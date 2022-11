Důstojná premiéra Slovácka v Evropě. Nepropadli jsme, ocenil Svědík

„Byla to důstojná tečka za důstojným vystoupením ve skupině,“ prohodil trenér Martin Svědík po čtvrteční plichtě 1:1 v Bělehradu s Partizanem, kterou se Slovácko se soutěží loučilo.

Tři vítězství, tři remízy, čtyři porážky. Bilance, kterou Slovácko v letošních evropských pohárech včetně letní kvalifikace uhrálo, neurazí, ale ani neoslní. Přesto budí zasloužený respekt.

Fenerbahce Istanbul, AIK Stockholm, Partizan Bělehrad, 1. FC Köln a OGC Nice. Dohromady 73 ligových titulů a aglomerace čítající bezmála 20 milionů obyvatel. A proti klub z nejmenšího sídla české ligy, jehož největším úspěchem je květnový triumf v domácím poháru.

„Kromě prvního poločasu utkání v Nice, které nás přehrávalo a vytvářelo si šance, jsme v žádném zápase nepropadli,“ cenil si Svědík, jak jeho tým zvládl konfrontaci se soupeři zvučného jména, kteří do letoška ani netušili, že nějaké Uherské Hradiště existuje, natož kde leží a že se tam hraje fotbal.

Paradoxně právě letovisko na Azurovém pobřeží bylo 14. října dějištěm historické první výhry Slovácka v hlavní fázi evropských pohárů. V zápase, ve kterém mělo objektivně k vítězství asi nejdále.

Nešťastný stoper Vlastimil Daníček sklání hlavu, právě si do vlastní brány srazil střeli Sogiane Diopa a fotbalisté Nice se v pohárovém utkání radují.

Los Slovácku (ne)přál. Pouze v jeho skupině se sešly dva týmy z elitních pěti evropských lig. Oč byla atraktivnější, o to byla těžší. A ze všech osmi také jasně nejvyrovnanější. První Nice a poslední Slovácko dělily jen čtyři body.

„Byla to skvělá konfrontace se zahraničním fotbalem. Viděli jsme individuální a týmovou kvalitu, špičkové zázemí,“ shrnul Svědík.

I tak se s nimi dokázalo Slovácko v přímém střetu popasovat jako rovný s rovným.

„Nebyl zápas, ve kterém by nás mačkali. Všechny byly vyrovnané, rozhodovaly detaily, maličkosti,“ uznal Svědík.

Radost fotbalistů Slovácka po vítězné trefě Reinberka v utkání Konferenční ligy v Nice.

Drobnosti nakonec stály Slovácko naději na postup. Ještě teď ho pálí úvodní zápas ve skupině, ve kterém doma vedlo v poločase nad Partizanem hrajícím o desíti 2:0 a zachraňovalo v hektickém finiši alespoň remízu 3:3.

„Je škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce. Mohli jsme mít v začátku tři body,“ zmínil Svědík po utkání v Bělehradu znovu zářijový kolaps.

Jako by mužstvu sebral sebevědomí do zbývajících dvou střetnutí na svém hřišti.

Těžkopádnost v ofenzivě v domácích zápasech ostře kontrastovala se samozřejmou lehkostí, s jakou se uvolněně hrající Slovácko dostávalo do gólových příležitostí v Kölnu (2:4), Nice (2:1) i v Bělehradu (1:1).

Trenér Martin Svědík ze Slovácka udílí pokyny během utrkání Konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem.

„V určitých pasážích jsme hráli velmi dobře. Je škoda, že jsme měli výpadky, kdy jsme si nechali dát gól. I proto jsme skončili ve skupině poslední,“ uvedl Svědík.

I tak Slovácko udělalo v ostré evropské konkurenci dojem. Francouzská média vyzdvihla životní výkon brankáře Filipa Nguyena v Nice, srbská zase ocenila bojovnou Svědíkovu partu, která Partizanu „nedarovala“ sázkaři očekávané povinné vítězství.

„Pro všechny je to obrovská škola a zkušenost. Doufám, že nám to pomůže do budoucna při další účasti v pohárech,“ přál si nejen Svědík, který se chystá na postupnou generační obměnu stárnoucího mužstva. „Bude nutná,“ vnímá, že kariéra Kadlece nebo Petržely se chýlí ke konci.

Byť obdivuhodně vzdorují času, náročný kolotoč dvou zápasů týdně už pro ně není. Stejně jako pro další třicátníky. V Hradišti si připravují jejich nástupce. Šanci v Konferenční lize chytil slovenský univerzál Tomič (23 let), roli ofenzivního tahouna by mohl jednou převzít Kohút (22), který zazářil v Bělehradu.

„Někteří hráči se dostali na svůj vrchol a je potřeba, aby se tam udrželi co nejdéle. Důležitá bude adaptace nových hráčů,“ řekl Svědík.

Jen tak se může Slovácko vrátit do Evropy a zúročit letošní zkušenosti.