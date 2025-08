Spokojený Priske: Zlepšujeme se. Výkon se mi líbil. Birmančevič? Tohle od něj čekám

Do sálu vtrhnul s úsměvem. Už tradičně česky zahlásil: „Dobrý večer,“ aby po tiskové konferenci prohodil: „Čau kluci.“ Ještě předtím ale spokojeně hodnotil utkání (4:0), kterým Sparta otočila nepříznivý výsledek 1:2 z Kazachstánu.

Přitom ještě o půli pořád ztrácela.

Jak náročné bylo houževnatého soupeře prolomit?

Nebylo to vůbec snadné. Byli jsme pod tlakem, museli jsme útočit, ale zároveň zastavovat jejich rychlé přechody do útoku. Kluci vydrželi trpěliví, zůstávali na balonu a vyčkávali. Drželi se instrukcí, neznervózněli. Sice nám nepomohla rychlá branka, ale utkání jsme zvládli právě díky té trpělivosti a kvalitě, která byla jednoznačně na naší straně.

Poprvé se v základu ukázalo trio Birmančevič, Kuchta, Haraslín. Máte největší zbraň „své“ Sparty zpátky?

Zápas se jim povedl, vytvořili dostatek nebezpečných šancí a tvrdě pracovali dozadu. Byli první linií v presinku a tlaku, který jsme na soupeře vyvíjeli. I díky nim jsme v obraně obstáli. Birmančevič odehrál možná trochu víc minut, než jsme původně zamýšleli, ale popral se s tím dobře. Rád bych zmínil ještě Albiona Rrahmaniho, prosadil se podruhé za sebou. Je dobré, že máme v útoku takovou konkurenci.

Je to pro Birmančeviče další vzpruha?

Moc důležitá. Jako ostatní útočníci pro góly dýchá. Pro něj je důležitý gól, pro mě je jako pro trenéra důležitější, že pracuje. A velmi tvrdě. Tlačí se do šancí, je agresivní, pomáhá dozadu. Víme, že umí být nebezpečný. A přesně to prokázal. Viděli jsme ukázkovou kombinaci toho, co od něj čekám. A on si za tím jde.

Brian Priske slaví vítězství nad Aktobe.

Chvála míří také za Angelem Preciadem, který zapsal dvě asistence. Na jeho pozici ale září také Pavel Kadeřábek. Máte klíč, podle kterého je budete nasazovat?

Na to neexistuje správná odpověď. Prostě pocit před zápasem. Komu v tu chvíli věříme, že v naší hře udělá rozdíl. Potřebujeme kvalitu a potřebujeme jí hodně. To jste viděli s příchodem Ryneše, který je na rozdíl od Zeleného trochu jinak technicky vybavený. Potřebujeme vlastnit odlišné typy do rozdílných situací, abychom zůstali kvalitní. A já sám potřebuji tahle těžká rozhodnutí.

Zmínil jste nástup Ryneše. Co konkrétně jste jeho střídáním zamýšlel?

Přidat na ofenzivní kvalitě, rychlosti, síle a agresivitě při vstupu do pokutového území nebo centrech. Je to vcelku jednoduché.

Jak důležitá je udržená nula, která je první v ročníku?

Velmi. Nejen pro Petera Vindahla, ale taky pro obránce, kteří to zatím neměli jednoduché. Je důležitá pro styl, kterým se chceme prezentovat. Tedy silnou defenzivní strukturou, být neustále na míči, k čemuž potřebujeme dobře zachytávat soupeřovy přechody do útoku. V tom začínáme vnímat zlepšení, byť máme stále prostor pro další růst. Zejména proti silnějším soupeřům.

Jak nepříjemný bude další sok? Čeká vás opět daleký výlet, tentokrát do arménského Jerevanu.

Bude to další složitá výzva. Konferenční liga není o nic jednodušší než ostatní soutěže. Možná jsme jako klub v žebříčku výš než ostatní, ale pokud nebudeme stoprocentně připravení, jako třeba minulý týden, čekají nás problémy. Ale zvedáme se, postupně se zlepšujeme v principech, které by nás měly zdobit. Nicméně se vším respektem k Aktobe, tento dvojzápas jsme měli vyhrát, měli jsme postoupit. Měřítko by mělo být jinde, i proto je třeba se dál zlepšovat. Podat adekvátní výkon. A to se klukům povedlo.