Nebyl to pěkný zápas, ale hlavní je postup, řekl Priske. Před hráči smeknul

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Děkovačku s fanoušky zahájil mocným hecováním, aby probudil i ty, kterým se úplně slavit nechtělo. I přes porážku 0:1 a mátožný výkon sparťané postoupili. A kouč Brian Priske věděl, že musel v určitý moment od pohledného fotbalu ustoupit. „Chápu, pokud se někdo cítí hořkosladce. Sice za tenhle zápas nedostaneme žádnou trofej, ale hlavní cíl jsme splnili,“ zdůraznil na tiskové konferenci po odvetě závěrečného předkola Konferenční ligy v Rize.
Trenér Brian Priske slaví triumf v prvním zápase proti Rize.

Trenér Brian Priske slaví triumf v prvním zápase proti Rize. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Eliška Sonntagová svým pokutovým kopem rozhodla o postupu Sparty.
Albion Rrahmani odehrává míč před dotírajícím Tonisevsem z Rigy.
Lukáš Haraslín proti Rize.
Matěj Ryneš se otáčí za Ahmedem Ankrahem z Rigy.
Sparta zakončila předkola evropských pohárů stejně, jako do nich vstoupila. Porážkou o gól načala pouť v kazachstánském Aktobe, postup doklepla v lotyšské Rize. Přitom si z Letné přivezla pohdolný dvoubrankový náskok.

„Nebyl to pěkný zápas. Vůbec ne. Hlavním cílem byl postup a hráčům patří obrovský respekt. Nepodařilo se jim to skrz pohledný fotbal, ale zvládli se dostat dál, takže jim patří velká pochvala,“ líčil Priske.

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Co pro vás postup do základní fáze Konferenční ligy znamená?
Jsem opravdu spokojený, cítím hrdost. Na hráče, na klub, že hrajeme v Evropě, což je pro nás klíčové. Zaprvé kvůli financím a za druhé proto, že stavíme tým, který je schopný hrát dvakrát týdně. Zároveň vzroste jeho hodnota. A fajn je to i pro fanoušky, kteří teď dostanou šest dalších kvalitních zápasů.

Jaké rozhodnutí bylo nejtěžší? Na které jste pyšný?
Těch bylo nespočet. Cokoli, co jsme konzultovali s asistenty, jestli změnit formaci, jestli střídat toho, nebo onoho. Je těžké hrát proti takovému týmu, který je skvělý v nakopávaných balonech. Všechno je o tvrdých soubojích, což je sice podobné jako v české lize, ale tady bylo všechno docela extrémní. Řešili jsme nasazení Zeleného, jestli ho do takhle tvrdého zápasu posílat, a také Mannsverka, který hrál poprvé. Těch malých rozhodnutí bylo spousta, ale nakonec si s tím kluci poradili, byli skvělí. V soubojích například zmíněný Zelený, Uchenna nebo Patrik Vydra.

Sparťan Jaroslav Zelený padá po souboji s Diopem z Rigy.

A co přístup útočné trojice?
V něčem jsme byli spokojení, jinde by to chtělo přidat. Ale nezlobím se, protože Riga hodně rotovala a když mohla, naprala dopředu dlouhý nákop, takže to s napadáním měli složité. Máme určitě vyšší požadavky, ale tentokrát na ně nemůžu být zlý. Konferenční liga je skutečně náročná.

Budete chválit Siverta Mannsverka?
Upřímně předvedl dobrý výkon, dobrých šedesát minut. Nasadili jsme ho proto, že jsme chtěli být kompaktní na míči, klidnější a schopní otáčet hru. Po prvních třiceti minutách jsme trochu ztratili tempo, poslední část prvního poločasu už tak dobrá nebyla. Do té doby jsme ale cirkulaci balonu měli dobrou.

Vystřídal ho Santiago Eneme. Proč doteď nedostával tolik příležitostí?
Protože cítím, že ostatní nám v dané chvíli pomůžou víc. Santi je dobrý hráč, adaptuje se postupně na náš styl. A zápas proti Rize ukázal, že potřebujeme záložníky s dobrou kontrolou balonu, kteří jsou schopní si ho prvním dotekem posunout do útoku.

Albion Rrahmani odehrává míč před dotírajícím Tonisevsem z Rigy.

Souhlasíte, že vás podržel brankář Vindahl?
Je to dobrý gólman a já mu věřím. Ukázal, že si to zaslouží. Občas dělá špatná rozhodnutí jako všichni hráči, ale to je normální.

Chápete některé fanoušky, že se po utkání tolik neradovali?
Beru to. Pro fanoušky, kteří za námi cestují, mám jen obrovský respekt. Nejsme ani trochu blízko té laťce, kterou jsme nastavili loni postupem do Ligy mistrů. Víme to, ale my se tam dostaneme. Je potřeba si přiznat, že tam prostě pořád nejsme. Tentokrát šlo hlavně o postup. Až budeme ročník vyhodnocovat, samozřejmě na to přijde řeč, ale ne teď. Byl bych samozřejmě rád, kdybychom dominovali a předvedli skvělý výkon, ale vidíte sami i v Lize mistrů, že předkola nejsou snadná. Co si musí říkat takový Celtic, který nezvládl penalty v Kazachstánu.

Přijde vám vhod reprezentační přestávka, která následuje po nedělním zápase se Zlínem?
Stoprocentně, to vám garantuji. V neděli budeme hrát třináctý zápas a to je extrémní. Tři zápasy za sedm dní takhle často za sebou nejsou normální. Tedy teď už se to stalo normou, ale chci tím říct, že o to víc jsem rád. Neměli jsme nejlepší přípravu kvůli navrátilcům z reprezentací, zraněním i nedostatku času. Proto jsem na kluky pyšný, protože makají jako zvířata. Vyhráli devět zápasů za sebou, postoupili do základní fáze, letěli do Kazachstánu i Arménie, udrželi si kvalitní výkony i v lize. Chtěl bych před nimi smeknout.

