Hlavní fázi Konferenční ligy ovládl Štrasburk, Šín s Alkmaarem jen remizoval

Fotbalisté Alkmaaru se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizovali v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy českých fotbalistů se vešly mezi čtyřiadvacítku, která postoupila do play off ze společné tabulky 36 mužstev. Ligovou fázi ovládl Štrasburk po výhře 3:1 nad Breidablikem.
Mezi nejlepších osm celků, které prošly přímo do osmifinále, se dostaly i Čenstochová, AEK Atény, Vallecano, Šachtar Doněck, Mohuč, AEK Larnaka a pražská Sparta.

Letenští porazili 3:0 Aberdeen a obsadili čtvrtou příčku. Z 24. místa postoupila Olomouc, která na závěr podlehla 1:2 Lechu Poznaň. Hanákům pomohl výsledek utkání AEK Atény - Universitatea Craiova, řecký tým otočil zápas na 3:2 až v nastavení.

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Úvodní kolo play off se odehraje 19. a 26. února 2026, los je na programu 16. ledna.

Alkmaar hrál od 64. minuty přesilovku po vyloučení Pululua. Vzápětí přišel do hry z lavičky Šín, ani on ale nedokázal překonat hostující obranu. AZ potřetí v soutěži doma neinkasoval, na druhou stranu poprvé nezvítězil.

Alkmaar skončil v tabulce na 14. místě a v play off ho čeká Drita, nebo Noah. Omonia obsadil 17. pozici a narazí na Fiorentinu, nebo Rijeku.

Velké drama se odehrálo v boji o poslední postupovou příčku, kterou v závěru dlouho držela Olomouc. Ve třetí minutě nastavení ale srovnal Zrinjski Mostar svůj duel s Rapidem Vídeň a díky remíze 1:1 a lepšímu skóre v „živé“ tabulce přeskočil Hanáky.

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Nakonec se tak rozhodlo v Aténách. Craiova potřebovala uhrát alespoň bod a na konci osmiminutového nastavení dokonce vedla 2:1. Pak ale srovnal hlavou Kutesa a gruzínský sudí Kruašvili ještě nechal pokračovat ve hře. Nakonec videorozhodčí odhalil faul Houriho na Vidu a nařízenou penaltu proměnil ve 14. minutě nastavení Jovič.

Universitatea při shodném počtu bodů i rozdílu ve skóre zaostala za Olomoucí kvůli menšímu počtu vstřelených gólů (6:8 proti 7:9).

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok 0:0 (0:0)
Sestavy:
Owusu-Oduro – de Wit, Goes (88. Dijkstra), Penetra, Chávez (68. Šín) – Koopmeiners (88. Zeefuik), Mijnans (C), Smit – Patati (60. Daal), Parrott, I. Jensen (88. Sadiq).
Sestavy:
Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović (4. Kobajaši), Wdowik – Flach, Romanczuk (C), Imaz (76. Rállis) – A. Pozo (69. Mazurek), Pululu, Pietuszewski.
Náhradníci:
Zoet, Verhulst – Dekker, Kwakman, Van Duijn.
Náhradníci:
Piekutowski – Polak, Drachal, Y. Sylla, Prip, Cantero, Lozano, Kozłowski, Jackson.
Žluté karty:
18. Chávez, 70. Goes, 70. Parrott, 87. I. Jensen
Žluté karty:
87. Romanczuk
Červené karty:
Červené karty:
64. Pululu

Rozhodčí: Ebner – Höfler, Steinacher (AUT)

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : KF Drita KF Drita 3:0 (1:0)
Góly:
33. Lejeune
66. Gumbau
83. Espino
Góly:
Sestavy:
Batalla – Balliu (C), Lejeune, Felipe, Vertrouwd (77. Espino) – Díaz, Gumbau, U. López – Rațiu, Camello (85. Trejo), Pérez.
Sestavy:
Behluli – Besnik Krasniqi (C), Bejtulaj, Pëllumbi, Ovouka – Ajzeraj (46. Balaj), Dabiqaj, Mustafa (77. S. Ibrahim), Šeji (90+2. Sylejmani) – Manaj, Blerim Krasniqi (88. Arthur).
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Becerra, Chavarría, de las Sias, Álvaro García, Palazón, Valentín.
Náhradníci:
Rexhepi – Abazaj, Limaj, Morina.
Žluté karty:
60. Lejeune
Žluté karty:
72. Šeji

Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B.

