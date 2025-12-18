Na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním Konferenční ligy s Aberdeenem (výkop ve 21 hodin) panovala uvolněná atmosféra.
Sparta – Aberdeen
Čtvrtek od 21 hodin ONLINE
Spartu čeká poslední zápas podzimu a postup do vyřazovací fáze má jistý. Chce ale ideálně vyhrát, jelikož pokud se udrží mezi nejlepší osmičkou, půjde rovnou do osmifinále a ušetří si v únoru dva zápasy předkola play off.
„Samozřejmě, může nám to pomoct. Od začátku sezony jsme měli hodně zápasů, k tomu někteří jezdíme s reprezentací, což je náročné, zvlášť v kombinaci s pohárovými výjezdy. To neovlivníme, takový je fotbal, ale víme, do jaké pozice nás čtvrteční výhra může dostat a uděláme pro ni maximum,“ prohlásil devětadvacetiletý slovenský křídelník.
Proti Aberdeenu, který dosud nasbíral pouhé dva body, je Sparta jasným favoritem. Na druhou stranu – skotskému týmu o nic nejde, takže může hrát uvolněně, a navíc se očekává početná návštěva ostrovních fanoušků.
„Když hrajeme doma, tak je pokaždé tlak na nás, jelikož vždy chceme vyhrát, tak to ve Spartě chodí. Teď hrajeme proti skotskému týmu a možná byste čekali, že budou hrát klasický ostrovní fotbal a nakopávat balony, ale když jsem je viděli na videu, působí spíš jako nějaký španělský tým,“ usmál se Haraslín. „Takže čekám dobrý zápas.“
Aby Sparta uspěla, musí zejména zlepšit finální fázi, která jí dělá problémy dlouhodobě. Zvlášť se to projevilo v nedělním utkání proti Liberci.
„Zejména od nás útočníků se očekávají góly, měli jsme hodně šancí, mně jednu výborně chytil gólman Koubek. Možná jindy by mi to tam padlo, ale měl jsem smůlu. Trenéři s námi pracují individuálně a snažíme se to zlepšit. Rozebíráme si zápasy i tréninky a udělali jsme pokrok oproti utkáním, kdy jsme těch šancí ani neměli tolik. Teď už je jenom proměnit,“ zdůraznil sparťanský kapitán.
Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers
O otázce produktivity mluvil o několik minut před ním i vedle sedící trenér Brian Priske. „Na tréninku tvrdě dřeme, tady Šulo už z toho musí být unavený,“ smál se. „Ale snažíme se zlepšit a můžu slíbit fanouškům, že děláme maximum, abychom začali dávat góly.“
„Koukáme na to pořád, ale když hrajeme každé tři dny, na střelecké tréninky nebylo tolik času. O to důležitější jsou pak videa. Ale když člověk kouká na jiné zápasy, přijde mi, že ostatní třeba v zahraničních soutěžích snad mají více prostoru než my. Jenže oni to umějí trefit z kroku, ale my se hrozně nadřeme. Ale slibuju vám, že začneme zase dávat góly,“ doplnil Haraslín.
A co na tréninku, aspoň tam to sparťanům padá?
„Ve středu jsem vystřelil třikrát a dvakrát to šlo do šibenice, takže ty kopačky ani nebudu mýt, nechám je na zápas a tam prostě zavřu oči,“ smál se Haraslín. „Ale obecně na tréninku nám to tam padá, jen v zápasech se pak trápíme.“
Dalším možným vysvětlením může být i určitá nesouhra, jelikož v útoku se pravidelně střídají Kuchta s Rrahmanim či Birmančevič s Mercadem. Právě Haraslín je jedinou stálicí, pokud je samozřejmě zdravý.
„To podle mě nemá vliv. Do závěrečné fáze se stejně dostáváme všichni, takže je to pokaždé jenom o střelci. I na tréninku zkoušíme různé varianty, abychom byli připravení na rotaci, takže o tom to není,“ zdůraznil sparťanský kapitán.
Jak se Pražanům bude střelecky dařit ve čtvrtek?