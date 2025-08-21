Sparta se pod Priskem opět zvedá. Věříme, že jdeme po správné cestě, říká Sörensen

Autor:
  8:00
Ani v jednom z posledních šesti zápasů neinkasovali více než jednu branku, hned třikrát navíc udrželi čisté konto. Sparťanští fotbalisté se po červnovém návratu Briana Priskeho postupně zvedají nejenom v obraně a aktuálně táhnou sérii sedmi vítězství. „Samozřejmě, že to pomáhá. Fotbal je zábavnější, když vítězíte,“ usmívá se stoper Asger Sörensen.
Fotogalerie2

Sparťanský stoper Asger Sörensen na tiskové konferenci před úvodním zápasem play off Konferenční ligy s Rigou. | foto: ČTK

Přitom ještě na konci jara prohrála pětkrát v řadě, padla ve finále poháru a málem si nechala uniknout i účast v pohárové Evropě.

Úvod pod Priskem sice nebyl ideální, ale v posledních týdnech Sparta pomalu začíná připomínat mužstvo, které pod jeho vedením loni získalo double.

„Teď jsme zvítězili sedmkrát po sobě, což není vůbec jednoduché, když hrajeme každé tři dny. Stojí nás to hodně úsilí, regenerace je náročná a musíme hledat způsoby, jak být svěží. V tom nám pomáhá rodina, ale samozřejmě také realizační tým a spoluhráči. Klape nám to a do práce teď chodíme opravdu rádi,“ ujistí devětadvacetiletý Dán.

Sparťanský stoper Asger Sörensen na tiskové konferenci před úvodním zápasem play off Konferenční ligy s Rigou.

Právě na něm v současné chvíli obrana do velké míry stojí. Kvůli zraněním Panáka, Zeleného či Cobbauta hraje po boku teprve jedenadvacetiletých Ševínského s Uchennou, jimž dělá v podstatě mentora.

„Cítím se v téhle roli dobře. Jsem takový klidný lídr a rád pomáhám dalším klukům. Ale ve výsledku nezáleží na tom, s kým hraju. Všichni si pomáháme navzájem a snažíme se ze sebe dostat to nejlepší. Nejdůležitější je, že máme dobře poskládaný tým,“ vysvětlí Sörensen.

Ačkoliv má Sparta v defenzivní hře ještě určité nedostatky, zlepšení oproti předchozímu ročníku je patrné.

„Momentálně jsem s obranou spokojený,“ pochvaloval si Priske, jenž na předzápasové tiskové konferenci hovořil po Sörensenovi.

Riga bude asi nejtěžší soupeř, tuší Priske. Kairinenův odchod nevyloučil

„Přitom jsme nějaké velké změny nedělali,“ překvapí Sörensen. „Je to spíš o malých detailech, určitých principech a celkové struktuře. Brian nám představil jasný plán a když se něco nepovede, bere zodpovědnost na sebe, což nám dodává sebevědomí. Díky tomu věříme, že jdeme po správné cestě.“

Kromě lídra obrany je Sörensen současně jedním ze zástupců nového kapitána Lukáše Haraslína a několikrát už navlékl pásku.

„Šulo byl vždycky energický a hodně mluvil, ale teď se jeho přístup možná trochu změnil, jelikož na sebe chce a musí brát zodpovědnost. My jako skupina kapitánů i celý tým mu musíme dát prostor a stát za ním, což mu dodává energii,“ popíše Sörensen.

O víkendu se Sparta po pěti kolech vyšvihla do čela tabulky domácí soutěže, stoupající formu ale musí potvrdit také v Evropě. Ve čtvrtek večer ji čeká úvodní zápas play off Konferenční ligy proti Rize.

Guľa exkluzivně. O jednání s Rosickým i o Rize, proč dala Sparta přednost Priskemu?

„Asi to je nejlepší soupeř, na kterého teď v kvalifikaci narazíme, což ale dává smysl, jelikož jsme v play off. Očekávám, že přijedou hrát svůj fotbal, takže nás nechají hrát s balonem, budou vyčkávat a spoléhat na rychlé protiútoky,“ tuší Sörensen.

Sparta je nicméně papírovým favoritem.

„Ale evropské zápasy jsou výjimečné v tom, že žádného soupeře neznáme úplně přesně a může nás překvapit,“ zdůrazní Sörensen. „Já osobně budu vůbec poprvé hrát s někým z Lotyšska, takže to je další novinka. V tomhle jsou podobné zápasy zajímavé.“

Lotyšská nejvyšší soutěž se hraje systémem jaro-podzim, takže Riga už má za sebou více jak půlku sezony. Tabulku vede o tři body, navíc z posledních 28 zápasů jen jednou prohrála.

