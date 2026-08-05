Souboj případných soupeřů Hradce, Panathinaikos remizoval s CSKA 1948 Sofia

V pohárech zkušenější Panathinaikos nedokázal využít výhodu domácího prostředí. Jagušič mu sice v prvním poločase zajistil vedení, o deset minut později ale vyrovnal Rusev. Druhý poločas domácí odehráli ve velké křeči. Největší šanci měl v závěru sofijský Gaševič, který nastřelil břevno.
Úvodní zápasy 4. předkola jsou na programu 20. srpna, odvety pak o týden později. Hradec Králové by začal dvojutkání venku.
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Fenerbahce porazilo v úvodním duelu Graz a je blíže možnému střetnutí se Spartou
Východočeši by si mohli připomenout historický duel z roku 1960, kdy v prvním kole Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) vyřadili právě Panathinaikos. Čtvrtý tým posledního ročníku řecké ligy je v pohárech častým soupeřem českých klubů. Letos v únoru v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy vyřadil na penalty Plzeň.
Klub CSKA 1948 Sofia založili v roce 2016 nespokojení fanoušci CSKA Sofia. V sezoně 2019/20 postoupil do první bulharské ligy. V posledním ročníku nejvyšší soutěže skončil druhý.
21. Jagušić
31. Rusev
Iñaki Peña – Tsapras (85. Katris), de Vrij (C), van Drongelen, Kiriakopoulos – Chirivella, Jagušić (85. Kontouris), É. Camara (67. Gnezda Čerin) – Pellistri (60. Taborda), Rastoder, Andino (67. Zarúrí).
Marinov – Medina, Hoffmann, Dvali (C), Gašević – Maciel, Cuéllar (73. Franco), Zamzámí, Rusev – Meyer – Iljev (67. M. Diallo).
Chaves, Kotsaris – Túba, Kyriopoulos, Biniaris.
Šejtanov, Božev – Parchomenko, Strinski, Sultání, Bojčev, Sobrero, Krebs, Vitanov, Grivić.
69. Tsapras
51. Cuéllar
Rozhodčí: Marchetti – Bahri, Vecchi (ITA)
Počet diváků: 17929
22. Ožbolt
Dyngeland – De Roeve, Pallesen (C), Pedersen, Soltvedt – Ingason (68. Wassberg), Sørensen, Gudmundsson (86. Finne) – Eriksen, Holm (68. Magnússon), Castro.
Kühn – Gaspar, Konomis (57. Aiwu), Kvída, Malekkidis (C) – Ljubic, Weissbeck (75. Rodrigues), Brown – Escriche (86. Balogiannis), Ožbolt (75. Duodu), Brandon (86. Zinonos).
Nilsen, Hellesøy – Diop, Finne, Dragsnes, Magnússon, Wassberg, Matondo, Haaland.
Leeuwenburgh – Aiwu, Rodrigues, Andreou, Duodu, Athanasiou, Zinonos, Spoljaric, Shikkis, Balogiannis, Rotis.
47. Castro, 90+2. Eriksen
45. Ožbolt, 78. Kühn
Rozhodčí: D. Kos – B. Heinig, A. Zakrzewski (všichni POL)
Počet diváků: 12750