pohárů.

Ajax ve Splitu musel dotahovat manko po trefě Sanyanga, který ve 37. minutě zamířil přesně ke vzdálenější tyči Ter Stegenovy branky. Brzy po změně stran vyrovnal záložník Klaasen, ale vedení hostům vydrželo jen dvě minuty.

Hráči Hajduku Split slaví vítězství nad Ajaxem Amsterodam v Konferenční lize.

Záložník Šotiček, který připravil vedoucí gól Hajduku, využil ve spolupráci se Šegem chybu obrany Ajaxu a míč uklidil do odkryté branky.

Hajduk po návratu do hlavní fáze evropských pohárů po 15 letech prodloužil na dvanáct zápasů domácí neporazitelnost trvající od poloviny dubna.

Chorvatskému celku neuškodilo ani přerušení zápasu deset minut před koncem kvůli pyrotechnice domácích fanouškům. Ajax na hřištích soupeřů prohrál poprvé od března a po sérii deseti soutěžních zápasů.

Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce náhradníků remizovalo 1:1 na hřišti rumunské Craiovy. Bývalý gólman Baníku Ostrava nebo Pardubic na premiérový start v nové sezoně stále čeká.

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
CSKA Sofia CSKA Sofia : AS Monaco AS Monaco 1:2 (0:2)
Góly:
76. Zwarts
Góly:
3. Brunner
44. Fati
Sestavy:
Lapouchov – Pastor, Almeida (85. Ivanov), F. Rodríguez, Martino – Ebong (85. Eto'o), Jordão (C), Sensi, Pereira (73. Itu) – Godoy (73. Zwarts), Pittas (85. Solet).
Sestavy:
Hrádecký (C) – Teze, Sané, Salisu (58. Nazinho), Mawissa – Minamino (58. Golovin), L. Camara (58. Zakaria), Diop, Idumbo (64. Abline) – Fati (77. Soubeir), Brunner.
Náhradníci:
Jevtimov, Nikolov – Jordanov, Panajotov, Kajmakanov, Tunčev.
Náhradníci:
Köhn – Vanderson, Detourbet, Biereth, Cabral, M. Coulibaly, Touré.
Žluté karty:
51. Sensi, 69. Ebong, 90+5. Martino
Žluté karty:
78. E. Diop

Rozhodčí: Gonçalves (POR) – Ribeiro (POR), Costa (POR)

Počet diváků: 22025

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : FK Kauno Žalgiris FK Kauno Žalgiris 3:0 (2:0)
Góly:
41. Rutter
45+2. Hinshelwood
53. Rutter
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Dunk (C) (46. Vušković), Boscagli (46. De Cuyper) – Groß (59. Ayari), Hinshelwood (59. David), O'Riley – Osman, Rutter, Yalcouyé.
Sestavy:
Švedkauskas (C) – Moutachy, Tolordava, Aldayr Hernández, Edokpolor – Baldassarra (59. Kalik) – Ourega (46. Lekiatas), Benchaib, Karašima, Ribeiro (46. Kreković) – Oliveira (59. Debeljuh).
Náhradníci:
McGill, Steele – Andrés, D. Gómez, Ibrahim, Kadıoğlu, Kostoulas, Nti.
Náhradníci:
Mikelionis – Burba, Fiolić, Kastrati, Konatar, Sirgėdas, Slivka.
Žluté karty:
Žluté karty:
11. Ourega

Rozhodčí: Redder

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
FC Kodaň FC Kodaň : SC Braga SC Braga 1:0 (0:0)
Góly:
49. Elyounoussi
Góly:
Sestavy:
Ramaj – Meling, Markgráf, Beijmo, D. Suzuki – Král, Clem – Robert, Elyounoussi (C), Maseko – Dadason.
Sestavy:
Bernardo (C) – Arrey-Mbi, Lagerbielke, Barcia – Travassos, Moutinho, Gorby, Horta – Tıknaz – Huseinbašić (60. G. Silva), Wind (60. Milošević).
Náhradníci:
Breum-Harild, Rúnarsson – Cornelius, Carrizo, Ndjee, A. Sørensen, M. López, Huescas, Németh, Nasnas, Delaney, Olsen.
Náhradníci:
Sá – Bajrami, Barišić, Dorgeles, V. Gómez, Marqués, F. Navarro, Rodrigues, Victor, V. Carvalho.