„To jsem ani nevěděl, to je působivé,“ odvětí Sörensen. „Ale analyzovali jsme ji a jsme dobře připravení. Máme náš styl, takže ho musíme předvést, zvlášť před domácími fanoušky. Rigu respektujeme, ale pokud budeme hrát náš fotbal tak věřím, že vyhrajeme.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Rosenborg vs. MohučFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Rosenborg vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
21. 8. 18:00
  • 3.92
  • 3.68
  • 1.86
Midtjylland vs. KuopioFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Midtjylland vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
21. 8. 18:30
  • 1.21
  • 6.62
  • 11.40
Malmö vs. OlomoucFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Malmö vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 1.54
  • 3.99
  • 6.77
Wolfsberger vs. Omonia NikósieFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Wolfsberger vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 2.22
  • 3.13
  • 3.37
Häcken vs. KlužFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Häcken vs. Kluž //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 2.01
  • 3.40
  • 3.64
Győr vs. Rapid VídeňFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Győr vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 2.82
  • 3.41
  • 2.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Sparta se pod Priskem opět zvedá. Věříme, že jdeme po správné cestě, říká Sörensen

Ani v jednom z posledních šesti zápasů neinkasovali více než jednu branku, hned třikrát navíc udrželi čisté konto. Sparťanští fotbalisté se po červnovém návratu Briana Priskeho postupně zvedají...

21. srpna 2025

Tvrdík o Zafeirisovi: Neměl racionální argumenty. PAOK si vysnil, jinam by nešel

Vedení Slavie údajně přesvědčoval: „Kdyby si pro mě přišel jakýkoli klub v Evropě, zůstanu. Ale PAOK Soluň odmítnout nemůžu.“ Fotbalista Christos Zafeiris odehraje v Edenu poslední půlrok před...

21. srpna 2025  6:30

Zápas s Izraelem vydělá na Gazu. Norsko daruje peníze na humanitární pomoc

Norský fotbalový svaz (NFF) věnuje výtěžek z prodeje vstupenek na říjnový zápas kvalifikace mistrovství světa proti Izraeli na humanitární pomoc v Pásmu Gazy, kde od začátku izraelské ofenzivy...

21. srpna 2025

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Vyšponoval se do vzduchu, natáhl nohu a podrážkou dostal míč do sítě. Co si pamatuje pak? Jen absolutní extázi. „Euforie jak sviňa! Každý slavil jak smyslů zbavený,“ zavzpomíná Matěj Mikulenka, objev...

21. srpna 2025

Bodö/Glimt je po kanonádě blízko hlavní fázi Ligy mistrů, další zápasy vítěze neměly

Fotbalisté Bodö/Glimt v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů rozdrtili Sturm Štýrský Hradec 5:0. Další tři dnešní zápasy skončily nerozhodně. Basilej remizovala s FC Kodaň 1:1,...

20. srpna 2025  23:49

Sparta oznámila příchod Mannsverka. Norský záložník by mohl hrát už proti Rize

Šestou letní posilou sparťanských fotbalistů je norský záložník Sivert Mannsverk. Na Letnou přichází třiadvacetiletý mládežnický reprezentant z Ajaxu Amsterdam na roční hostování s opcí na přestup....

20. srpna 2025  22:01,  aktualizováno  22:29

Odchod z Girony po jediném roce? O Krejčího se zajímá Wolverhampton

Ve Spartě nosil kapitánskou pásku a patřil k největším oporám, před minulou sezonou odešel díky skvělým výkonům do Girony. A teď má fotbalista Ladislav Krejčí z katalánského celku odejít? Podle...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  22:08

Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Na začátku středečního tréninku svolává všechny hráče do kolečka a s každým si po jednom plácne. „Atmosféra tady bude bouřlivá. Bude důležité, aby se nám z nerozklepala kolena,“ pronese na Eleda...

20. srpna 2025  20:40

Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...

20. srpna 2025  19:26

Sparta - FC Riga: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty mají blízko účast v ligové fázi Konferenční ligy. V play off se však musejí vypořádat s lotyšským FC Riga. Ve čtvrtek začnou na domácím hřišti. Kdy a kde můžete první utkání...

20. srpna 2025  18:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  18:24

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, ale podzimní část sezony odehraje ještě v dresu českého šampiona na hostování. „Ano, nalezli...

20. srpna 2025  17:18

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.