Hlavní fázi Konferenční ligy ovládl Štrasburk, Šín s Alkmaarem jen remizoval

Mezi nejlepších osm celků, které prošly přímo do osmifinále, se dostaly i Čenstochová, AEK Atény, Vallecano, Šachtar Doněck, Mohuč, AEK Larnaka a pražská Sparta.
Letenští porazili 3:0 Aberdeen a obsadili čtvrtou příčku. Z 24. místa postoupila Olomouc, která na závěr podlehla 1:2 Lechu Poznaň. Hanákům pomohl výsledek utkání AEK Atény - Universitatea Craiova, řecký tým otočil zápas na 3:2 až v nastavení.
|
Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují
Úvodní kolo play off se odehraje 19. a 26. února 2026, los je na programu 16. ledna.
Alkmaar hrál od 64. minuty přesilovku po vyloučení Pululua. Vzápětí přišel do hry z lavičky Šín, ani on ale nedokázal překonat hostující obranu. AZ potřetí v soutěži doma neinkasoval, na druhou stranu poprvé nezvítězil.
Alkmaar skončil v tabulce na 14. místě a v play off ho čeká Drita, nebo Noah. Omonia obsadil 17. pozici a narazí na Fiorentinu, nebo Rijeku.
Velké drama se odehrálo v boji o poslední postupovou příčku, kterou v závěru dlouho držela Olomouc. Ve třetí minutě nastavení ale srovnal Zrinjski Mostar svůj duel s Rapidem Vídeň a díky remíze 1:1 a lepšímu skóre v „živé“ tabulce přeskočil Hanáky.
|
Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol
Nakonec se tak rozhodlo v Aténách. Craiova potřebovala uhrát alespoň bod a na konci osmiminutového nastavení dokonce vedla 2:1. Pak ale srovnal hlavou Kutesa a gruzínský sudí Kruašvili ještě nechal pokračovat ve hře. Nakonec videorozhodčí odhalil faul Houriho na Vidu a nařízenou penaltu proměnil ve 14. minutě nastavení Jovič.
Universitatea při shodném počtu bodů i rozdílu ve skóre zaostala za Olomoucí kvůli menšímu počtu vstřelených gólů (6:8 proti 7:9).
Owusu-Oduro – de Wit, Goes (88. Dijkstra), Penetra, Chávez (68. Šín) – Koopmeiners (88. Zeefuik), Mijnans (C), Smit – Patati (60. Daal), Parrott, I. Jensen (88. Sadiq).
Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović (4. Kobajaši), Wdowik – Flach, Romanczuk (C), Imaz (76. Rállis) – A. Pozo (69. Mazurek), Pululu, Pietuszewski.
Zoet, Verhulst – Dekker, Kwakman, Van Duijn.
Piekutowski – Polak, Drachal, Y. Sylla, Prip, Cantero, Lozano, Kozłowski, Jackson.
18. Chávez, 70. Goes, 70. Parrott, 87. I. Jensen
87. Romanczuk
64. Pululu
Rozhodčí: Ebner – Höfler, Steinacher (AUT)
33. Lejeune
66. Gumbau
83. Espino
Batalla – Balliu (C), Lejeune, Felipe, Vertrouwd (77. Espino) – Díaz, Gumbau, U. López – Rațiu, Camello (85. Trejo), Pérez.
Behluli – Besnik Krasniqi (C), Bejtulaj, Pëllumbi, Ovouka – Ajzeraj (46. Balaj), Dabiqaj, Mustafa (77. S. Ibrahim), Šeji (90+2. Sylejmani) – Manaj, Blerim Krasniqi (88. Arthur).
Cárdenas, Molina – Becerra, Chavarría, de las Sias, Álvaro García, Palazón, Valentín.
Rexhepi – Abazaj, Limaj, Morina.
60. Lejeune
72. Šeji
Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B.
90+3. Ahoussou (vla.)
