Trpišovský: Co mělo ruce, nohy a plíce, muselo hrát. O to víc si výhry vážím

Z různých důvodů – zranění, viróza či prostá absence na pohárové soupisce – kouč musel nasadit hodně kombinovanou sestavu.

Nemohl využít Bořila, Oscara, Filu, Hovorku, Hromadu, Juráska, Kačarabu, Lingra, Provoda, Schranze, Ševčíka... Masopust byl nachystaný jen na část duelu.

Proto slávistický trenér improvizoval a nebál se hodit do vody šestnáctiletá dvojčata Pudilovy. „Jsme rádi za to, jak to zvládli, a pomohli nám ve složité personální situaci,“ pokračoval Trpišovský.

„Co mělo ruce, nohy a plíce, muselo do zápasu.“

Je vítězství, navíc vysoké, o to cennější?

Ano, v tomto kontextu samozřejmě je. Potýkáme se s virózou, která skáče z jednoho na druhého. Na některých hráčích bylo na konci zápasu vidět vyčerpání. Mohli jsme dát víc gólů, v ofenzivě jsme přitom působili velmi dobře, ale spousta absencí ovlivnila organizaci hry a některé defenzivní návyky. Jsem každopádně rád, že jsme to takhle zvládli, některé individuální výkony byly nadstandardní, třeba zadní čtyřka. Stopeři hráli famózně.

Nigerijský talent Yira Sor dal znovu dva góly? Jaký je jeho potenciál?

Netroufám si odhadnout, ale asi někde hodně vysoko. Evropský fotbal mu sedí víc než liga, v Česku mu nevyhovují terény, někdy i soupeř. Zvyká si na spoustu věcí, využíváme ho na jiném postu, než byl zvyklý, a po takových výkonech bývá dost vyřízený. Když si ho představím kondičně v topu, zvyklého na tým a chápajícího jeho principy hry, tak je to hráč, který daleko přesahuje český fotbal, to je jasné.

I na LASK platila jeho rychlost. Branek mohl dát i víc.

Absolutní rychlost má skvělou, ale říká, že ještě nebyl na svém maximu. Výjimečnější má startovní rychlost, první tři, čtyři, pět kroků. K tomu ještě jak v absolutní rychlosti ovládá balon, tohle spojení dělá hodně hráčům problémy. Yira je zajímavý, uvidíme, kde se to zastaví.

Bylo vidět, že soupeř měl potíže s náběhy vašich dynamických hráčů za obranu. Součást plánu?

LASK má své přednosti, charakterstiku hry. Ale mysleli jsme si, že nahoře na ofsajdové hraně budeme mít rychlostní převahu. Nahrává tomu i to, že LASK často presuje nahoře v hodně hráčích. Takže ano, chtěli jsme se prosadit dlouhými míči do náběhů.

Součástí ofenzivy byli i bratři Pudilové. Nejdřív hrál z dvojčat Adam, pak Miloš. Co vedlo k jejich nasazení?

Bylo to trošku vynucené, původně na tomto postu měl nastoupit Schranz. Chtěli jsme ale zachovat typologii té pozice, mít na křídle dynamického hráče s častými náběhy za obranu. Proto jsme vsadili na Adama. I z důvodu, že Masopust by ještě nedal celý zápas. Pak jsme nasadili i bráchu Miloše, aby jim to nebylo líto. Oba to na svůj věk zvládli skvěle, máme v nich do budoucna velký potenciál.

Ještě jednou k sestavě. Skládali jste ji s ohledem na nedělní ligu v Liberci? Šetřili jste někoho? Stihne se někdo z marodů dát do pořádku?

Možná bychom rádi někoho pošetřili, ale nebyla příležitost. Takhle jsme kalkulovat nemohli. Ale třeba nasazení Holeše na stopera bylo dané typologií lineckého útočníka, ale i z důvodu, aby se na středu zálohy tolik nevydal. V obraně pošetřil trochu energie. Jinak ale moc hráčů na neděli do plusu nebude, hlavně doufáme, že už nikdo nevypadne. Kvůli střevní viróze máme mimo i některé lidi z realizáku.

Bude obtížné hráče udržet nohama na zemi? Jste blízko postupu do čtvrtfinále.

Myslím, že nás z toho hned v neděli vyléčí terén. Musíme se držet na zemi, koncentrovat se. Musíme i vnímat nedostatky, které máme. Navíc...

Ano?

LASK je doma daleko silnější a sebevědomější, zápasy jsou hodně nepříjemné kvůli standardkám a dlouhým autům. Výsledek nám nahrává, mělo by nám to vyhovovat, protože LASK bude muset dotahovat a tudíž hrát otevřeněji. Nicméně i v Praze ukázal v některých pasážích sílu v rychlých kombinacích na křídlech, nebylo to jednoduché. Fyzicky jsou na tom také skvěle. Odveta bude ještě hodně těžká.