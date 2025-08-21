ONLINE: Sparta - Riga, Preciado hraje místo Kadeřábka, zbytek sestavy zůstává

Sparťanští fotbalisté vstupují do závěrečného předkola Konferenční ligy. V úvodním zápase vyzvou doma lotyšskou Rigu, kterou vede slovenský kouč Adrián Guľa. Utkání má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Veljko Birmančevič ze Sparty (uprostřed) slaví gól proti Liberci s Janem Kuchtou (vlevo) a Lukášem Haraslínem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na sparťany zbyla po nevydařené uplynulé sezoně až pohárová soutěž číslo tři. Teď jsou jeden dvojzápas od toho, aby si na podzim zahráli hlavní fázi Konferenční ligy.

Postupně vyřadili kazachstánské Aktobe, Ararat-Arménii a teď je čeká geograficky nejbližší soupeř. Brian Priske zvolil pro úvodní utkání s Rigou následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Ševínský – Preciado, Kofod, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Riga má za sebou v letošní sezoně evropských pohárů stejný počet zápasů. Nejprve si poradila s gruzínským celkem Dila Gori a poté postoupila i přes izraelský Beitar Jeruzalém.

Na lavičce Rigy sedí Adrián Guľa, o nějž kdysi usilovala i Sparta, ale nakonec si vybrala Briana Priskeho. Lotyšskému celku se pod vedením slovenského kouče daří: vede tabulku domácí soutěže a prohrál jediný z posledních 28 zápasů.

Odveta je na programu příští týden ve středu v Lotyšsku.

Konferenční liga
Play-off 21. 8. 2025 20:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Riga FC Riga FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vindahl – Uchenna, Sørensen, Ševínský – Preciado, Kairinen, Andersen, Ryneš – Birmančević, Kuchta, Haraslín /C/
Sestavy:
Zviedris – Ngom, Černomordijs, Musah, Jurkovskis – Toņiševs, Ankrah, Grimaldo – Diop, Ramires /C/, Galo
Náhradníci:
Surovčík, Rodríguez – Suchomel, Kadeřábek, Solbakken, Eneme, Vydra, Hollý, Sadílek, Mercado, Rrahmani, Milla
Náhradníci:
Zommers, Kazainis – Wassom, Siqueira, Contreras, Peña, Regža, Taiwo, Ngonda, Birka, Mankenda

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)

3. předkolo

Kompletní los

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

ONLINE: Malmö - Olomouc 1:0, zaváhání brankáře Koutného trestá Hakšabanovič

Sledujeme online

Olomoučtí fotbalisté hrají svůj první zápas v evropských pohárech po sedmi letech. V úvodním utkání play off Evropské ligy je jejich soupeřem Malmö. Duel ve Švédsku má výkop v 19 hodin a sledovat ho...

21. srpna 2025  18:05,  aktualizováno  19:08

ONLINE: Celje - Baník, hosté s jednou změnou v sestavě, Plavšič je na lavičce

Sledujeme online

Fotbalisté Baníku Ostrava hrají úvodní zápas play off Konferenční ligy na půdě slovinského Celje. Utkání má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

21. srpna 2025

Přestup do Anglie je blízko. Krejčí by měl stát 30 milionů eur, co ho ve Wolves čeká?

Kariéra fotbalového reprezentanta Ladislava Krejčího bude s největší pravděpodobností pokračovat v Anglii. Šestadvacetiletý obránce je dohodnutý na podmínkách smlouvy s Wolverhamptonem, Girona by za...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  21.8 18:20

Komise udělila dvě prodloužené stopky, za červenou budou pykat Kozel i Uhrinčať

Mladoboleslavský záložník David Kozel dostal za ostrý faul a vyloučení v úterní dohrávce 3. kola první ligy proti Plzni od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) trest na tři soutěžní...

21. srpna 2025  16:18

Karbaník z Mallorky, co přežije i Sibiř. Pozoruhodný muž, který má vyřadit Baník

Premium

Na první pohled to byla docela obyčejná tisková konference před sezonou. Novináři, fotografové, kamery, pět pánů s mikrofony za stolem. Ten tmavovlasý a opálený v bílé košili zajímal reportéry...

21. srpna 2025

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

Fiala chce fotbalové Euro v Česku. Je to vůbec možné? A co by bylo potřeba?

Když na to téma dostal Petr Fiala otázku, ujistil, že se nejedná o populistický krok. Vládní koalice SPOLU v programu uvedla, že Česká republika v budoucnu uspořádá fotbalové mistrovství Evropy. To...

21. srpna 2025  11:58

Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi

Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil...

21. srpna 2025  10:13,  aktualizováno  11:42

To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu

Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního...

21. srpna 2025

21. srpna 2025  9:49

21. srpna 2025

