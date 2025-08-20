Riga bude asi nejtěžší soupeř, tuší Priske. Kairinenův odchod nevyloučil

Sparta k němu nastoupí ve čtvrtek ve 20 hodin, odveta je na programu o týden později.
„Pravděpodobně to bude nejtěžší soupeř. Mají dobrou formu a hodně zápasů za sebou. Mají kvalitu dopředu, hrají hodně přímočaře a ve velké rychlosti. Vyhovují jim otevřené zápasy, kde toho mohou využít, takže to pro nás bude velká výzva,“ pronesl Priske.
Rigu trénuje slovenský trenér Adrián Guľa, o němž Sparta před třemi lety uvažovala. Nakonec se ale rozhodla pro vás. Věděl jste to? A hovořil jste třeba s Tomášem Rosickým, který tehdy určitě detailně zkoumal jeho taktiku?
Něco jsem o tom slyšel, ale ne moc. Co se týče Tomáše, tak ten nám pomáhá vždycky, protože má dobré připomínky k zápasům a je spolu probíráme. Ale ve výsledku bude nejvíc záležet na hráčích, ani ne tak na mně nebo na Guľovi. Proto se soustředím na to, jak jim můžu pomoct.
Čekáte, že se bude Riga hodně lišit například od Araratu-Arménie?
Nemyslím, že ten rozdíl bude velký. Mají podobný styl, zejména z hlediska útoku. Hrají na brejky, vytváří si hodně šancí a mají kvalitní individuality. Ale třeba Ararat v létě měnil trenéra, zatímco Riga za sebou má půlku sezony, kluci spolu hrají pravidelně od ledna, v lize uhráli hodně bodů, nastříleli hodně branek a kvalitu ukazují i Evropě. To bude asi největší rozdíl.
Riga ve 3. předkole nejprve porazila izraelský Beitar 3:0, ve venkovní odvetě (1:3) měla ale co dělat, aby postoupila. Bude i z toho důvodu klíčové zvládnout domácí zápas?
Vždycky je důležité, jak zvládneme první zápas. Těžko říct, jestli to rozhodne, ale musíme hrát dobře. Rize se doma proti Beitaru povedlo dát dva góly ze standardních situací, v odvetě ale Beitar dvakrát rychle skóroval, pak zápas kontroloval a klidně mohl postoupit. Riga ale v závěru vstřelila klíčový gól po rychlém protiútoku. Každopádně z toho čteme, že se jí venku moc nedaří a dostává hodně gólů. Vnímáme jejich ofenzivní kvalitu, ale můžou být zranitelní vzadu, takže je na nás, abychom si ty šance vytvářeli.
Kdo Spartu opustí?
Priske o Kaanu Kairinenovi: „Několikrát jsem říkal, že někteří hráči odejdou. Kaan může být jedním z nich, protože má ambice se posunout a hrát v lepší lize. Ale v tenhle okamžik je naším hráčem, je pro nás důležitý a nic jiného se nesoustředí. Ve čtvrtek bude určitě hrát a pak uvidíme. Okno se ještě neuzavřelo a stát se může cokoliv. Bylo by pošetilé říkat, že ne.“
Priske o Dominiku Hollém: „Jeho budoucnost je tady, proto jsme ho přivedli. Nedávno jsem s ním mluvil, ale má to těžké kvůli konkurenci na své pozici. Musí tvrdě makat, ukázat kvalitu a zvyknout si na jinou úroveň, která je tady odlišná než v Jablonci. Musí být trpělivý.“
V úvodu byla řeč o dobré výsledkové sérii Sparty. Něco podobného zažila loni a pak přišel velký výkonnostní propad. Jak tomu letos předejít?
Nechci o loňském roce mluvit, protože jsem tu nebyl. Chci sem přinést svůj styl a kulturu. Pořád opakuji, chceme vyhrát každý zápas a k tomu musíte být správně nastavení a tvrdě makat každý den. To se hráčům snažím vtloukat do hlavy, protože kvalitu mají. Mojí prací je tohle zajistit a pak můžete vyhrát sedmkrát v řadě, ale třeba i víckrát.
Čím to, že se vám podařilo během pár týdnů mužstvo takhle nastartovat? Je to tím, že mají hráči vyšší sebedůvěru?
To je těžká otázka. Říkal jsem, že sem chci přinést svou filosofii a styl. Vím, co je potřeba k vyhrávání trofejí a k tomu být nejlepší. To se snažím hráčům předat a chci z nich vyždímat maximum, protože ve Spartě jsou ty nejvyšší nároky. Ale nesmíme zapomínat, že hráči jsou také lidi, takže se k nim musíte dobře chovat a pracovat s nimi individuálně, protože každý je jiný. Jsem rád, že mají chuť se zlepšovat a touhu vítězit, díky čemuž to mám o dost jednodušší.
Do tréninku se zapojili Filip Panák a Jaroslav Zelený, v tuhle chvíli je tedy zraněný pouze Elias Cobbaut?
Jo, Elias je pořád mimo. Očekáváme, že koncem týdne se zapojí do tréninku. Zelený a Panák jsou v něm částečně, ale snad se do týdne vrátí, Panákovi to možná bude trvat o něco déle. Ale zranění se vyvíjejí dobrým směrem.
Navzdory zraněním se ale v obraně zlepšujete.
Jsem s ní spokojený. Uchenna se Ševínským ty zraněné dobře nahradili a zlepšují se. Uchenna se mi líbí směrem dopředu i dozadu a Ševínský ukazuje obrovský potenciál. Zaujal mě už při mém předchozím angažmá, za tu dobu udělal velký pokrok, ale musí v tom pokračovat. Jsem si jistý, že pro nás bude v budoucnu ještě důležitější.