Rozhodčí: Joey Kooij

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2:1 (1:0)
Góly:
37. Sanyang
55. Šotiček
Góly:
53. Klaassen
Sestavy:
Silić – Acapandié, Hadžikadunić, Maresić, Hrgović (82. Melnjak) – Fayad (90+2. Van Hoorenbeeck), del Moral (69. Dendoncker) – Sanyang (82. Šutalo), Dalisson, Šotiček – Šego (C) (90+2. C. Martín).
Sestavy:
ter Stegen – Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents (76. Gloukh) – Klaassen (C) (75. Mokio), Amrábat, Brandt – Cygankov (76. Rosa), Arokodare, Wazán (76. Leonardo).
Náhradníci:
Fesjuk, Stipica – Hodak, Huram, Livaja, Raçi, Gabric.
Náhradníci:
Paes, El Hani – Bounida, Abdalla, Edvardsen, Janse, Wijndal.
Žluté karty:
45+1. del Moral, 60. Šego
Žluté karty:

Rozhodčí: Ciochirca – Weiss, Obritzberger (všichni AUT)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura : Trabzonspor Trabzonspor 2:4 (0:2)
Góly:
54. Pennanen
90+6. Engvall
Góly:
3. Onuachu
44. Saláh
47. Djú
90+1. Djú
Sestavy:
Kreidl – Puukko, Adams, Lötjönen, Kujasalo – Pasanen (74. Touray), Pennanen (C) (64. Jyry) – Luyeye-Lutumba (64. Engvall), Eskesen, Armah (64. Aiki) – Parzyszek (74. Moreno).
Sestavy:
Onana – Pina, Özkacar, Akaydin, Kabasakal – Búšúárí, B. Mendy (55. Fabinho), Tufan (55. Jabol-Folcarelli) – Saláh (C) (55. Saviolo), Onuachu (10. Djú), Şimşir (74. Muçi).
Náhradníci:
Riihimäki – Antwi, Gasc, Hämäläinen, Jorginho, Magassa, Savolainen.
Náhradníci:
Yıldırım, Çolak – Akçay, Çubukcu, Ertem.
Žluté karty:
22. Eskesen, 85. Adams
Žluté karty:
24. Akaydin, 51. B. Mendy

Rozhodčí: Barbara – Portelli, Spencer (všichni MLT)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC : FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 1:0 (1:0)
Góly:
33. McEntee
Góly:
Sestavy:
Reus – Borchgrevink, Fagan-Walcott, McCart, Milne (C) – McEntee, L. Mendy – Miller, Braga, McPake – J. Wilson.
Sestavy:
A. Hansen – Nelsson, Salquist (C), Markmann – Norheim (64. Sadio), Janssen, Brink (64. Røjkjaer), Lähteenmäki – Ádel, Lind, Amoako.
Náhradníci:
Clark, Fulton – Kingsley, Williams, Kaboré, Findlay, Guendouz, Altena, Kerjota, Pollock, Mato, Gillies.
Náhradníci:
Busk, Eriksson – Ankersen, O. Solbakken, Acquah, Heyde, Walker, Berthelsen, Boe, Faber.
Žluté karty:
5. Braga, 47. J. Wilson
Žluté karty:
43. Nelsson, 55. Ádel

Rozhodčí: Kos – Heinig, Zakrzewski (POL)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : Borac Banja Luka Borac Banja Luka 2:1 (1:0)
Góly:
10. Dessers
70. Kangwa
Góly:
80. Jojić
Sestavy:
Peña – Calabria, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Kangwa, E. Camara, Únáhí (80. Jagušić) – Taborda (67. Garcia), Dessers, Andino (80. Rastoder).
Sestavy:
Jurkas – Cipetić (84. Vuković), Meijers, Saničanin (C), Herrera – Jojić, Roguljić (74. Deket), Ogrinec – Hiroš (74. Rogan), Juričić (87. Vranješ), Stefan Savić.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Tetteh, Palmer-Brown, Kontouris, Tsapras, Lúzá, Pellistri, Kristiansen.
Náhradníci:
Šiškovski – Pascual, Esiti, Ridjan, Kukavica, Carolina, Romera, Milak.
Žluté karty:
Žluté karty:
6. Herrera, 10. Meijers, 29. Hiroš

Rozhodčí: Csonka – Buzás, Bornemissza (všichni HUN)

