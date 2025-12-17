Spartu pod jeho vedením čeká ve čtvrtek od 21 hodin zápas Konferenční ligy proti Aberdeenu, kterým uzavře podzimní část sezony. Pokud zvítězí, bude mít jistý postup do osmifinále, čímž si v únoru ušetří dva zápasy předkola play off.
Sparta – Aberdeen
Čtvrtek od 21 hodin ONLINE
„Chceme podzim zakončit domácí výhrou a samozřejmě víme, že tři body zajistí lepší pozici v tabulce,“ upozornil Priske.
Pražanům by teoreticky mohl stačit i bod, výhra jim ovšem dodá jistotu. A také potřebné sebevědomí, jelikož v posledních týdnech se Spartě na Letné příliš nedařilo.
„Poslední zápasy doma byly náročné. Nenasbírali jsme v nich tolik bodů, kolik jsme chtěli, takže o to víc bychom měli fanouškům nadělit k Vánocům výhru,“ dodal kouč.
|
Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV
Co čekáte od Aberdeenu, kterému už o nic nejde, jelikož má pouhé dva body?
Bude to těžké. Hrají o čest, což není všechno, ale je to dost. Už odehráli několik dobrých zápasů v Konferenční lize a mohli mít klidně víc bodů. Mají dobrý herní styl, jejich systém a filozofie jsou hodně útočné, i když to platí spíš o domácích zápasech. Poté, co prohráli v Athénách vysoko 0:6, začali hrát defenzivněji, ale mají vepředu kvalitu.
Připravujete se na některého hráče speciálně?
Na tohle nerad odpovídám, zvlášť den před zápasem. Řekl jsem, že mají kvalitní tým, ale individuality zmiňovat nebudu. Radši je proberu s hráči v kabině. Některé hráče známe opravdu dobře, ale nechám si to v tuhle chvíli pro sebe.
Brian Priske o Angelu Preciadovi
„Sami vidíte, jak je skvělý dopředu, ale dozadu občas chybuje. Takový je fotbal, hráči dělají v každém zápase několik rozhodnutí a ne každé jim prostě vyjde. Ale pro mě je klíčové, že se chce zlepšovat,“ řekl sparťanský trenér.
Je pro vás výhra o to důležitější, že pokud postoupíte přímo od osmifinále, ušetříte si v únoru dva zápasy?
Ano, o tom není pochyb. Ve čtvrtek nás čeká 33. zápas během půl roku. Hrajeme prakticky pořád, měli jsme náročné zahraniční výjezdy, někde nám nepřálo počasí... Chci kluky pochválit, jak všechno zvládli. Samozřejmě některé výsledky mohly být lepší, ale i z toho důvodu je zápas s Aberdeenem strašně důležitý, abychom se dostali přímo do osmifinále a mohli se na začátku jara věnovat jenom lize.
Jste rádi, že máte po remíze s Libercem možnost tuhle ztrátu napravit a uzavřít podzim vítězně?
Ještě musíme počkat a uvidíme. Samozřejmě jsme o víkendu odehráli těžký zápas, výsledek se nekousal lehko. Předvedli jsme dobrý výkon a měli jsme podle mého názoru vyhrát, takže jsme byli zklamaní. Ale je fajn, že máme ještě jeden zápas před koncem podzimu, zvlášť takhle důležitý.
Po zápase s Libercem se řešila zejména špatná produktivita. Jak s tím pracujete?
Jedná se pro nás o výzvu posledních několika měsíců. Měli jsme dobrý začátek sezony ofenzivně, byli jsme produktivní, vytvářeli si šance, dávali góly. Pak jsme z nějakého důvodu začali mít problémy. Už jsem mluvil o tom, že proti Liberci jsme měli i notnou dávku smůly. Ale na tréninku dřeme, hráči už jsou z toho unavení. Snažíme se zlepšit a můžu vám slíbit, že děláme maximum, abychom začali dávat góly.
|
Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného
Jak je na tom Filip Panák? Od zápasu s Pardubicemi, kdy střídal v první půli, se na hřišti neukázal.
Nic s ním není. Každý den trénuje naplno, ale prostě jsem teď na jeho pozici vybral jiného hráče.
Na stoperu začal nastupovat Patrik Vydra, jenž se pak často vysouvá do zálohy. Jak moc vám svou aktivitou pomáhá?
Jsme díky tomu méně čitelní a lépe dokážeme rozjíždět útočné akce. Patrik má dovednosti, kterými dokáže soupeřům dělat problémy.
Proti Liberci ale nehrál, je fit? A co Santiago Eneme, který kvůli zranění po necelé hodině střídal?
Oba jsou připravení.