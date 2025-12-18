Aberdeen hraje jako španělský tým, řekl Haraslín. Produktivita? Góly budou, slibuju

Autor:
  7:00
Když obdržel dotaz od jednoho ze skotských novinářů, chtěl odpovědět anglicky, v čemž mu ale velmi rychle zabránil Ondřej Kasík, ředitel klubové komunikace: „Slovensky odpověz, překladatelka to řekne anglicky lépe než ty,“ usmál se směrem na kapitána sparťanských fotbalistů Lukáše Haraslína.
Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, hovoří na tiskové konferenci před zápasem s...

Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, hovoří na tiskové konferenci před zápasem s Aberdeenem v Konferenční lize. | foto: ČTK

Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, a kouč Brian Priske na tiskové konferenci před...
Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, na tiskové konferenci před zápasem s Aberdeenem...
Trenér Brian Priske se usmívá na tiskové konferenci před zápasem Sparty s...
Trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem Sparty s Aberdeenem v...
5 fotografií

Na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním Konferenční ligy s Aberdeenem (výkop ve 21 hodin) panovala uvolněná atmosféra.

Sparta – Aberdeen

Čtvrtek od 21 hodin ONLINE

Spartu čeká poslední zápas podzimu a postup do vyřazovací fáze má jistý. Chce ale ideálně vyhrát, jelikož pokud se udrží mezi nejlepší osmičkou, půjde rovnou do osmifinále a ušetří si v únoru dva zápasy předkola play off.

„Samozřejmě, může nám to pomoct. Od začátku sezony jsme měli hodně zápasů, k tomu někteří jezdíme s reprezentací, což je náročné, zvlášť v kombinaci s pohárovými výjezdy. To neovlivníme, takový je fotbal, ale víme, do jaké pozice nás čtvrteční výhra může dostat a uděláme pro ni maximum,“ prohlásil devětadvacetiletý slovenský křídelník.

Proti Aberdeenu, který dosud nasbíral pouhé dva body, je Sparta jasným favoritem. Na druhou stranu – skotskému týmu o nic nejde, takže může hrát uvolněně, a navíc se očekává početná návštěva ostrovních fanoušků.

Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, na tiskové konferenci před zápasem s Aberdeenem v Konferenční lize.

„Když hrajeme doma, tak je pokaždé tlak na nás, jelikož vždy chceme vyhrát, tak to ve Spartě chodí. Teď hrajeme proti skotskému týmu a možná byste čekali, že budou hrát klasický ostrovní fotbal a nakopávat balony, ale když jsem je viděli na videu, působí spíš jako nějaký španělský tým,“ usmál se Haraslín. „Takže čekám dobrý zápas.“

Aby Sparta uspěla, musí zejména zlepšit finální fázi, která jí dělá problémy dlouhodobě. Zvlášť se to projevilo v nedělním utkání proti Liberci.

„Zejména od nás útočníků se očekávají góly, měli jsme hodně šancí, mně jednu výborně chytil gólman Koubek. Možná jindy by mi to tam padlo, ale měl jsem smůlu. Trenéři s námi pracují individuálně a snažíme se to zlepšit. Rozebíráme si zápasy i tréninky a udělali jsme pokrok oproti utkáním, kdy jsme těch šancí ani neměli tolik. Teď už je jenom proměnit,“ zdůraznil sparťanský kapitán.

Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers

O otázce produktivity mluvil o několik minut před ním i vedle sedící trenér Brian Priske. „Na tréninku tvrdě dřeme, tady Šulo už z toho musí být unavený,“ smál se. „Ale snažíme se zlepšit a můžu slíbit fanouškům, že děláme maximum, abychom začali dávat góly.“

„Koukáme na to pořád, ale když hrajeme každé tři dny, na střelecké tréninky nebylo tolik času. O to důležitější jsou pak videa. Ale když člověk kouká na jiné zápasy, přijde mi, že ostatní třeba v zahraničních soutěžích snad mají více prostoru než my. Jenže oni to umějí trefit z kroku, ale my se hrozně nadřeme. Ale slibuju vám, že začneme zase dávat góly,“ doplnil Haraslín.

