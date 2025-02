Shamrock zdolal přemožitele Boleslavi a nakročil do osmifinále Konferenční ligy

21:10

Irský klub Shamrock Rovers, který loni v létě dvakrát prohrál se Spartou v předkole Ligy mistrů, dobře rozehrál souboj o postup do osmifinále Konferenční ligy. V úvodním duelu vyřazovací fáze vyhrál v Molde 1:0, kde loni v prosinci naopak Mladá Boleslav podlehla a do play off soutěže nepostoupila. Překvapením je prohra Panathinaikosu na Islandu.