11. Schaub
G. Karačić – Memija (65. Abramović), Mašić, Dujmović, Mamić – Savić, Barišić (79. Ćavar) – Ćuže (12. Pranjić), Ivančić, Mikić (79. Šakota) – Bilbija (C) (64. Damașcan).
Hedl – Gröller (80. Cvetković), Ahoussou, Schöller, Demir – Gulliksen (46. Auer), Amane, L. Grgić, Schaub (C) (80. Antiste) – Wurmbrand (65. Weixelbraun), Kara (65. Mbuyi).
Sajko – Filipović, D. Karačić, Majić, Surdanović, Sušak, Velkovski.
Göschl, Gartler – Brunnhofer, Radulović, Tilio, Szladits.
70. Dujmović, 90+2. Savić
48. Schöller, 69. Demir
Rozhodčí: Barbara – Portelli, Sultana (všichni MLT)
Leban – Nieto, Vuklišević (80. Boben), Hrka (52. Jevšenak), Bejger – Kvesić (C) (72. Kotnik), Avdyli, Vidović – Šturm, Iosifov, Kovačević.
Speel – Coyle (C) (83. Temple), P. Barrett, Ledwidge, Gannon – Wood (80. Lunney) – Henry-Francis, McInroy, Kelly (46. Caffrey) – Boyd (72. Martin), Odubeko.
Kolar – Vodeb, Lisakovič, Vancaš, Poplatnik.
L. Healy, Topcu – Ring, Moloney, Offor, Flynn.
29. Kovačević, 84. Boben
12. Boyd, 57. Caffrey, 59. Wood, 68. Gannon, 82. McInroy, 90+2. Lunney
Rozhodčí: S. Putros – D. Yurdakul, S. Bramsen (všichni DEN)
5. Uche
76. Devenny
50. Parzyszek
53. Cissé
Benítez – King (77. Nketiah), Lerma (C) (64. Guéhi), Canvot – Sosa (64. Mitchell), Devenny, Rodney, Benamar (63. Hughes) – Esse, Uche (77. Mateta), Drakes-Thomas.
Kreidl – Hämäläinen (65. Ricardo), Cissé, Miettinen, Antwi – Ruoppi, Arifi, Oksanen – Savolainen, Parzyszek (77. Konate), Pennanen (C) (65. Toure).
Henderson, R. Matthews – Lacroix, Pino, Wharton, Richards, Casey.
Hakala, Pitkänen – Voutilainen, Sadiku, Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Armah, Golubickas.
2. Sosa, 38. Esse, 79. Guéhi
73. Antwi
Rozhodčí: Frid – Talis, Koltunoff (vš. ISR)
65. Vida
90+8. Kutesa
90+15. Jović
30. Baiaram
59. Cicâldău
Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios (77. Penrice) – Pineda, Marin (90+1. Grujić), Mantalos (C) (64. Eliasson), Pereyra (64. Kutesa) – Koita – Jović.
Isenko – Romančuk, Screciu, Badelj – Teles (90+6. Stevanović), Mekvabišvili (90+6. Mogoş), Cicâldău (81. Houri), Bancu (C) – Etim (67. Mora), Al Hamlawi, Baiaram (80. Crețu).
Angelopoulos, Brignoli – Kosidis, Chrysopoulos.
Silviu Lung, Popescu – Ștefan, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba.
5. Vida, 83. Kutesa, 90+12. Rota
72. Baiaram, 83. Teles, 90+2. Crețu, 90+4. Isenko, 90+11. Bancu
Rozhodčí: Giorgi Kruašvili (GEO). Asistenti: Levan Varamišvili (GEO), Giorgi Elikašvili (GEO). Čtvrtý rozhodčí: Giorgi Avazašvili (GEO). VAR: Sören Storks (GER). AVAR: Aleko Aptsiauri (GEO)
Počet diváků: 26021
83. Angielski
Alomerović – Ekpolo, Miličević, Roberge, Ángel García (C) (67. Cabrera) – Naoum (81. González), Ledes – Miramón, Ivanović, Rubio (90+2. Saborit) – Bajić (67. Angielski).