Počet diváků: 21363

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Pafos FC Pafos FC 3:0 (3:0)
Góly:
1. Elmas
19. Raspadori
44. Scamacca
Góly:
Sestavy:
Carnesecchi – Zappacosta, T. Kristensen, Kolašinac, Bernasconi – Pašalić (C), Gaetano – Raspadori (21. De Ketelaere), Elmas, Zalewski – Scamacca.
Sestavy:
Majecki – N. Ioannou, Luiz (C) (37. Sema), Máí, Felipe (46. Correia) – Dragomir, Lelê, Biel – Pêpê, Quina, Šunjić.
Náhradníci:
Sportiello, Sonzogni – Éderson, Krstović, Rowe, Obrić, Samardžić, Idele.
Náhradníci:
Papastylianou, Petrou – A. Silva, Brito, Evzonas, Guga, K. Ioannou, Kais.

Rozhodčí: Ladebäck – Culum, Yng

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
Universitatea Craiova Universitatea Craiova : Getafe Getafe 1:1 (0:0)
Góly:
59. Al Hamlawi
Góly:
81. N. Gudelj
Sestavy:
Popescu – Romančuk, Stevanović, Screciu – Teles, Lameira (75. Crețu), Băluță, Bancu (C) – Cicâldău (85. Băsceanu), Al Hamlawi (75. Elisor), Baiaram (70. Matei).
Sestavy:
Soria – Andrés García (46. Femenía), Dakonam (C), Valou, Davinchi (60. Mojica) – N. Gudelj, Serrano – Terrats (82. Boselli), M. Martín (69. Risco), Satriano – Mayoral.
Náhradníci:
Maxim, Sava – Roux, Nsimba, Tavares, Webster.
Náhradníci:
Letáček, Ferrer – Sazonov, Abqár.
Žluté karty:
27. Romančuk, 51. Lameira, 56. Cicâldău
Žluté karty:
72. Mojica

Rozhodčí: Šmajc – Vidali, Gabrovec (SVN)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
FC Lugano FC Lugano : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 3:2 (1:1)
Góly:
25. A. Ajeti
84. Moncada
90. Grgic
Góly:
32. Elšnik
67. Krunić
Sestavy:
von Ballmoos – Papadopoulos, Mai, Delcroix (80. Alioski) – Karimov (73. Moncada), Bislimi, Grgic, Dos Santos (80. B. Castro), Cimignani – Steffen (63. Pihlström), A. Ajeti (63. Behrens).
Sestavy:
Matheus – Nakajama, Gaštarov, S. Gudelj – Ristić (75. Strika), Elšnik, Krunić (81. Bajo), Händel (64. Cham) – Lučić (75. Balov), Kostov – Dieng (81. Arnautović).
Náhradníci:
Gebhardt, Mina – Kelvin, Kandúsí, Marques.
Náhradníci:
Radanović, Guteša – Veljković, Kim Je-gon, Uchenna, Šarić.
Žluté karty:
53. R. Steffen, 55. Mai
Žluté karty:
33. Kostov, 82. S. Gudelj, 88. Bajo, 90+4. Gaštarov

Rozhodčí: Badstübner – Waschitzki, Hüwe (vš. GER)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
Gent Gent : AGF Aarhus AGF Aarhus 1:0 (0:0)
Góly:
87. Goore
Góly:
Sestavy:
Roef (C) – Paskotši, Burgess, Van der Heyden (46. Diallo), Araújo – Volckaert (66. Goore), Delorge (77. L. Lopes), de Vlieger – Balikwisha, Cissé, Sonko.
Sestavy:
Christiansen – Rösler, Grétarsson (46. Mølgaard), Kahl (77. Tingager) – Andersen, M. Solbakken (77. Jønsson), Arnstad (C) (62. M. Knudsen), Anderson (21. Emmery) – Bogere, McCowatt – Tchamche.
Náhradníci:
Peersman – Ayinde, Bénes, El Âdfaoui, Kádrí, Omgba, Samoise, Seck, K. Wilson.
Náhradníci:
J. Hansen, van der Raad – Bech, Callø, Carstensen, Jørgensen, Serra.
Žluté karty:
74. Delorge, 86. de Vlieger
Žluté karty:
58. Bogere, 76. M. Solbakken

Rozhodčí: Sarijev – Vassjutin, Labašov (KAZ)

