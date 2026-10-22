V 32. minutě otevřel Salah skóre z penalty za faul na Franculina, který po jeho přihrávce v druhém poločase pojistil vítězství. Pro útočníka z Guineji-Bissau to byl už třetí gól v soutěži po dvoubrankovém příspěvku k úvodní výhře 4:2 v Kuopiu. Trabzonspor bude 10. prosince předposledním soupeřem Jablonce v ligové fázi.
Tři zásahy už má na kontě také Švýcar Ajeti, který dvěma trefami přispěl k vítězství Lugana 5:2 na hřišti Getafe. Gólman Jiří Letáček zůstal tradičně mezi náhradníky španělského celku. Kodaň bez záložníka Alexe Krále remizovala v Bělehradu s Crvenou zvezdou 2:2.
Hattrickem se blýskl útočník Brannu Bergen Holm při vítězství 4:1 na hřišti Kauna Žalgirisu. Mezi třígólové střelce v Konferenční lize se zařadil i jeho spoluhráč Chilan Castro, jenž dal v sedmé minutě první branku zápasu z penalty.
Fotbalisté FC Riga, kteří budou 5. listopadu příštím soupeřem Jablonce, remizovali na Kypru s Pafosem 1:1 a zopakovali si výsledek z úvodního zápasu proti Kajratu Almaty.
Tým z Kazachstánu dnes schytal doma debakl 1:5 s Panathinaikosem Atény, který díky skóre vede tabulku. Dvakrát se prosadil Nigerijec Dessers a patří mezi třígólové střelce v čele tabulky kanonýrů.
Konferenční liga
2. kolo
Ararat-Armenia - Alkmaar 0:4 (0:2)
21:00 Besiktas Istanbul - Crystal Palace, Bournemouth - AC Milán, Celje - Salcburk, Celtic Glasgow - Celta Vigo, Hoffenheim - Lyon, Bialystok - Anderlecht, Lilleström - San Sebastian, Olympiakos Pireus - Sparta Praha, Omonia Nikósie - Benfica Lisabon, Viktoria Plzeň - Levski Sofia.