Gaye – Webster, Cake, Fetai, Trumçi – Qaka (58. Alhassan), R. Ramadani – Latifi, Zejnullai (90+6. Murati), Spahiu (71. Mazari) – Ibraimi (C) (59. Tamba).
Paraskevas, Demetriou – Petros Ioannou, Toma, Loukaides, Gerasimou, Gnali.
Amzai – Belica, F. Ramadani, Ademi, Endrit Krasniqi, Ajetovikj, Meliqi, Kaba.
78. Ekpolo
42. Trumçi, 53. Ibraimi
53. Latifi
Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Stepanovas (všichni Litva)
Počet diváků: 3269
85. Blackman
Trnovský – Bajrić (78. Mak), Kašia (C), Wimmer – Blackman, Savvidis (90+1. Mustafić), Danylo Ignatěnko, Cruz – Barseghjan (90+1. Pokorny), Tolić (56. Yirajang), Marcelli.
Linde – Lindberg, Hammar (77. Lode), Helander, Lundkvist (90. Wembangomo) – Gustafson (C), S. Andersen – Rygaard – Layouni (77. Nioule), Dembe (61. Brusberg), Svanbäck (90. Holm).
Takáč – R. Ibrahim, Gajdoš, Fogning, Lichý, Maroš.
O. Jansson – Ngabo, Dahbo, Samuelsson, Wawa, Öhman, Hilvenius.
86. Blackman
35. Helander, 70. Lindberg, 84. Rygaard
Rozhodčí: Lata – Tartaraj, Burgu (ALB)
Počet diváků: 7879
Fesjun – Tobías, Bondar, Matvijenko, Henrique – Nazaryna – Pedrinho (89. Kryskiv), Očeretko, Gomes (12. L. Ferreira), Newerton (84. Meirelles) – Eguinaldo (89. Isaque).
Zlomislić – Oreč (59. Lasickas), Husić, Radeljić, Devetak – Vignato (66. Butić), Dantas, Ndockyt (83. Janković), Menalo (66. Bogojević) – Fruk (83. Čop), Adu-Adjei.
Tvardovskij – Šved, Azarovi, Ghram, Elias, Bondarenko, Konoplja, Faryna.
Kovać, Todorović – Kitin, Jurić, Bodetić, Škalamera.
51. Bondar
55. Oreč, 72. Radeljić, 79. Ndockyt
44. Widmer
48. Amiri
Batz – Kohr, Hanche-Olsen, Potulski – da Costa, Sano, Widmer (77. Bøving), Nebel, I Čä-song (C) (90+1. Maloney) – Amiri (90+1. Moreno Fell) – Weiper (69. Hollerbach).
Kocuk – Tómasson (85. Borevković), van Drongelen, Šatka, Yavru (C) (56. J. Mendes) – Makoumbou – Musaba (56. Bülbül), Ntcham (33. Çift), Holse (85. Aydogdu), Kılınç – Mouandilmadji.
Rieß, Babatz – Schopp, Gleiber, Bell, Nordin, Bobzien, Sieb.
Posiadała, Törüz – Yaldır, Gönül.
9. Mouandilmadji, 75. Çift, 85. van Drongelen
Rozhodčí: Mohammad Al-Emara (Fin) – Turkka Valjakka (Fin), Mika Lamppu (Fin)
14. Burke
45+4. Grant
90+3. McGovern
20. Koffi
McGinty – R. Lopes (C), C. O'Sullivan, Cleary (60. Kovalevskis) – A. Matthews, Watts (72. Malley), M. Healy, Ozhianvuna (78. Kavanagh), Grant – Gaffney (78. Greene), Burke (72. McGovern).
Bonello (C) – Micallef (76. Šimkus), Polito, Emerson, Compri – El Fanis (76. Ćorić), Bjeličić, M. García (46. Čadjenović), Koffi (60. Éder), Mbong – Thioune (46. Meijer).
A. Noonan, Steacy – C. Barrett, Clarke, M. Noonan, Nugent.
Célio – S. Camilleri, Attard, Hadzi, Smajlagič, Vella, Xerri.