Počet diváků: 11839

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
Riga FC Riga FC : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 1:1 (1:1)
Góly:
12. Oulad M'Hand
Góly:
5. Gual
Sestavy:
Pirić – Jurkovskis (C), Musah, Wassom, Toņiševs – Ankrah, Siqueira – Oulad M'Hand, Diop (86. Saco) – Awání (85. Pedro), Badamosi (62. Ramires).
Sestavy:
Anarbekov – Mata, Širobokov, Martynovič (C), Tapalov – Oksanen, Mendonça (79. Kasabulat) – Jukkola, Gual, Mrynskij (79. Tujakbajev) – Edmilson (73. Bekbolat).
Náhradníci:
Kazainis, Orols – Taiwo, Černomordijs.
Náhradníci:
Kalmurza – Kurgin, Sadybekov, Bajbek, Birkurmanov, Abiš.
Žluté karty:
Žluté karty:
23. Oksanen, 56. Tapalov, 90+3. Martynovič

Rozhodčí: Lata – Burgu, Tartaraj (všichni Albánie)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
Mjällby AIF Mjällby AIF : Inter Escaldes Inter Escaldes 2:0 (0:0)
Góly:
54. Bergström
65. Norén
Góly:
Sestavy:
Lundin – Ikbál (89. Pettersson), Norén, Miettinen – Agnarsson, Enggaard (62. Samuelsen), Gustavsson (C), Gustafson (75. Lindberg), Granath – Bergström – Kjaer (89. Tidstrand).
Sestavy:
Díaz – Pochettino, Sánchez (73. Lafarge), Anwar Hernández, Torres (89. Dacu) – Alonso (73. Diaby) – Berlanga, D. López, Sidibe (61. Arellano), Chouaib – Molina (89. Hermann).
Náhradníci:
S. Hansen, Wallinder – Hoffmann, Svanberg.
Náhradníci:
Freixanet – Camára, M. Rodríguez.
Žluté karty:
26. Enggaard, 55. Gustafson, 58. Granath
Žluté karty:
18. Torres

Rozhodčí: Menelaos – Pavlos, Petros (CYP)

Počet diváků: 2691

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Twente Enschede Twente Enschede : FC Thun FC Thun 0:0 (0:0)
Sestavy:
Drommel – van Rooij, Nijstad, Pröpper (C), Adelgaard – Zerrúqí, Weidmann – Taha – Rots, Weghorst, Ørjasaeter.
Sestavy:
Steffen – Mambwa, Bamert (C), Bürgy, Fehr – Kristal, Käit, Roth, Reichmuth – Dursun, Labeau.
Náhradníci:
Pasveer, Gerritsen – Rosiak, Pjaca, Hlynsson, Thorvaldsen, Bawuah, van den Belt, Kurowski, Vennegoor of Hesselink, Meilink, Nagel.
Náhradníci:
Wälti, Spycher – Zoukit, Strannegaard, Braschi, Derbaci, Christofferson, Maier, Dähler, Passavant, Lengen.
Žluté karty:
43. Nijstad
Žluté karty:
30. Fehr
Červené karty:
Červené karty:
60. Kristal

Rozhodčí: Nuza – Hyseni, Sekiraqa (všichni KOS)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Brann Bergen Brann Bergen : Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
59. K. Gómez
Sestavy:
Vidtun Nilsen – Pedersen, F. Knudsen, Kasanwirjo, Soltvedt – K. Ingason, J. Sørensen, Gudmundsson – Wassberg, S. Magnússon, N. Castro.
Sestavy:
Hankins – Nano, Rutjens, Cardozo, Eersteling – Mandi, Torrilla, Joe, Antonio García – K. Gómez, Á. Romero.
Náhradníci:
Hellesøy, Dyngeland – Cornic, Finne, Torsvik, Eriksen, Dragsnes, Holm, Laegreid, Wilhelmsen, Haugen.
Náhradníci:
Santana, Hamm – Jolley, Pinto, B. Lopes, Casciaro, Mula, Flalhi, Britto, Álvarez, Toledano.
Žluté karty:
6. Kasanwirjo
Žluté karty:
56. Cardozo
Červené karty:
23. Kasanwirjo
Červené karty:

Rozhodčí: Černý – Paták, Malimánek (vš. CZE)