A co na tréninku, aspoň tam to sparťanům padá?

Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, a kouč Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem s Aberdeenem v Konferenční lize.

„Ve středu jsem vystřelil třikrát a dvakrát to šlo do šibenice, takže ty kopačky ani nebudu mýt, nechám je na zápas a tam prostě zavřu oči,“ smál se Haraslín. „Ale obecně na tréninku nám to tam padá, jen v zápasech se pak trápíme.“

Dalším možným vysvětlením může být i určitá nesouhra, jelikož v útoku se pravidelně střídají Kuchta s Rrahmanim či Birmančevič s Mercadem. Právě Haraslín je jedinou stálicí, pokud je samozřejmě zdravý.

„To podle mě nemá vliv. Do závěrečné fáze se stejně dostáváme všichni, takže je to pokaždé jenom o střelci. I na tréninku zkoušíme různé varianty, abychom byli připravení na rotaci, takže o tom to není,“ zdůraznil sparťanský kapitán.

Jak se Pražanům bude střelecky dařit ve čtvrtek?

6. kolo

HŠK Zrinjski Mostar vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.87
  • 3.53
  • 4.05
Rayo Vallecano vs. KF Drita //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.15
  • 7.92
  • 15.40
RC Štrasburk vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.22
  • 6.88
  • 10.20
Šachtar Doněck vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.85
  • 3.54
  • 4.17
AC Sparta Praha vs. Aberdeen FC //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.19
  • 7.38
  • 15.10
Slovan Bratislava vs. BK Häcken //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 2.32
  • 3.61
  • 2.80
SK Sigma Olomouc vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 3.34
  • 2.79
  • 2.43
Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartan FC //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.81
  • 3.48
  • 4.45
Omonia Nikósie vs. Raków Čenstochová //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 2.68
  • 3.14
  • 2.67
Mohuč vs. Samsunspor //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.59
  • 4.28
  • 4.95
Kompletní los
5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 5 4 1 0 8:4 13
2. Šachtar DoněckŠachtar 5 4 0 1 10:5 12
3. Raków ČenstochováRaków 5 3 2 0 8:2 11
4. AEK AtényAEK Atény 5 3 1 1 11:5 10
5. SamsunsporSamsunspor 5 3 1 1 10:4 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 1 1 7:3 10
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
8. MohučMohuč 5 3 1 1 5:3 10
9. Crystal PalaceCrystal Palace 5 3 0 2 9:4 9
10. AEK LarnakaLarnaka 5 2 3 0 6:1 9
11. FiorentinaFiorentina 5 3 0 2 8:4 9
12. NK CeljeCelje 5 3 0 2 8:7 9
13. AZ AlkmaarAlkmaar 5 3 0 2 7:7 9
14. HNK RijekaRijeka 5 2 2 1 5:2 8
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 5 2 2 1 5:3 8
16. FC Lausanne-SportLausanne 5 2 2 1 5:3 8
17. Noah ArmavirFC Noah 5 2 2 1 6:5 8
18. Jagiellonia BělostokBělostok 5 2 2 1 5:4 8
19. KF DritaDrita 5 2 2 1 4:5 8
20. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7
21. Škendija TetovoŠkendija 5 2 1 2 4:4 7
22. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 2 1 2 6:7 7
23. Universitatea CraiovaU Craiova 5 2 1 2 4:5 7
24. Lincoln Red ImpsLincoln 5 2 1 2 6:11 7
25. Kuopion PalloseuraKuopio 5 1 3 1 4:3 6
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6
27. BreidablikBreidablik 5 1 2 2 5:8 5
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK HäckenHäcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia VaršavaLegia 5 1 0 4 4:7 3
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 5 1 0 4 4:9 3
32. Hamrun Spartan FCHamrun 5 1 0 4 3:8 3
33. Aberdeen FCAberdeen 5 0 2 3 3:11 2
34. Shelbourne FCShelbourne 5 0 1 4 0:7 1
35. Shamrock RoversShamrock 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 5 0 0 5 2:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