51. Cleary, 64. A. Matthews, 71. Kovalevskis, 86. C. O'Sullivan
45. El Fanis
27. Mbong
Rozhodčí: Marek Radina (CZE)
Počet diváků: 5810
11. Nanasi
80. Godo
90+4. Enciso
37. Gunnlaugsson
Penders – Amougou (70. Barco), Omobamidele (C), Høgsberg, Chilwell – Nanasi, Nzingoula (62. Moreira), el-Murábet (62. Ouattara) – Amo-Ameyaw (62. Enciso) – Godo, Panichelli (89. Doukouré).
A. Einarsson – Yeoman (59. Hallsson), Muminović, Margeirsson, K. Jónsson (76. Bjarnason) – A. Jónsson, Gunnlaugsson (C), V. Einarsson (84. Steindórsson) – Ómarsson, Á. Thorsteinsson (84. Kristinsson), Ingvarsson.
Bajic, Kerckaert – Páez, Kodia, Luís, Bosey.
Snaehólm – Valgeirsson, B. Thorsteinsson, Gunnleifsson, Björgvinsson, Úlfarsson, Magnússon.
19. Margeirsson
Rozhodčí: Berka – Nadovrnik, Vlček
21. Colak
62. Kapustka
70. Rajović
83. Bičachčjan
89. De Barr
Kobylak – Stojanović, Burch, Piątkowski, Reca (68. Vinagre) – Kapustka (C), Szymański, K. Urbański (76. Goncalves) – Ermal Krasniqi (57. Bičachčjan), Colak (68. Rajović), Żewłakow (76. Weisshaupt).
Hankins – R. Muñoz (63. Gómez), Joe (80. Toscano), B. Lopes (C), Nano – A. García, Torrilla (71. al-Ghúbáší), N. Pozo – Kolega (80. Casciaro), Dabo (63. Juanje), De Barr.
Banasik, Tobiasz – Augustyniak, Chodyna, W. Urbański.
N. Santana – Ayew, Chipolina, Clinton, Peacock, Rutjens.
29. K. Urbański
82. al-Ghúbáší
Rozhodčí: Nikolić – Simovic, Živin (SRB)
49. Repka
Freitas – Diounkou (62. Masouras), Simič, Agouzoul, Khammas – E. Andreou (62. Semedo), Kousoulos (C), Marić, P. Andreou (79. Eiting) – Eraković (70. Máí), Chatzigiovanis (62. Ewandro).
Zych – Tudor (C) (90+2. Konstantopoulous), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski (82. Baráth), Repka, Amorim (90+2. J. Silva) – Diaby-Fadiga (71. Pieńko), Brunes (90+2. Rondić), Makuch.
Kyriakidis – Kitsos, Sennou Coulibaly, Jovetić, Panagiotou, Neophytou, Konstantinidis.
Trelowski, Mądrzyk – Bulat, I. López, Mircetić, Seck.
16. Diounkou, 19. Simič, 70. Marić, 86. Kousoulos
5. Diaby-Fadiga
Rozhodčí: Schärer – Erni, Tuberosa (SUI).
58. Sigua
Letica – Soppy, Mouanga (C), K. Sow, Fofana (86. Abdallah) – Sigua (70. Custodio), Roche, Butler-Oyedeji (79. Poaty) – Bair, Lekweiry, Kana-Biyik (70. Ajdini).
Martinelli – Pongračić, Marí, Viti – Kouadio (83. Dodô), Richardson (70. Mandragora), Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamé (55. Fortini) – Džeko (C) (70. Gudmundsson), Piccoli (70. Kean).
Castella – Okoh, S. Traoré, N'Diaye, Bittarelli, Lippo.
Lezzerini, de Gea – Ranieri, Comuzzo, Košpo, Fagioli, Parisi.
90. Lekweiry
73. Kean, 85. Fortini
Rozhodčí: D'hondt – Devillers, Claes (BEL)