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Sint-Truiden VV Sint-Truiden VV : FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 1:0 (1:0)
Góly:
12. Vanwesemael
Góly:
Sestavy:
Kokubo – Vanwesemael, Musliu, Taniguči (C), Pupe – Merlen, Sissako, Išiwatari – Sabáwí, Baždar, Mbuku.
Sestavy:
Makaridze – Amisulašvili, Selimovic, Čančar, Džindžolava (C) – Kardava, Dadiani, Sicharulašvili – Café, Dzagania, Načkebia.
Náhradníci:
Lendfers, Ngoy – Hata, Takai, Soèllé Soèllé, Janssens, Mbambi, Diriken, Macuzawa, Araki, Diouf, Shinkawa.
Náhradníci:
Megrelišvili, Kurtanidze – Bartišvili, Alhassan, Ende, Figueredo, Kulijev, Kucia, Čichradze, Bočorišvili, Tiboue, Kobuladze.
Žluté karty:
36. Išiwatari
Žluté karty:

Rozhodčí: Türkmen – Usta, Duran

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 18:45
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë : FC Midtjylland FC Midtjylland 1:1 (1:1)
Góly:
26. Gruda
Góly:
33. Čo Kju-song
Sestavy:
Dajsinani – Yago, Bitri, Sota, G. Loukili (66. Smajli) – Kryeziu, Aleksi (C), K. Loukili (82. N. Ajeti) – Gruda (82. Medeiros), Adjessa (72. Montenegro), Albanese (66. Diabaté).
Sestavy:
N. Bakker – R. Kristensen (C), Diao, Bech Sørensen – D. Martínez (46. Iheanacho), Castillo (77. Uhre), Billing, Hong Hjun-sok (46. Wätjen) – Čo Kju-song (46. F. Etim), Rajović (57. Johannesen), Emefile.
Náhradníci:
Puja, Tandilašvili – Alijev, Kacbufi, Ndreca.
Náhradníci:
Ejeheri, Ugboh – Brumado, Bravo, Ndiaye.
Žluté karty:
86. Diabaté
Žluté karty:

Rozhodčí: Ebner – Höfler, Kolbitsch (RAK)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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2. kolo

FK Jablonec vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 8.57
  • 5.01
  • 1.30
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. TrabzonsporTrabzonspor 1 1 0 0 4:2 3
2. Mjällby AIFMjällby 1 1 0 0 2:0 3
3. FC LuganoLugano 1 1 0 0 3:2 3
4. AS MonacoMonaco 1 1 0 0 2:1 3
5. HNK Hajduk SplitHajduk Split 1 1 0 0 2:1 3
6. Panathinaikos AtényPanathinaikos 1 1 0 0 2:1 3
7. GentGent 1 1 0 0 1:0 3
8. GetafeGetafe 1 0 1 0 1:1 1
9. FC Kajrat AlmatyKajrat 1 0 1 0 1:1 1
10. FC MidtjyllandMidtjylland 1 0 1 0 1:1 1
11. Egnatia RrogozhinëEgnatia 1 0 1 0 1:1 1
12. Riga FCRiga FC 1 0 1 0 1:1 1
13. Universitatea CraiovaU Craiova 1 0 1 0 1:1 1
14. Atalanta BergamoBergamo 0 0 0 0 0:0 0
15. SC BragaBraga 0 0 0 0 0:0 0
16. Brann BergenBrann 0 0 0 0 0:0 0
17. BrightonBrighton 0 0 0 0 0:0 0
18. FreiburgFreiburg 0 0 0 0 0:0 0
19. Heart of Midlothian FCHearts 0 0 0 0 0:0 0
20. FC Iberia 1999Iberia 0 0 0 0 0:0 0
21. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
22. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 0 0 0 0 0:0 0
23. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
24. Lincoln Red ImpsLincoln 0 0 0 0 0:0 0
25. FC NordsjaellandNordsjaelland 0 0 0 0 0:0 0
26. Pafos FCPafos 0 0 0 0 0:0 0
27. Sint-Truiden VVSint-Truiden 0 0 0 0 0:0 0
28. FC ThunThun 0 0 0 0 0:0 0
29. Twente EnschedeTwente 0 0 0 0 0:0 0
30. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 0 1 2:3 0
31. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 1:2 0
32. Borac Banja LukaBanja Luka 1 0 0 1 1:2 0
33. CSKA SofiaCSKA Sofia 1 0 0 1 1:2 0
34. AGF AarhusAarhus 1 0 0 1 0:1 0
35. Kuopion PalloseuraKuPS 1 0 0 1 2:4 0
36. Inter EscaldesInter Escaldes 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

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Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje vstřelený gól se spoluhráčem...

Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...

ONLINE: Freiburg - Jablonec 2:1, favorit po přezkoumání gólu u videa znovu vede

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Záložník Freiburgu Vincenzo Grifo slaví gól proti Jablonci.

