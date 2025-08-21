Sparta se pod Priskem opět zvedá. Věříme, že jdeme po správné cestě, říká Sörensen

Přitom ještě na konci jara prohrála pětkrát v řadě, padla ve finále poháru a málem si nechala uniknout i účast v pohárové Evropě.
Úvod pod Priskem sice nebyl ideální, ale v posledních týdnech Sparta pomalu začíná připomínat mužstvo, které pod jeho vedením loni získalo double.
„Teď jsme zvítězili sedmkrát po sobě, což není vůbec jednoduché, když hrajeme každé tři dny. Stojí nás to hodně úsilí, regenerace je náročná a musíme hledat způsoby, jak být svěží. V tom nám pomáhá rodina, ale samozřejmě také realizační tým a spoluhráči. Klape nám to a do práce teď chodíme opravdu rádi,“ ujistí devětadvacetiletý Dán.
Právě na něm v současné chvíli obrana do velké míry stojí. Kvůli zraněním Panáka, Zeleného či Cobbauta hraje po boku teprve jedenadvacetiletých Ševínského s Uchennou, jimž dělá v podstatě mentora.
„Cítím se v téhle roli dobře. Jsem takový klidný lídr a rád pomáhám dalším klukům. Ale ve výsledku nezáleží na tom, s kým hraju. Všichni si pomáháme navzájem a snažíme se ze sebe dostat to nejlepší. Nejdůležitější je, že máme dobře poskládaný tým,“ vysvětlí Sörensen.
Ačkoliv má Sparta v defenzivní hře ještě určité nedostatky, zlepšení oproti předchozímu ročníku je patrné.
„Momentálně jsem s obranou spokojený,“ pochvaloval si Priske, jenž na předzápasové tiskové konferenci hovořil po Sörensenovi.
„Přitom jsme nějaké velké změny nedělali,“ překvapí Sörensen. „Je to spíš o malých detailech, určitých principech a celkové struktuře. Brian nám představil jasný plán a když se něco nepovede, bere zodpovědnost na sebe, což nám dodává sebevědomí. Díky tomu věříme, že jdeme po správné cestě.“
Kromě lídra obrany je Sörensen současně jedním ze zástupců nového kapitána Lukáše Haraslína a několikrát už navlékl pásku.
„Šulo byl vždycky energický a hodně mluvil, ale teď se jeho přístup možná trochu změnil, jelikož na sebe chce a musí brát zodpovědnost. My jako skupina kapitánů i celý tým mu musíme dát prostor a stát za ním, což mu dodává energii,“ popíše Sörensen.
O víkendu se Sparta po pěti kolech vyšvihla do čela tabulky domácí soutěže, stoupající formu ale musí potvrdit také v Evropě. Ve čtvrtek večer ji čeká úvodní zápas play off Konferenční ligy proti Rize.
„Asi to je nejlepší soupeř, na kterého teď v kvalifikaci narazíme, což ale dává smysl, jelikož jsme v play off. Očekávám, že přijedou hrát svůj fotbal, takže nás nechají hrát s balonem, budou vyčkávat a spoléhat na rychlé protiútoky,“ tuší Sörensen.
Sparta je nicméně papírovým favoritem.
„Ale evropské zápasy jsou výjimečné v tom, že žádného soupeře neznáme úplně přesně a může nás překvapit,“ zdůrazní Sörensen. „Já osobně budu vůbec poprvé hrát s někým z Lotyšska, takže to je další novinka. V tomhle jsou podobné zápasy zajímavé.“
Lotyšská nejvyšší soutěž se hraje systémem jaro-podzim, takže Riga už má za sebou více jak půlku sezony. Tabulku vede o tři body, navíc z posledních 28 zápasů jen jednou prohrála.
„To jsem ani nevěděl, to je působivé,“ odvětí Sörensen. „Ale analyzovali jsme ji a jsme dobře připravení. Máme náš styl, takže ho musíme předvést, zvlášť před domácími fanoušky. Rigu respektujeme, ale pokud budeme hrát náš fotbal tak věřím, že vyhrajeme.“