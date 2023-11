Plzeňská značka je v Evropě vidět. A z toho mám radost, zářil kouč Koubek

„Přemety dělat nebudu, to už byste mi poškodili zdraví. Ale takovou otočku ještě zvládnu, piruetku na levou, na pravou nohu,“ usmíval se dvaasedmdesátiletý kouč.

Jeho tým vyhrál všechna čtyři utkání a má ve skupině C jisté první místo. Západočeši se kvalifikovali do vyřazovací fáze evropských pohárů poprvé po pěti letech.

Jsou to nejsilnější chvíle od vašeho návratu do Plzně?

Je to emocionální a speciální chvíle. Až po zápase jsem se dozvěděl, že jsme udělali rekord, že po čtyřech kolech české mužstvo ze skupiny evropských poháru do vyřazovací části ještě nepostoupilo. To nás velmi těší.

Potvrdila Viktoria, že patří na evropskou scénu?

Každé mužstvo, které se dostane do skupinové fáze pohárů, je evropské mužstvo. Je to vždy špičkový zástupce své země. A i v Konferenční lize, když se podíváte na další účastníky, najdete velké značky. My jsme mezi nimi a mám radost, že jsme tam zakotvení. I s ohledem na minulý ročník, kdy tady v Plzni byla Liga mistrů.

Záhřeb jste porazili stejně jako na jejich půdě 1:0. Co rozhodlo?

Byl to velmi těžký zápas s kvalitním soupeřem. Museli jsme utkání vydřít, ubojovat. Ve druhé půli nám už trochu docházely síly. Závěr byl hektický a všichni jsme si oddechli, když byl konec.

Pochválíte hráče za velmi dobrý taktický výkon?

Dobrý výkon vždy musí být potvrzený taktickou dovedností. Záhřeb na nás skočil, měli jsme problém s krytím prostorů, museli reagovat na rozestavení Dinama změnou toho našeho. Od té doby jsme se chytli. Pak jsme se prosadili nátlakovou hrou, agresivitou, z toho rekrutovaly chyby soupeře a standardky. Přišel gól z penalty a mohli jsme využít určitě alespoň jednu z dalších šancí. S touto fází jsem byl velmi spokojený.

Ve druhém poločase ale Dinamo převzalo iniciativu, proč?

My jsme ten stejný rytmus už nezachytili. Soupeř se zase dostal do hry, my museli hodně běhat, síly ubývaly. Herní i technické dovednosti má Záhřeb vyšší, vy v tu chvíli musíte víc běhat. Šli jsme do bloku, vyráželi do brejků. Cením si toho, že jsme to dokázali ubránit. Zkoumaly se tam některé momenty, v závěru tam přišla branka, chvíli se soupeř radoval, pak zase my. VAR to prokázal jak prokázal, ten se v tu chvíli nemýlí. Ale musím vyzdvihnout tlak soupeře, měl vysokou kvalitu. Oddechli jsme si.

Bylo náročné udržet se v bloku a defenzivní linii?

To nebyl záměr, ale dovednost soupeře. Chtěli jsme být stále aktivní, presovat a být nahoře, jako se nám to povedlo na Slavii. Ale Záhřeb nás dokázal zatlačit a museli jsme jít do zaparkovaného autobusu, jak to nazýváte. Ale já bych to jako nějaký brutální autobus neviděl. Jde o zatlačení do bloku, museli jsme to odbránit. Takové pasáže vidíte na evropské scéně proti velkým mužstvům i od velkých týmů.

Jak důležitá je výhra a postup směrem ke zbytku podzimu?

Je důležitá. Nechci předjímat, jaké uděláme kádrové opatření do dalších zápasů, čeká nás náročný program. Nepochybně budeme muset využít celou šířku kádru. Nechci říci, co upřednostníme, ale budeme hledat aktuální prioritu. Dál v Konferenční lize hrajeme o finanční prostředky, o český koeficient. Ale určitě po zralé úvaze dostanou v lize i v pohárech prostor další hráči, kteří trpělivě a ukázněně čekají na šanci.

Plzeňský Cadu (vlevo) uniká Takurovi Kanekovi z Dinama Záhřeb.

Bude teď těžké přepnout na nedělní duel proti Slovácku?

Velmi těžké. Nemám rád cyklus čtvrtek – neděle, ten den tam chybí. Klukům jsem poděkoval, ale hned je nahnal do regenerace. Samozřejmě je lepší, když zůstáváme doma, nemusíme se trmácet z hotelu na letadlo a vracet se v noci. Doma se můžeme dát do pořádku.

Stejně jako na Slavii chyběl v základní sestavě kapitán Lukáš Hejda. Je to pro něj složité?

Není třeba v tom hledat senzace, nastupuje v průběhu hry. Vždy zvažujeme sestavu podle typu soupeře, podle jeho rychlostních či silových hráčů. Lukáš má skvělé taktické dovednosti, poziční hru. A pro některé zápasy, kdy jsou na druhé straně hlavně rychlostní hráči, my volíme také ty více rychlostní.