Jablonečtí fotbalisté vstupují do základní fáze Konferenční ligy. A rovnou na hřišti lídra německé nejvyšší soutěže. Utkání ve Freiburgu sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

15. října 2026,  aktualizováno  22:16

Salah přispěl k výhře Trabzonsporu v Konferenční lize. Hajduk přetlačil Ajax

Fotbalisté Trabzonsporu s Mohamedem Salahem oslavují gól do sítě Kuopion...

Hvězdný egyptský útočník Mohamed Salah pomohl fotbalistům Trabzonsporu ve svém prvním zápase v Konferenční lize gólem a asistencí k vítězství 4:2 na hřišti úřadujícího finského mistra Kuopia. Ajax...

15. října 2026  22:14

Tohle mrzí, chyběl nám druhý gól, litoval sparťan Macek po zkaženém závěru

Sparťanské kolečko po zápase.

Po zpackaném závěru se zavřeli v kabině, odkud dlouho nikdo nevyšel. „Hodně těžko se mi to hodnotí,“ pronesl zastřeným hlasem Roman Macek. Na blonďatém záložníkovi bylo, aby novinářům vysvětloval,...

15. října 2026  22:11

ONLINE: Ferencváros - Plzeň 1:0, krátce po změně stran otevírá skóre Zachariassen

Sledujeme online
Plzeňský Merchas Doski uniká Delemu z Ferencvárose.

Plzeňští fotbalisté se ve třetí sezoně v řadě utkávají s maďarským Ferencvárosem. Po prvním poločase utkání druhého kola základní fáze Evropské ligy platí stav 0:0. I druhý poločas sledujte v...

15. října 2026  19:48,  aktualizováno  22:05

Schick po střídání proměnil dvě penalty, v Evropské lize skóroval i Šulc za Lyon

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, slaví se spoluhráči gól proti Lechu...

Patrik Schick přispěl ve druhém kole Evropské ligy dvěma proměněnými penaltami k vítězství fotbalistů Bayeru Leverkusen 4:0 v Poznani. Skóroval i Pavel Šulc, jehož Olympique Lyon rovněž zaznamenal...

15. října 2026  21:26

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

15. října 2026  17:38,  aktualizováno 

Puškáč dostal stopku na tři zápasy, komise potrestala za surovou hru také Kučeru

David Puškáč ze Slovácka fauluje libereckého Alexandra Bužka.

Útočník David Puškáč ze Slovácka dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na tři soutěžní zápasy za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže v Liberci. Královéhradecký...

15. října 2026  16:40

Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu

Simon Vejtasa

Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.

15. října 2026  10:53,  aktualizováno  14:47

PSG cvičilo boháče ze City a fotbal řeší: Najde se někdo, kdo je zastaví?

Abdukodir Khusanov z Manchesteru City proti Desire Douemu z PSG.

Zahřívali se docela pomalu. V úvodních třech duelech francouzské ligy ani jednou obhájci z PSG nezvítězili. „Je nám fuk, jestli o nás lidé pochybovali. Pořád je říjen, připravujeme se na druhou...

15. října 2026  14:30

Real předvedl v Římě skvělý obrat. Byli jsme nezastavitelní, těšilo Mourinha

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu proti AS Řím.

Hned v úvodu utkání fanoušci vytáhli choreo s jeho podobiznou jako poděkování za čtyři roky starý triumf v Konferenční lize. Dlouho to ale vypadalo, že Josému Mourinhovi návrat do Říma pořádně...

15. října 2026  12:55

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V Turecku vyhrožovali jeho rodině, myslel si, že skončí. Teď Novák vyhlíží poháry

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Radost fotbalistů Jablonce po gólu Filipa Nováka v utkání proti Baníku Ostrava.

V Turecku si udělal solidní renomé. Není se co divit. Po čtyřech a půl letech stabilních a kvalitních výkonů si houževnatí nadšenci tamního fotbalu jméno Filip Novák vybaví docela jasně. Letos na...

15. října 2026

Brunesovo trápení a jedenáct zápasů bez gólu. Data naznačují, že sérii brzy zlomí

Sparťanský útočník Jonatan Brunes po neproměněné šanci

Pravidelní sledující polské nejvyšší soutěže by nevěřili vlastním očím. Jonatan Braut Brunes a jedenáct zápasů bez gólu? Anomálie! Zatímco dříve norský fotbalista sázel jeden za druhým, ve Spartě mu...

15. října 2026  9:41

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