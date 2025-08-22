Riga? V lecčem i lepší než my. Odveta bude těžká, druhý gól měl přijít dřív, řekl Priske

Na závěr tiskové konference se zeširoka usmál, když odpovídal na otázku na bývalého sparťana Ladislava Krejčího, jenž by mohl zamířit do slavné Premier League. „Je to legenda klubu a já věřím, že se tam prosadí. Pořád jsme v kontaktu a já mu přeju opravdu jen to nejlepší,“ vzpomínal kouč Brian Priske na někdejšího svěřence po vítězství 2:0 nad lotyšskou Rigou FC v závěrečném předkole Konferenční ligy.
Trenér Brian Priske slaví triumf v prvním zápase proti Rize.

Jan Kuchta slaví sparťanskou výhru.
Albion Rrahmani slaví druhou branku Sparty.
Trenér Brian Priske slaví triumf v prvním zápase proti Rize.
Albion Rrahmani slaví trefu do sítě Rigy.
Oba z klubu odešli před rokem v létě, Priske se však vrátil a Spartu znovu probouzí. Vyhrál už osmý zápas v řadě. Dvougólový náskok do odvety, která se hraje v Rize už ve středu, stvrdil až chvíli před koncem útočník Albion Rrahmani.

Jak důležitý byl jeho gól v kontextu celého dvojzápasu?
Moc. Hlavně je to v nějakém ohledu ukazatel výkonu, který jsme předvedli, protože jsme si určitě minimálně dva góly zasloužili. První poločas byl výborný, drželi jsme soupeře daleko od naší brány. V tom druhém se zápas trochu otevřel, což nám do karet nehraje. Druhý gól jsme měli přidat mnohem dřív, viděli jsme šance Haraslína i Rrahmaniho, nicméně 2:0 je do Rigy dobrý výsledek.

Rrahmani teď dává gól každých devadesát minut, ale v základu stálé místo nemá. Jak mu vysvětlujete jeho roli?
Jsem prostě upřímný. Říkám to, co vidím a vysvětluji, proč se tak rozhoduji. Nečekám, že se mnou bude pokaždé souhlasit, ale že bude makat dál. Já jsem s ním spokojený, ale nakonec musím vždy nějak rozhodnout. Na klucích je, aby udělali vše nehledě na to, kdo zrovna hraje. V tomhle ohledu si nemůžu stěžovat, všichni makají a tlačí na sebe. Snad se budeme ještě zlepšovat.

Před zápasem jste říkal, že těžko takové soupeře hodnotit, když nehrají tolik kvalitních zápasů. Co byste o Rize řekl teď? Překvapila vás něčím?
Neřekl bych, že přímo překvapila. Koukali jsme na jejich fyzická data a všimli si, že intenzitou jsou v některých ohledech dokonce lepší než my. Mají výbornou individuální kvalitu, velmi dobré hráče v ofenzivě. Věděli jsme, že to bude náročný zápas, spousta lidí si myslela, že nás týmy z Lotyšska nemohou zaskočit. Doufám, že se jim dostane více respektu, i trenérovi Guľovi.

Co byste ocenil?
Že přijeli hrát fotbal a zkusili stejný styl jako my. Tohle jsme přesně čekali, i to, že nastoupí se třemi obránci a v podobném systému. Ukázali, kde je momentálně naše úroveň a v čem se můžeme zlepšovat.

Trenér Guľa mluvil o tom, že se doma pokusí o zázrak. Jak se poučit, aby k němu v Lotyšsku nedošlo?
Musíme pořádně makat, bude to opět těžký zápas proti stejně nastavenému týmu i hráčům. Možná trochu pozmění formaci, ale budeme připravení. Teď se ale soustředíme hlavně na neděli, abychom získali tři body proti Dukle. Ligové zápasy nejsou snadné a znovu budeme hrát s týmem, který má týden na přípravu. Nečekám žádné úlevy. Až potom se začneme dívat na Rigu.

Po neděli vás čeká další zápas hned ve středu, což je nezvyklé. Jak moc vám to narušuje režim?
Je to výzva, určitě. Zápasy jdou teď hodně rychle po sobě, dáme dokonce tři do sedmi dnů. Ale takhle teď náš kalendář prostě vypadá a nemůžeme si stěžovat. Jen ráno vstát, zregenerovat a připravit se na Duklu. Nepomáhá nám ani množství zápasů, tohle byl desátý zápas za měsíc a kousek, ještě tři zbývají před tím, než si někteří odpočinou a jiní odjedou reprezentovat. Ale proto jsme ve Spartě, abychom se s tím vypořádali.

Posily teď chodí týden co týden. Jak se s nimi pracuje, když mezi zápasy tolik netrénujete? Máte čas je poznat?
Moc ne a je to také výzva. Snažíme se čas využít na maximum a musím poděkovat i Lucasovi Babalolovi a Diarmuidu O’Carrollovi, kteří si kluky berou na video a snaží se do nich dostat náš styl hry, abychom je měli co nejrychleji tam, kde je chceme mít.

Co čekáte od záložníka Siverta Mannsverka?
Musí se o místo poprat s ostatními záložníky. Pochází z norské ligy, snažil se prosadit v Ajaxu, hrál i v Cardiffu, takže má spoustu zkušeností, které můžeme využít. Zapadne k nám fyzicky, defenzivně i takticky.

Jak se vám pracuje s tím, že máte na lavičce tolik kvalitních možností, jak hru ovlivnit?
Je to skvělé. Jak už jsem říkal, tým máme skvělý a pořád nejsme hotoví. Další změny chystáme. Teď máme trochu problémy se zraněnými obránci, ale doufám, že se dají do týdne dohromady, někteří snad už proti Dukle.

Jak je na tom Asger Sörensen?
Cítil bolest v lýtku, ale v tuhle chvíli je pořád brzo. Na konkrétní detaily si musíme ještě počkat.

