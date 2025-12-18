ONLINE: Sparta - Aberdeen, čtyři změny v sestavě, hrají Eneme i Mannsverk

Sparta je aktuálně s 10 body šestá a teoreticky by jí mohla stačit i remíza, to pak ale bude muset spoléhat na souhru ostatních výsledků. V poslední hrací den se všechny zápasy Konferenční ligy hrají ve stejnou chvíli.
Přímo do osmifinále projde nejlepší osmička, dalších šestnáct týmů se utká v tzv. předkole play off a zbytek končí.
Trenér Brian Priske zvolil proti Aberdeenu následující sestavu: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Vydra – Kadeřábek, Eneme, Mannsverk, Zelený – Mercado, Rrahmani, Haraslín.
Proti nedělní lize s Libercem (2:2) jsou v sestavě Vydra, Ševínský, Kadeřábek a Mannsverk, další změnou je, že Zelený nenastupuje na pozici stopera ale na levém kraji. Na lavici zůstali Preciado, Ryneš a Kairinen, Martinec není na soupisce pro evropské poháry.
Sparťané naposledy zvládli dva venkovní zápasy v řadě – s Legií Varšava (1:0) a Universitateou Craiova (2:1). Teď chtějí vítěznou sérii udržet.
Proti Aberdeenu jsou papírovými favority. Skotský celek dosud získal pouhé dva body a nemá ani teoretickou šanci, že by postoupil do vyřazovací fáze. Venku navíc nevyhrál v posledních osmi pohárových zápasech.
Oba týmy se utkají vůbec poprvé. Aberdeen hrál z českých týmů v minulosti pouze s Olomoucí – v sezoně 2009/2010 jí ve 3. předkole Evropské ligy podlehl 1:5 a 0:3.
Jak si proti němu povede Sparta?
Vindahl – Ševínský, Sørensen, Vydra – Kadeřábek, Eneme, Mannsverk, Zelený – Mercado, Rrahmani, Haraslín (C).
Mitov – Dorrington, Milne, Knoester – Lobban, Aouchiche, Polvara, Shinnie (C) – Clarkson, Nisbet, Karlsson.
Surovčík, Rodriguez – Suchomel, Panák, Preciado, Kairinen, Sadílek, Milla, Kuol, Birmančević, Kuchta, Penxa.
Suman, Vitols – Devlin, Nilsen, Armstrong, Palaversa, Jensen, Gyamfi, Yengi, Milanović, Lazetić, Keskinen.
Rozhodčí: Šmajc – Gabrovec, Cerne (SVN)