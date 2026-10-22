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Salah nasměroval Trabzonspor k další výhře v KL, Kodaň bez Krále remizovala

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  21:38

Mohamed Salah z Tabzonsporu během utkání Konferenční ligy proti skotským Hearts. | foto: Reuters

Trabzonspor díky gólu a asistenci hvězdného útočníka Muhammada Salaha zvítězil ve 2. kole Konferenční ligy nad fotbalisty Hearts 2:0. Bývalý kanonýr Liverpoolu skóroval ve třetím utkání v řadě.

V 32. minutě otevřel Salah skóre z penalty za faul na Franculina, který po jeho přihrávce v druhém poločase pojistil vítězství. Pro útočníka z Guineji-Bissau to byl už třetí gól v soutěži po dvoubrankovém příspěvku k úvodní výhře 4:2 v Kuopiu. Trabzonspor bude 10. prosince předposledním soupeřem Jablonce v ligové fázi.

Tři zásahy už má na kontě také Švýcar Ajeti, který dvěma trefami přispěl k vítězství Lugana 5:2 na hřišti Getafe. Gólman Jiří Letáček zůstal tradičně mezi náhradníky španělského celku. Kodaň bez záložníka Alexe Krále remizovala v Bělehradu s Crvenou zvezdou 2:2.

Hattrickem se blýskl útočník Brannu Bergen Holm při vítězství 4:1 na hřišti Kauna Žalgirisu. Mezi třígólové střelce v Konferenční lize se zařadil i jeho spoluhráč Chilan Castro, jenž dal v sedmé minutě první branku zápasu z penalty.

Fotbalisté FC Riga, kteří budou 5. listopadu příštím soupeřem Jablonce, remizovali na Kypru s Pafosem 1:1 a zopakovali si výsledek z úvodního zápasu proti Kajratu Almaty.

Tým z Kazachstánu dnes schytal doma debakl 1:5 s Panathinaikosem Atény, který díky skóre vede tabulku. Dvakrát se prosadil Nigerijec Dessers a patří mezi třígólové střelce v čele tabulky kanonýrů.

Konferenční liga

2. kolo

Ararat-Armenia - Alkmaar 0:4 (0:2)
Branky: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink.
Dinamo Záhřeb - Nijmegen 2:4 (2:2)
Branky: 33. a 37. Beljo - 45.a 54. Linssen, 25. Bischoff, 80. Chery.
Ferencváros Budapešť - Torreense 4:1 (1:1)
Branky: 20. Dele, 58. Gómez, 80. vlastní Diadié, 89. Lisztes - 23. Pozo.
Juventus Turín - Rennes 2:2 (1:2)
Branky: 5. Celik, 67. Woltemade z pen.- 15.Taamarí, 43. Dia z pen.
Lech Poznaň - Sunderland 1:1 (0:1)
Branky: 70. Bengtsson - 2. Tutěrov.
OFI Kréta - Leverkusen 0:2 (0:2)
Branky: 35. a 37. Hofmann.
Saint-Gilloise - Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)
Branky: 60. a 81. Smith, 45.+1 Florucz z pen., 77. Aquino.
Sturm Štýrský Hradec - Olympique Marseille 1:0 (1:0)
Branka: 13. Diakité.

21:00 Besiktas Istanbul - Crystal Palace, Bournemouth - AC Milán, Celje - Salcburk, Celtic Glasgow - Celta Vigo, Hoffenheim - Lyon, Bialystok - Anderlecht, Lilleström - San Sebastian, Olympiakos Pireus - Sparta Praha, Omonia Nikósie - Benfica Lisabon, Viktoria Plzeň - Levski Sofia.

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3. kolo

Kompletní los

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 2 0 0 7:2 6
2. FC LuganoLugano 2 2 0 0 8:4 6
3. Brann BergenBrann 2 2 0 0 6:2 6
4. TrabzonsporTrabzonspor 2 2 0 0 6:2 6
5. BrightonBrighton 2 1 1 0 4:0 4
6. FC KodaňKodaň 2 1 1 0 5:2 4
7. Universitatea CraiovaU Craiova 2 1 1 0 4:2 4
8. Mjällby AIFMjällby 2 1 1 0 3:1 4
9. Atalanta BergamoBergamo 1 1 0 0 3:1 3
10. Sint-Truiden VVSint-Truiden 1 1 0 0 2:0 3
11. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 3:2 3
12. AS MonacoMonaco 1 1 0 0 2:1 3
13. HNK Hajduk SplitHajduk Split 1 1 0 0 2:1 3
14. GentGent 1 1 0 0 1:0 3
15. Twente EnschedeTwente 1 1 0 0 1:0 3
16. FC NordsjaellandNordsjaelland 2 0 2 0 3:3 2
17. Riga FCRiga FC 2 0 2 0 2:2 2
18. FC MidtjyllandMidtjylland 1 0 1 0 1:1 1
19. Egnatia RrogozhinëEgnatia 1 0 1 0 1:1 1
20. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 2 0 1 1 4:5 1
21. CSKA SofiaCSKA Sofia 2 0 1 1 3:4 1
22. FK JablonecJablonec 2 0 1 1 2:3 1
23. Pafos FCPafos 2 0 1 1 2:4 1
24. Heart of Midlothian FCHearts 2 0 1 1 1:3 1
25. FC Iberia 1999Iberia 2 0 1 1 1:3 1
26. GetafeGetafe 2 0 1 1 3:6 1
27. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 1 1 2:6 1
28. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 1:2 0
29. Borac Banja LukaBanja Luka 1 0 0 1 1:2 0
30. Lincoln Red ImpsLincoln 1 0 0 1 1:2 0
31. AGF AarhusAarhus 1 0 0 1 0:1 0
32. FC ThunThun 1 0 0 1 0:1 0
33. Kuopion PalloseuraKuPS 1 0 0 1 2:4 0
34. SC BragaBraga 1 0 0 1 0:3 0
35. Inter EscaldesInter Escaldes 2 0 0 2 1:5 0
36. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 2 0 0 2 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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