Zdražování plynu, není AdBlue a VAR v Evropě. Kam se svět řítí? perlil Rada

„Musím smeknout před hráči, že těch posledních třicet minut ze sebe vyždímali takovou fotbalovost. Měli jsme spoustu šancí. Musím jim poděkovat za výkon, za to, jak se zvedli. Za stavu 0:2 je to těžké. V evropských pohárech se dostat na 2:2 a ještě sahat po vítězství...,“ chválil Rada před kamerami televize Sport 1.



V Dánsku se věci nevyvíjely dobře. Do kabin se šlo za stavu 0:0, jenže hned zkraje druhé půle hosté inkasovali. „Koncentrovali jsme se i na vstup do druhého poločasu, ale běží 46. minuta a my zase dostaneme úplně zbytečnou branku. Krve by se člověk ve mně nedořezal,“ cituje jabloneckého trenéra klubový web.

A nedlouho poté si srazil míč do vlastní sítě Kubista. „Prohrávat o dva góly, to bylo složité. Bál jsem se, abychom to neotevřeli, tam jsem měl trochu strach. Hráči už neměli co ztratit, šli do rizika. Zmátořili jsme se, našli jsme v sobě sílu, vybičovali jsme se. Začali jsme hrát a bylo nás plné hřiště. Domácí střídali a asi si mysleli, že to mají pod kontrolou,“ přemítal.

Střídající Čvančara, který dal v domácím zápase Randers (2:2) oba góly, krátce po příchodu snížil a bod vystřelil Kratochvíl po nahrávce za obranu od zkušeného čtyřicátníka Hübschmana. „On umí dát v těžké situaci dobrý balon. Už jsem ho chtěl střídat, ale Tom se do toho znova dostal. Jsem rád, že jsem ho nechal na hřišti,“ uznal Rada.

Ještě za stavu 1:2 rozhodčí Grinfeeld přehlédl ve vápně Randers ruku Marxena. Na zápasech Konferenční ligy VAR není, proto nebylo možné situaci přezkoumat a nařídit penaltu.



„Jestli máme VAR v ligových soutěžích, ale ne na evropské scéně, tak mi to hlava nebere. Ať se na mě někdo zlobí, nebo ne,“ nechápal Rada. „Nevím, kam to spěje, kam se svět řítí. Covid, všechno... Zdražení plynu, není AdBlue, plus tohle. Trochu mě to zaráží.“

Jablonec sice nevyhrál už osmé utkání v řadě, přesto byl Rada spokojený. „Jsem rád, že žijeme a držíme druhé místo ve skupině. Hráče budu teď motivovat, aby to nepustili. Jsou tam renomované týmy. My hrajeme za český fotbal a za koeficient,“ řekl.



Jeho svěřenci se za tři týdny utkají v domácí odvetě s nizozemským Alkmaarem, kterému podlehli 0:1.