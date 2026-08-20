ONLINE: Rangers - Jablonec, hosté chtějí prodloužit vítěznou sérii, ale čelí favoritovi

Jablonec má na startu sezony skvělou formu. Sice prohrál ve Varaždínu, ale pak chorvatskému soupeři porážku vrátil, v třetím předkole dvakrát zdolal FC Riga a v domácí nejvyšší soutěži vyhrál všechny tři utkání proti Olomouci, v Pardubicích a proti Slovácku. Víkendový zápas na Bohemians si kvůli pohárům odložil.
Jablonec hraje poháry po pěti letech. Do kvalifikace Konferenční ligy se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže dostal administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
Rangers vyhráli šest z dosavadních sedmi domácích pohárových zápasů s českými soupeři. Jedinou porážku utrpěli v roce 2021 v osmifinále Evropské ligy při vyřazení se Slavií.
Pandur – Sterling, Makhanya, Fernandez, Penrice – Dragojević, Neil (C) – Yokota, Chukwuani, Gassama – Naderi.
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Suchan, Polidar – Jawo.
Kelly – McCrorie, Shankland, Barron, Aasgaard, Devlin, Cameron, Nedeljković, Miovski, Raskin, McCausland, Curtis.
Mihelak – Zorvan, Růsek, Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Vecheta, Novák.
Rozhodčí: Barbu – Bucsi, Grigoriu (vš. ROU)Přejít na online reportáž