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
HŠK Zrinjski Mostar HŠK Zrinjski Mostar : Rapid Vídeň Rapid Vídeň 1:1 (0:1)
Góly:
90+3. Ahoussou (vla.)
Góly:
11. Schaub
Sestavy:
G. Karačić – Memija (65. Abramović), Mašić, Dujmović, Mamić – Savić, Barišić (79. Ćavar) – Ćuže (12. Pranjić), Ivančić, Mikić (79. Šakota) – Bilbija (C) (64. Damașcan).
Sestavy:
Hedl – Gröller (80. Cvetković), Ahoussou, Schöller, Demir – Gulliksen (46. Auer), Amane, L. Grgić, Schaub (C) (80. Antiste) – Wurmbrand (65. Weixelbraun), Kara (65. Mbuyi).
Náhradníci:
Sajko – Filipović, D. Karačić, Majić, Surdanović, Sušak, Velkovski.
Náhradníci:
Göschl, Gartler – Brunnhofer, Radulović, Tilio, Szladits.
Žluté karty:
70. Dujmović, 90+2. Savić
Žluté karty:
48. Schöller, 69. Demir

Rozhodčí: Barbara – Portelli, Sultana (všichni MLT)

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Crystal Palace Crystal Palace : Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura 2:2 (1:0)
Góly:
5. Uche
76. Devenny
Góly:
50. Parzyszek
53. Cissé
Sestavy:
Benítez – King (77. Nketiah), Lerma (C) (64. Guéhi), Canvot – Sosa (64. Mitchell), Devenny, Rodney, Benamar (63. Hughes) – Esse, Uche (77. Mateta), Drakes-Thomas.
Sestavy:
Kreidl – Hämäläinen (65. Ricardo), Cissé, Miettinen, Antwi – Ruoppi, Arifi, Oksanen – Savolainen, Parzyszek (77. Konate), Pennanen (C) (65. Toure).
Náhradníci:
Henderson, R. Matthews – Lacroix, Pino, Wharton, Richards, Casey.
Náhradníci:
Hakala, Pitkänen – Voutilainen, Sadiku, Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Armah, Golubickas.
Žluté karty:
2. Sosa, 38. Esse, 79. Guéhi
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
73. Antwi

Rozhodčí: Frid – Talis, Koltunoff (vš. ISR)

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
AEK Atény AEK Atény : Universitatea Craiova Universitatea Craiova 3:2 (0:1)
Góly:
65. Vida
90+8. Kutesa
90+15. Jović
Góly:
30. Baiaram
59. Cicâldău
Sestavy:
Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios (77. Penrice) – Pineda, Marin (90+1. Grujić), Mantalos (C) (64. Eliasson), Pereyra (64. Kutesa) – Koita – Jović.
Sestavy:
Isenko – Romančuk, Screciu, Badelj – Teles (90+6. Stevanović), Mekvabišvili (90+6. Mogoş), Cicâldău (81. Houri), Bancu (C) – Etim (67. Mora), Al Hamlawi, Baiaram (80. Crețu).
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Kosidis, Chrysopoulos.
Náhradníci:
Silviu Lung, Popescu – Ștefan, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba.
Žluté karty:
5. Vida, 83. Kutesa, 90+12. Rota
Žluté karty:
72. Baiaram, 83. Teles, 90+2. Crețu, 90+4. Isenko, 90+11. Bancu

Rozhodčí: Giorgi Kruašvili (GEO). Asistenti: Levan Varamišvili (GEO), Giorgi Elikašvili (GEO). Čtvrtý rozhodčí: Giorgi Avazašvili (GEO). VAR: Sören Storks (GER). AVAR: Aleko Aptsiauri (GEO)

Počet diváků: 26021

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
AEK Larnaka AEK Larnaka : Škendija Tetovo Škendija Tetovo 1:0 (0:0)
Góly:
83. Angielski
Góly:
Sestavy:
Alomerović – Ekpolo, Miličević, Roberge, Ángel García (C) (67. Cabrera) – Naoum (81. González), Ledes – Miramón, Ivanović, Rubio (90+2. Saborit) – Bajić (67. Angielski).
Sestavy:
Gaye – Webster, Cake, Fetai, Trumçi – Qaka (58. Alhassan), R. Ramadani – Latifi, Zejnullai (90+6. Murati), Spahiu (71. Mazari) – Ibraimi (C) (59. Tamba).
Náhradníci:
Paraskevas, Demetriou – Petros Ioannou, Toma, Loukaides, Gerasimou, Gnali.
Náhradníci:
Amzai – Belica, F. Ramadani, Ademi, Endrit Krasniqi, Ajetovikj, Meliqi, Kaba.
Žluté karty:
78. Ekpolo
Žluté karty:
42. Trumçi, 53. Ibraimi
Červené karty:
Červené karty:
53. Latifi

Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Stepanovas (všichni Litva)

Počet diváků: 3269

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Slovan Bratislava Slovan Bratislava : BK Häcken BK Häcken 1:0 (0:0)
Góly:
85. Blackman
Góly:
Sestavy:
Trnovský – Bajrić (78. Mak), Kašia (C), Wimmer – Blackman, Savvidis (90+1. Mustafić), Danylo Ignatěnko, Cruz – Barseghjan (90+1. Pokorny), Tolić (56. Yirajang), Marcelli.
Sestavy:
Linde – Lindberg, Hammar (77. Lode), Helander, Lundkvist (90. Wembangomo) – Gustafson (C), S. Andersen – Rygaard – Layouni (77. Nioule), Dembe (61. Brusberg), Svanbäck (90. Holm).
Náhradníci:
Takáč – R. Ibrahim, Gajdoš, Fogning, Lichý, Maroš.
Náhradníci:
O. Jansson – Ngabo, Dahbo, Samuelsson, Wawa, Öhman, Hilvenius.
Žluté karty:
86. Blackman
Žluté karty:
35. Helander, 70. Lindberg, 84. Rygaard

Rozhodčí: Lata – Tartaraj, Burgu (ALB)

Počet diváků: 7879

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Šachtar Doněck Šachtar Doněck : HNK Rijeka HNK Rijeka 0:0 (0:0)
Sestavy:
Fesjun – Tobías, Bondar, Matvijenko, Henrique – Nazaryna – Pedrinho (89. Kryskiv), Očeretko, Gomes (12. L. Ferreira), Newerton (84. Meirelles) – Eguinaldo (89. Isaque).
Sestavy:
Zlomislić – Oreč (59. Lasickas), Husić, Radeljić, Devetak – Vignato (66. Butić), Dantas, Ndockyt (83. Janković), Menalo (66. Bogojević) – Fruk (83. Čop), Adu-Adjei.
Náhradníci:
Tvardovskij – Šved, Azarovi, Ghram, Elias, Bondarenko, Konoplja, Faryna.
Náhradníci:
Kovać, Todorović – Kitin, Jurić, Bodetić, Škalamera.
Žluté karty:
51. Bondar
Žluté karty:
55. Oreč, 72. Radeljić, 79. Ndockyt
Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Mohuč Mohuč : Samsunspor Samsunspor 2:0 (1:0)
Góly:
44. Widmer
48. Amiri
Góly:
Sestavy:
Batz – Kohr, Hanche-Olsen, Potulski – da Costa, Sano, Widmer (77. Bøving), Nebel, I Čä-song (C) (90+1. Maloney) – Amiri (90+1. Moreno Fell) – Weiper (69. Hollerbach).
Sestavy:
Kocuk – Tómasson (85. Borevković), van Drongelen, Šatka, Yavru (C) (56. J. Mendes) – Makoumbou – Musaba (56. Bülbül), Ntcham (33. Çift), Holse (85. Aydogdu), Kılınç – Mouandilmadji.
Náhradníci:
Rieß, Babatz – Schopp, Gleiber, Bell, Nordin, Bobzien, Sieb.
Náhradníci:
Posiadała, Törüz – Yaldır, Gönül.
Žluté karty:
Žluté karty:
9. Mouandilmadji, 75. Çift, 85. van Drongelen

Rozhodčí: Mohammad Al-Emara (Fin) – Turkka Valjakka (Fin), Mika Lamppu (Fin)

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Shamrock Rovers Shamrock Rovers : Hamrun Spartan FC Hamrun Spartan FC 3:1 (2:1)
Góly:
14. Burke
45+4. Grant
90+3. McGovern
Góly:
20. Koffi
Sestavy:
McGinty – R. Lopes (C), C. O'Sullivan, Cleary (60. Kovalevskis) – A. Matthews, Watts (72. Malley), M. Healy, Ozhianvuna (78. Kavanagh), Grant – Gaffney (78. Greene), Burke (72. McGovern).
Sestavy:
Bonello (C) – Micallef (76. Šimkus), Polito, Emerson, Compri – El Fanis (76. Ćorić), Bjeličić, M. García (46. Čadjenović), Koffi (60. Éder), Mbong – Thioune (46. Meijer).
Náhradníci:
A. Noonan, Steacy – C. Barrett, Clarke, M. Noonan, Nugent.
Náhradníci:
Célio – S. Camilleri, Attard, Hadzi, Smajlagič, Vella, Xerri.
Žluté karty:
51. Cleary, 64. A. Matthews, 71. Kovalevskis, 86. C. O'Sullivan
Žluté karty:
45. El Fanis
Červené karty:
Červené karty:
27. Mbong

