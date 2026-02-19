ONLINE: Panathinaikos - Plzeň, hosté v útoku s Lawalem i Panošem

Plzeňští fotbalisté dosud jako jediní v této sezoně Evropské ligy neprohráli. Působivou bilanci chtějí udržet i v prvním zápase vyřazovací fáze proti řeckému Panathinaikosu. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu. | foto: Reuters

Plzeň sice v základní fázi neprohrála, hned pětkrát ale remizovala a se 14 body skončila čtrnáctá.

S Panathinaikosem, který se umístil na 20. příčce, má čerstvé zkušenosti. V prosinci na jeho půdě uhrála bezbrankovou remízu navzdory tomu, že hrála velkou část zápasu bez vyloučeného stopera Jemelky.

Ten v sestavě tentokrát chybí. Martin Hyský sází na tato jména: Wiegele – Memič, Dweh, Spáčil, Doski – Višinský, Hrošovský, Červ, Souaré – Panoš, Lawal.

Zmíněný prosincový zápas byl historicky prvním setkáním těchto klubů. Na řecké půdě se ovšem Plzni příliš nedaří, ve čtyřech pohárových utkáních tam dosud nezvítězila (jedna prohra a tři remízy). Naproti tomu Panathinaikos doma s českými soupeři dosud v pohárech neprohrál.

Za sebe i za všechny české kluby. Plzeň má proti Panathinaikosu zvláštní poslání

Dvojzápas je důležitý i z hlediska boje o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů, kde Češi soupeří kromě Poláků právě s Řeky.

Lepší z dvojice v osmifinále narazí buď na dánský Midtjylland, nebo španělský Betis Sevilla.

Evropská liga
19. 2. 2026 21:00
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lafont – Palmer-Brown, Touba, Ingason – Calabria, Bakasetas (C), R. Sanches, Kyriakopoulos – Taborda, Tetteh, Pantović.
Sestavy:
Wiegele – Memić, Dweh, Spáčil, Doski – Višinský, Hrošovský, Červ (C), Souaré – Panoš, Lawal.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Katris, Siopis, Zarúrí, Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, Hernández, Djuričić.
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Vydra, Sojka, Ladra, Jemelka, Valenta, Novák, Adu.

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (všichni SCO)

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Panathinaikos - Plzeň, hosté v útoku s Lawalem i Panošem

