Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

Dominik Duffek
  17:44
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Od nedělního utkání s Duklou sice pár desítek hodin uplynulo, novinky ohledně čerstvě zraněných sparťanských fotbalistů však stále žádné. „Můžu vám prozradit jen to, že s námi nejsou a očekávám, že nebudou připravení ani v neděli,“ pokrčil rameny kouč Brian Priske před odvetou závěrečného předkola fotbalové Konferenční ligy v Rize.
Sparťanský trenér Brian Priske

Sparťanský trenér Brian Priske | foto: MAFRA

Hala s umělou trávou vedle stadionu Rigy FC.
Část moderního tiskového sálu v Rize.
Sedadla v tiskovém středisku v Rize.
Hala s umělou trávou vedle stadionu Rigy FC.
9 fotografií

Chvíli předtím zasedl do šedého koženého křesla, které jako by někdo odmontoval z nabušeného závoďáku. Novináři naproti zase okusili sedačky, které znáte z multikin. I s držákem na pití.

Když sparťanský trenér vcházel, na svěřence Patrika Vydru mrkl a cosi prohodil, aby poukázal na moderní vybavení tiskového centra. To je součástí velké plechové haly, která tvarem připomíná holešovickou hokejovou arénu v Praze. Jen tahle má umělý travnatý povrch.

Kousek vedle na přilehlém stadionu pro osm tisíc diváků pak sparťané trénovali.

Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?

„Hřiště vypadá velice dobře. Jsou to o dost lepší podmínky. Určitě pozitivní změna oproti Arménii a Kazachstánu. Neprší, nepálí slunce ani nefouká vítr,“ usmál se Priske.

Co od odvety očekáváte?
Další těžký zápas. Už víme, jak dobrý protivník proti nám stojí. S individuální kvalitou, kterou umí zápas ztížit. Doufám, že jsme se já, realizační tým i hráči z úvodního utkání poučili víc než soupeř. Umějí být nepříjemní, hrát fotbal v rychlosti, intenzivně a tvrdě. Určitě náš nedělní ligový duel s Duklou sledovali z gauče a budou dobře připravení.

Nakolik špatná je situace na postech stoperů? Máte připravený plán B, že se někdo další zraní?
Pokaždé je potřeba mít záložní plán, někdy i C nebo D. V neděli jsme měli smůlu, protože vypadli rovnou tři hráči, z minula je navíc mimo Sörensen. Jako trenér musím přemýšlet trochu za roh a připravovat si různé možnosti. Přizpůsobit se situaci. Proto jsem chválil tým za Duklu, kde jsme měnili pozice i rozestavení. To přesně potřebujeme vidět. Fotbal je nepředvídatelný, snažíme se ho sice vyčíslit, ale nejde to. V zápase činíte tolik rozhodnutí, že následky neovlivníte.

Trénink sparťanských fotbalistů před odvetou s Rigou FC.
Předzápasový trénink sparťanských fotbalistů před odvetou 4. předkola...

Jaký je plán s uzdravenými obránci Zeleným a Panákem? Zvládnou celý zápas?
Nemyslím si. Jsou tady proto, aby nám pomohli, ale jestli to bude od začátku, nebo až v průběhu, uvidíme. Jsou připravení, aby odvedli maximum toho, co mohou.

Dva hráči naposledy vypadli kvůli svalovým problémům. Už víte, jestli mají společnou příčinu?
Možná ano, ale těžko říct. Jediné, co stoprocentně vím, že je to cena za hraní fotbalu. Tohle je zápas číslo dvanáct a pro hráče to bohužel není fér, ale musejí pořád odvádět top výkony. Víme, že Ševínský šel až na hranu svých tělesných možností. Tak to prostě je. Nevíte, kdy to přijde. Snažíme se kluky neustále monitorovat, starat se o ně, jenže tenhle sport je zatraceně náročný. Fyzicky i mentálně. Věřte mi.

Jak důležité pro klub je, aby se kvalifikoval do základní fáze?
Nesmírně. Musíme se tam dostat, protože evropský fotbal je pro chod klubu zásadní. Nejen finančně, protože v Konferenční lize se nehrajeme o tolik, co v minulých letech v ostatních dvou soutěžích. Ale i tahle je skvělá. Hráči se ukážou na větším pódiu, vzroste jejich hodnota, což je důležité. A my stavíme tým, který hodně zápasů zvládne. Uděláme pro postup všechno.

Zatím máte devět výher v řadě. Jaká je v týmu nálada?
Dobrá, určitě. Kluci se poslední týdny hodně snažili, nabrali sebevědomí a jistotu. Ještě nejsme úplně vyladění, ale jdeme tomu postupně naproti. Taková série výrazně zrychlí proces tvorby vítězného týmu a mentality. Kluci tvrdě makají, jsou plně soustředění. Výsledky jdou za nimi a jejich prací. Ale pořád to nebudou mít jednoduché.

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Navštívili jste třetí zemi za měsíc. Po Kazachstánu a Arménii ještě Lotyšsko, což je kulturně zase něco úplně jiného. Jak zajímavé to je?
To je jedna z pozitivních věcí na fotbale, že máme privilegium navštívit i země, kam bychom jinak asi nezamířili. Nevím, jestli bych jinak jen tak cestoval třeba do Arménie. Jsou to skvělé zkušenosti, odlišné kultury, fotbalové přístupy. Proto jsem nadšený, když můžu mluvit s jinými trenéry a vyměňovat si zkušenosti z jiných prostředí. A v Rize už jsem nějakou dobu nebyl, takže je to parádní.

Před odvetou v Jerevanu jste říkal, že nejste dobrý v bránění výsledků. V čem jste se z minulé venkovní odvety poučil?
Máte dobrou paměť. Pokaždé se z něčeho poučíme. Doufám, že já i realizační tým s hráči se poučili hlavně z minulého týdne, protože kvalitu Rigy jsme všichni pocítili. Jestli u někoho neměli respekt předtím, tak teď už ho určitě mají. Zápas nám zkomplikovali a můžeme být rádi, že Rrahmani vstřelil druhý gól, který nám tady hodně pomůže. Teď to musíme ukončit.

Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