Rozhodčí: Marek Radina (CZE)

Počet diváků: 5810

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
RC Štrasburk RC Štrasburk : Breidablik Breidablik 3:1 (1:1)
Góly:
11. Nanasi
80. Godo
90+4. Enciso
Góly:
37. Gunnlaugsson
Sestavy:
Penders – Amougou (70. Barco), Omobamidele (C), Høgsberg, Chilwell – Nanasi, Nzingoula (62. Moreira), el-Murábet (62. Ouattara) – Amo-Ameyaw (62. Enciso) – Godo, Panichelli (89. Doukouré).
Sestavy:
A. Einarsson – Yeoman (59. Hallsson), Muminović, Margeirsson, K. Jónsson (76. Bjarnason) – A. Jónsson, Gunnlaugsson (C), V. Einarsson (84. Steindórsson) – Ómarsson, Á. Thorsteinsson (84. Kristinsson), Ingvarsson.
Náhradníci:
Bajic, Kerckaert – Páez, Kodia, Luís, Bosey.
Náhradníci:
Snaehólm – Valgeirsson, B. Thorsteinsson, Gunnleifsson, Björgvinsson, Úlfarsson, Magnússon.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Margeirsson

Rozhodčí: Berka – Nadovrnik, Vlček

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Legia Varšava Legia Varšava : Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 4:1 (1:0)
Góly:
21. Colak
62. Kapustka
70. Rajović
83. Bičachčjan
Góly:
89. De Barr
Sestavy:
Kobylak – Stojanović, Burch, Piątkowski, Reca (68. Vinagre) – Kapustka (C), Szymański, K. Urbański (76. Goncalves) – Ermal Krasniqi (57. Bičachčjan), Colak (68. Rajović), Żewłakow (76. Weisshaupt).
Sestavy:
Hankins – R. Muñoz (63. Gómez), Joe (80. Toscano), B. Lopes (C), Nano – A. García, Torrilla (71. al-Ghúbáší), N. Pozo – Kolega (80. Casciaro), Dabo (63. Juanje), De Barr.
Náhradníci:
Banasik, Tobiasz – Augustyniak, Chodyna, W. Urbański.
Náhradníci:
N. Santana – Ayew, Chipolina, Clinton, Peacock, Rutjens.
Žluté karty:
29. K. Urbański
Žluté karty:
82. al-Ghúbáší

Rozhodčí: Nikolić – Simovic, Živin (SRB)

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
Omonia Nikósie Omonia Nikósie : Raków Čenstochová Raków Čenstochová 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
49. Repka
Sestavy:
Freitas – Diounkou (62. Masouras), Simič, Agouzoul, Khammas – E. Andreou (62. Semedo), Kousoulos (C), Marić, P. Andreou (79. Eiting) – Eraković (70. Máí), Chatzigiovanis (62. Ewandro).
Sestavy:
Zych – Tudor (C) (90+2. Konstantopoulous), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski (82. Baráth), Repka, Amorim (90+2. J. Silva) – Diaby-Fadiga (71. Pieńko), Brunes (90+2. Rondić), Makuch.
Náhradníci:
Kyriakidis – Kitsos, Sennou Coulibaly, Jovetić, Panagiotou, Neophytou, Konstantinidis.
Náhradníci:
Trelowski, Mądrzyk – Bulat, I. López, Mircetić, Seck.
Žluté karty:
16. Diounkou, 19. Simič, 70. Marić, 86. Kousoulos
Žluté karty:
5. Diaby-Fadiga

Rozhodčí: Schärer – Erni, Tuberosa (SUI).

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport : Fiorentina Fiorentina 1:0 (0:0)
Góly:
58. Sigua
Góly:
Sestavy:
Letica – Soppy, Mouanga (C), K. Sow, Fofana (86. Abdallah) – Sigua (70. Custodio), Roche, Butler-Oyedeji (79. Poaty) – Bair, Lekweiry, Kana-Biyik (70. Ajdini).
Sestavy:
Martinelli – Pongračić, Marí, Viti – Kouadio (83. Dodô), Richardson (70. Mandragora), Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamé (55. Fortini) – Džeko (C) (70. Gudmundsson), Piccoli (70. Kean).
Náhradníci:
Castella – Okoh, S. Traoré, N'Diaye, Bittarelli, Lippo.
Náhradníci:
Lezzerini, de Gea – Ranieri, Comuzzo, Košpo, Fagioli, Parisi.
Žluté karty:
90. Lekweiry
Žluté karty:
73. Kean, 85. Fortini

Rozhodčí: D'hondt – Devillers, Claes (BEL)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

