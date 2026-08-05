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Souboj případných soupeřů Hradce, Panathinaikos remizoval s CSKA 1948 Sofia

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  22:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Panathinaikos Atény remizoval v úvodním utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy s CSKA 1948 Sofia 1:1. Postupující tým by mohl narazit na Hradec Králové v případě vypadnutí východočeského klubu s Besiktasem Istanbul ve 3. předkole Evropské ligy.

V pohárech zkušenější Panathinaikos nedokázal využít výhodu domácího prostředí. Jagušič mu sice v prvním poločase zajistil vedení, o deset minut později ale vyrovnal Rusev. Druhý poločas domácí odehráli ve velké křeči. Největší šanci měl v závěru sofijský Gaševič, který nastřelil břevno.

Úvodní zápasy 4. předkola jsou na programu 20. srpna, odvety pak o týden později. Hradec Králové by začal dvojutkání venku.

Fenerbahce porazilo v úvodním duelu Graz a je blíže možnému střetnutí se Spartou

Východočeši by si mohli připomenout historický duel z roku 1960, kdy v prvním kole Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) vyřadili právě Panathinaikos. Čtvrtý tým posledního ročníku řecké ligy je v pohárech častým soupeřem českých klubů. Letos v únoru v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy vyřadil na penalty Plzeň.

Klub CSKA 1948 Sofia založili v roce 2016 nespokojení fanoušci CSKA Sofia. V sezoně 2019/20 postoupil do první bulharské ligy. V posledním ročníku nejvyšší soutěže skončil druhý.

Konferenční liga
3. předkolo 5. 8. 2026 20:30
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : CSKA 1948 CSKA 1948 1:1 (1:1)
Góly:
21. Jagušić
Góly:
31. Rusev
Sestavy:
Iñaki Peña – Tsapras (85. Katris), de Vrij (C), van Drongelen, Kiriakopoulos – Chirivella, Jagušić (85. Kontouris), É. Camara (67. Gnezda Čerin) – Pellistri (60. Taborda), Rastoder, Andino (67. Zarúrí).
Sestavy:
Marinov – Medina, Hoffmann, Dvali (C), Gašević – Maciel, Cuéllar (73. Franco), Zamzámí, Rusev – Meyer – Iljev (67. M. Diallo).
Náhradníci:
Chaves, Kotsaris – Túba, Kyriopoulos, Biniaris.
Náhradníci:
Šejtanov, Božev – Parchomenko, Strinski, Sultání, Bojčev, Sobrero, Krebs, Vitanov, Grivić.
Žluté karty:
69. Tsapras
Žluté karty:
51. Cuéllar

Rozhodčí: Marchetti – Bahri, Vecchi (ITA)

Počet diváků: 17929

Konferenční liga
3. předkolo 5. 8. 2026 19:00
Brann Bergen Brann Bergen : Apollon Limassol Apollon Limassol 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
22. Ožbolt
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve, Pallesen (C), Pedersen, Soltvedt – Ingason (68. Wassberg), Sørensen, Gudmundsson (86. Finne) – Eriksen, Holm (68. Magnússon), Castro.
Sestavy:
Kühn – Gaspar, Konomis (57. Aiwu), Kvída, Malekkidis (C) – Ljubic, Weissbeck (75. Rodrigues), Brown – Escriche (86. Balogiannis), Ožbolt (75. Duodu), Brandon (86. Zinonos).
Náhradníci:
Nilsen, Hellesøy – Diop, Finne, Dragsnes, Magnússon, Wassberg, Matondo, Haaland.
Náhradníci:
Leeuwenburgh – Aiwu, Rodrigues, Andreou, Duodu, Athanasiou, Zinonos, Spoljaric, Shikkis, Balogiannis, Rotis.
Žluté karty:
47. Castro, 90+2. Eriksen
Žluté karty:
45. Ožbolt, 78. Kühn

Rozhodčí: D. Kos – B. Heinig, A. Zakrzewski (všichni POL)

Počet diváků: 12750

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. předkolo

Kuopion Palloseura vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 3.45
  • 3.42
  • 2.06
Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.04
  • 3.19
  • 3.79
Jagiellonia Bělostok vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.97
  • 3.26
  • 2.36
Red Bull Salcburk vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.52
  • 4.28
  • 5.70
FC Hradec Králové vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 3.96
  • 3.64
  • 1.94
KKS Lech Poznaň vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.17
  • 7.32
  • 14.20
Lincoln Red Imps vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 5.47
  • 4.29
  • 1.54
PAOK Soluň vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:45
  • 1.67
  • 3.73
  • 5.04
FC Thun vs. Víkingur Reykjavík //www.idnes.cz/sport
6.8. 20:00
  • 1.45
  • 4.70
  • 6.12
Benfica Lisabon vs. Heart of Midlothian FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 21:00
  • 1.10
  • 10.10
  • 20.50
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

2. předkolo

Kompletní los

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Souboj případných soupeřů Hradce, Panathinaikos remizoval s CSKA 1948 Sofia

ilustrační snímek

Panathinaikos Atény remizoval v úvodním utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy s CSKA 1948 Sofia 1:1. Postupující tým by mohl narazit na Hradec Králové v případě vypadnutí východočeského klubu...

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