Olomouc se dozví soupeře v play off Konferenční ligy, Sparty se los ještě netýká

Bude se totiž losovat pouze předkolo play off – týmy na 9. až 24. místě se dozví, na koho z možné dvojice soupeřů narazí. První zápasy se odehrají 19. února, odvety pak 26. února. Olomouc začne doma.
Kompletní los vyřazovací fáze je pak na programu až 27. února a ten už se bude týkat i Sparty, která skončila čtvrtá.
Soupeři českých týmů v pohárovém play off
Olomouc (předkolo play off):
Sparta* (osmifinále):
*konkrétního soupeře se dozví až na konci února
To Sigma si postup výrazně zkomplikovala.
Po čtyřech kolech měla sedm bodů, jenže zbývající dvě utkání prohrála a nakonec prošla dál s obrovským štěstím doslova na poslední chvíli.
Doma nestačila na Lech Poznaň (1:2), ale přesto se držela na 24. příčce. Jenže Zrinjski Mostar srovnal v nastavení s Rapidem Vídeň (1:1), což Olomouc odsunulo mimo postupová místa.
Díky penaltě v řeckých Aténách, která přišla až v 15. minutě nastavení, se však vrátila zpět na 24. Tamní AEK totiž výhrou 3:2 nad Craiovou odsunul svého soupeře na 25. místo právě za Olomouc.
Ta se tak může těšit na vyřazovací fázi. Na koho narazí?
Papírově silnější variantou je anglický Crystal Palace. Loňský vítěz FA Cupu a poté i anglického superpoháru patří k největším favoritům na celkový triumf v soutěži.
Jedna penalta a koeficient si oddechl. Kdo ho může ohrozit? Poláci pokračují v jízdě
Umístění v nejlepší osmičce však týmu z jihu Londýna uteklo kvůli remíze s finským KuPS (2:2) v posledním kole a viditelně se na něm podepisuje náročný program v kombinaci s úzkým kádrem – v domácí soutěži klesl až na třinácté místo. Evropské poháry hraje poprvé.
O bod před Crystal Palace skončilo v základní části švýcarské Lausanne. Tomu se v domácí soutěži také příliš nedaří a je až sedmé (z 12 týmů), a tak se chce vyšvihnout v pohárech. Z českých týmů týmů dosud narazilo pouze na Spartu – naposledy na podzim 2010 ve skupině Evropské ligy s ní doma prohrálo 1:3 a na Letné pak remizovalo 3:3.
Slavia si přišla už na 800 milionů, Sparta se v pohárových výdělcích blíží Plzni
Spartu, která skončila čtvrtá, čeká jeden ze soupeřů na 13., 14., či 19. a 20. místě.
Týmy z lépe postavené dvojice – slovinské Celje a nizozemský Alkmaar, se v předkole play off utkají s týmem z dvojice arménský Noah a kosovská Drita. Přesné párování určí páteční los, Sparta pak narazí na jednoho ze dvou vítězů – až únorový los však určí na kterého.